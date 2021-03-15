Biraz da bizim Enver semirsin

“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
*
Mesela
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
*
Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Bu güruhun temel özelliği şu:
*
Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
*
Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
*
Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Yine aynı şeyler oldu:
*
Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
*
Ve bu adam, son günlerde...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
*
BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
*
Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
*
Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
*
Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
*
Ben de diyorum ki:
*
Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
*
Diyorlar ki:
*
- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
*
- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
*
- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
*
- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
*
MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Biraz da bizim Enver semirsin
Enver Aysever diye bir “gazeteci/yazar” var.
Muhalif, solcu falan.
İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.
*
Nedir ihale?
Gelin, detaylarına bakalım:
*
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.
Bunun için de ihaleye çıkmış.
*
İhale şartnamesini okudum.
Şartnamede şöyle bir cümle var:
*
“Yüklenici firma, gazeteci-yazar Enver Aysever ile aralarında yaptıkları protokolü, idareye sunacaktır.”
*
Ne demek bu?
Gayet net:
*
Yükleyici firma, hangi firma olursa olsun...
İhaleyi Enver’in kazanacağı baştan belli demek.
*
Gelelim işin parasal karşılığına...
Ne kadar alacak bu işten Enver Aysever?
*
18 gün için alacağı para:
238 bin 500 lira...
*
Yani günlüğü 13 bin 250 liraya geliyor adamın.
Masraflar hariçtir tabii...
Oteli, yemeği falan...
*
Yıldız Teyze’nin torununa süt alamadığı şöyle bir ortamda...
Gayet iyi para!
Ne iyi parası yahu!
Deli para!
*
İktidarın bu türden uygulamaları karşısında yeri göğü ayağa kaldıranlar, İzmir belediyesinin Enver Aysever’in adresine teslim ettiği bu ihaleyi görmezden geliyorlar.
*
Neden susuluyor?
*
Bunun iki nedeni olabilir:
*
- BİRİNCİ NEDEN: “Şimdi sırası mı? Tam da AK Parti’yi iktidardan indireceğimiz şu günlerde...” diye düşünülerek susuluyor olabilir.
*
- İKİNCİ NEDEN: “Hep onlar mı yiyecek? Biraz da bizim Enver semirsin. Bal tutan parmağını yalar” diye düşünülerek susuluyor olabilir.
*
Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim:
*
Türkiye’de prensip mücadelesi verilmez.
Türkiye’de “Onlar gitsin, biz gelelim” kavgası yapılır.
ORHAN PAMUK REKLAM İŞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR
ROMANLARI ve romancılığı çok tartışıldı.
Kimi göklere çıkardı.
Kimi yerin dibine batırdı.
*
Ama hiç tartışılmayacak bir yönü var:
Reklam işini iyi bilmesi.
*
Orhan Pamuk’tan söz ediyorum.
*
Türkiye, roman reklamını Orhan Pamuk’ta gördü.
*
Modern yöntemlerle ilk roman reklamını Orhan Pamuk yaptı. İlk kez Orhan Pamuk’un romanı devasa afişlerle şehrin dört bir yanını süsledi. İlk kez Orhan Pamuk, romanının çıktığı ilk ayı, “kampanya ayı” yaptı. Planlı ve stratejik gazete söyleşileri, televizyon programları falan... İlk kez Orhan Pamuk’ta görüldü.
*
Nobel’den sonraysa...
Artık bunlara pek ihtiyacı kalmamış gibiydi ki inceden frene basmıştı Orhan Pamuk.
*
Fakat bu son romanı için görüyoruz ki gaza abanacak.
*
Çağın gereklerine uygun bir teknik de bulmuş. Sayısız videolarla anlatacakmış romanını...
Şansı da yaver gidiyor.
Hepimizin korona illetinden bunaldığı bir dönemde...
“Veba Geceleri” diye bir romana kayıtsız kalmak ne mümkün.
*
Yürüyedur Orhan Pamuk, yürüyedur!
ŞU ÜÇ ŞEYİ YAPARSAK CEPHELEŞME KIRILIR
- BİR: İktidar-muhalefet dengesinin yarattığı konforu bozarsak...
- İKİ: İcabında ideolojik aidiyetten sıyrılmayı bilebilirsek...
- ÜÇ: İki taraf arasında bir yerde sıkışıp kalmaktan ürkmezsek...
MANGAN MANGAN
SON dönemde şiire uzağım ama şair dostum Adem Turan’ın son şiir kitabını elime alınca bir solukta okuyuverdim.
Oh be!
Özlemişim şiiri.
*
Adem Turan, son kitabındaki şiirlerin tümü İrlandalı büyük şair James Clerence Mangan’ı temel alarak yazılmış.
*
Kim bu Mangan?
İrlandalı bir bakkalın oğlu... James Joyce’u fena etkilemiş, o kadar ki “İrlanda’nın bütün geçmişini kafasında taşıyan adam” demiş Joyce kendisi için. Hayatı boyunca Dublin’in dışına çıkmadığı halde, İrlanda dışındaki kültürlerden ve geleneklerden etkilenmiş. Bilhassa da bizim geleneğimizden. Türk ve Osmanlı şiirine büyük ilgi duymuş. Hatta bazı şiirlerini Türk ve Müslüman duyarlılığıyla kaleme almış.
*
1803’te doğmuş, 1849’da ölmüş.
Öldüğünde İrlanda’da büyük kıtlık varmış ve bizim Mangan, açlıktan ve kıtlıktan ölmüş.
*
Şiirsel bir adam Mangan.
Adem Turan da bu şiirselliği dizelerine dökmüş.
Hem de çok etkileyici biçimde.
*
Umarım bu kitap, bize tuhaf bir yakınlık içinde olan Mangan’ın bizim tarafımızdan keşfine vesile olur.