Biraz Berhan Şimşek biraz Melih Gökçek…

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KIŞKIRTILMAK ŞİDDETİN MAZERETİ OLABİLİR Mİ

Bazıları “Ama tartıştığı kadın da üzerine tabak fırlatıyor” diye yorumluyor görüntüleri.

Doğru, fırlatıyor.

Doğru, o da şiddet.

İyi de böyle bir şiddet karşısında şiddete mi başvurmak gerekir?

“Ama beni kışkırttı” diyerek kadın cinayetleri işleniyor bu ülkede.

“Kışkırtılmak” şiddetin mazereti olabilir mi?

Ben Berhan Şimşek’ten “kendine gel, sakin ol” falan diyerek uyarıda bulunmasını ve olay yerini terk etmesini beklerdim.

Ne de olsa şiir okuyan bir adam, böyle davranır.





EN DAYANIKLI SİYASETÇİLER LİSTESİNE KESİN GİRER

Çok uzun zamandır Türkiye’nin gündeminde bir isim Melih Gökçek.

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- Sürekli polemiklerin, kavgaların, tartışmaların göbeğinde.

- Ortalığı karıştırmayı pek seviyor ve bununla var oluyor.

-Çok düşman, çok karşıt, çok sevmeyen biriktirdiği net.

Savcılıkta verdiği ifadenin ardından medyaya yaptığı açıklamayı izledim.

35 yıl öncenin enerjisinde gram eksilme yok.

Azıcık olsun “Yeter, yoruldum artık” duygusuna kapılmaz mı insan? Ben olsam kapılırım ama Melih Gökçek asla.

“En dayanıklı siyasetçiler” listesi yapılsa... İlk 5’e kesin girer.





DİKKAT ÇEKEN FLÖRT

Üsküdar’da ilginç bir flört gerçekleşti:

Yeni Parti ile CHP flörtü.

*

“Hain Kemal” ve “Arınma” üzerinden çok sert tartışan, tokalaşmayı bile mesele haline getiren, birbirine asla tahammül edemeyen bu iki parti...

İlk kez Üsküdar Belediye Başkanlığı için yapılacak seçimde tam bir işbirliğine girişti.

*

Ortak açıklamalar yaptılar, birbirleriyle dayanışma içine girdiler, aynı stratejiyi benimsediler.

*

Buradan derinleşen bir dostluk mu çıkar?

Yoksa kavga kaldığı yerden devam mı eder?

Barış Yarkadaş, lütfen analiz eder misin?





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ZIPLAYAN ÇEKİRGE

Melih Gökçek, “Bana çok suçlama yapıldı. Ben çok ifade verdim. Her dönemde benim çok üstüme gelindi. Hepsinden tertemiz çıktım” demek isterken...

“Çekirge bir zıplar, iki zıplar” deyimine başvurdu.

*

Yanlış bağlamda yanlış biçimde kullanılan bir deyim “çekirge” deyimi.

Üstelik mavraya da hayli açık.

*

Çok düşmanın, çok karşıtın varsa...

Ağzından çıkacak her kelimeye, başvuracağın her deyime dikkat edeceksin.

*

İşte bakın:

Sonuçta ne oldu?

Bütün karşıtları “çekirge” deyimi üzerinden Gökçek mavrası çevirmeye başladı.





TUTMAZ BU

Elektrikli süpürge alanında etkili bir çıkış yapan küresel bir marka var.

Bu marka şimdi de diş fırçası olayına girmiş.

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Kameralı, püskürtmeli, kısacası acayip janjanlı bir diş fırçası çıkarmış.

*

İnceledim bu diş fırçasını.

Ulaştığım sonuç şudur: Tutmaz bu iş.

*

Süpürge olayında elde ettikleri başarının yanına bile yaklaşamazlar.

Çünkü süpürge gerçek bir ihtiyaca karşılık geliyordu. Oysa kameralı diş fırçası öyle değil.

Çok zorlama bir icat. Mutlaka ilgi gösterenler olacaktır ama kitlesel bir ilgi çok zor.

ÜMİT KOCASAKAL’A BENZEMİYOR MU

Robert De Niro’nun 1990’lı yıllarda İstanbul’da bir polis baskınına katıldığına dair şehir efsanesi meğer doğruymuş.

*

1990’lı yıllardaki olay anında çekilen Robert De Niro’nun şapkalı fotoğrafına bakınca...

“Ümit Kocasakal’a ne kadar da benziyor” dedim.

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*

Bu benzetmem nedeniyle Ümit Hoca, bir kahve ısmarlar sanırım.





TİKTOK DEVRİNDE ESNAFA TAVSİYELER

- Dükkânınızda canlı yayın açmış bir müşteriyle asla polemiğe girmeyin.

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- “Müşteri her zaman haklıdır” prensibinin canlı yayın açanlar için de geçerli olduğunu unutmayın.

*

- Canlı yayın açmış bir müşteriye yapacağınız bir yanlışın tüm Türkiye’de yankı uyandıracağını asla unutmayın.

*

- Öfke kontrolü şart. Mutlaka bir öfke kontrol kursuna gidin.