Bir türlü memnun olamamanın politik psikolojisi

Haberin Devamı

- PKK kendini feshediyor. Memnun olamıyorlar.

-40 küsur yıllık yakıcı terör sorunu bitiyor. Memnun olamıyorlar.

- YPG kendini feshediyor. Memnun olamıyorlar.

-Suriye’de işler Türkiye lehine gelişiyor. Memnun olamıyorlar.

*

Bu bir türlü memnun olamama konusu, politik psikolojinin alanına girer.

*

Bu çerçeveden baktığımda çıkardığım sonuçlar şunlar:

*

Memnun olamıyorlar çünkü:

Bu işten Erdoğan’ın kazançlı çıkacağını görüyorlar.

*

Memnun olamıyorlar çünkü:

Erdoğan kazançlı çıkacaksa varsın Türkiye de kazançlı çıkmasın istiyorlar.

*

Memnun olamıyorlar çünkü:

Yakın zamana kadar söylediklerinin tam tersi oluyor ve yanıldıklarını kabul etmek kendilerine zor geliyor.

*

Memnun olamıyorlar çünkü:

Umut ettikleri türden arızaların çıkmaması karşısında derin bir hayal kırıklığı yaşıyorlar.

*

Haberin Devamı

Moralleri bozuk. / Yüzleri asık. / Sürekli kuşku pompalıyorlar. / Hiçbir zaman ikna olmuyorlar. / Hep en olumsuz tarafı göstermeye çalışıyorlar. / Bir kere olsun “şu da iyi oldu yahu” diyemiyorlar.

*

Bunların hepsinin ama hepsinin arkasında işte böyle bir psikoloji var.

HER DURUMDA AİLE KAZANIR

MUĞLA Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras evlenmişti.

*

- AHMET ARAS: CHP’de kalmış.

- GONCA ARAS: YENİ Parti’ye geçmiş.

*

Sonuç?

Her durumda bu aile kazanır.

YUSUF’UN GÖMLEĞİNİ ŞARKI YAPAN KADIN

DEĞERLİ sanatçı Yücel Arzen, mesajında şöyle diyordu:

“Hz. Yusuf’un renkli gömleğini Tennesseeli yoksul bir kızın paltosuna diken Dolly Parton’a...”

*

Mesajı okur okumaz hatırladım Dolly Parton’ın “Coat of Many Colors” şarkısını.

Hz. Yusuf’un renkli gömleğine gönderme yapan bu şarkı, anne sevgisinin ve aile bağının altını çiziyordu.

*

Hayatını kaybeden efsane şarkıcı Dolly Parton’a Hz. Yusuf göndermesi rahmet olur inşallah.

Haberin Devamı





NEPAL DENİLİNCE

NEPAL denilince...

Benim aklıma İsmet Özel’in “Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar” başlıklı şiirinden şu dizeler gelir:

*

“Evi Nepal’de kalmış / Slovakyalı salyangozdur ruhum / Sınıfları doğrudan geçip / Gerçekleri gören gençlerin gözünde.”

*

Nepal’de yaşanan büyük felaketin fotoğraflarına işte bu dizeleri mırıldanarak bakıyorum.

ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Malazgirt anmasında yaptığı konuşma:

*

“Bizim eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımızda geri dönmeyeceğimizi anlatmak için atımızın kuyruğunu bağlarız. İşte biz de ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri sökmek için atımızın kuyruğunu bağladık.”

*

“Atımızın kuyruğunu bağladık.”

Haberin Devamı

Çok hoşuma gitti bu söz.

Günlük hayatta kullanmak için not aldım.

TEK SORUN ŞU ŞENER HOCAM

ŞENER Üşümezsoy hocamız, “Anti-Aging Gurusu” ödülü almış.

Ödül için sahneye çıktığında da gömleğini çıkarıp kaslarıyla bir şov yapmış.

*

Gülümsedim. Olumsuz düşüncenin kırıntısı bile geçmedi zihnimden.

Hatta “Helal olsun hocama” dedim.

*

Fakat yine de kendi açımdan şöyle bir sorunum var:

*

“İstanbul’da büyük deprem olmayacak” diyerek yüreklerimizi soğutan Şener Hocamızı, ben bu görüntülerin ardından nasıl ciddiye alacağım?

YASTIKLA BOĞMUŞ OLABİLİRLER Mİ

ARİF Ahmet Denizolgun’un ölümü üzerine hazırlanan bilirkişi raporunu okudum.

*

“Göğsüne bastırılmış, yastıkla boğulmuş” demiyor rapor.

Peki ne diyor? Şunu diyor:

Haberin Devamı

“Böyle bir ihtimali kolayca eleyemeyiz. Böyle olmuş olma ihtimali var.”

Yani kesin yargı yok, bir ihtimalden söz ediliyor.

*

İşin içinde kesin yargı yok ama...

Bir bilirkişi raporunda böyle bir ihtimalin yabana atılmamasının vurgulanması bile yeterince dehşet verici.

AMEDSPOR ÜZERİNDEN KİRLİ HESAPLAR

SÜRECİ baltalayabilecek bir unsur olarak görüyorlar Amedspor’u.

*

Bir taraf...

Sarı torba göstererek yapıyor bunu.

Bir taraf...

İstiklal Marşı’na saygısızlıkla yapıyor bunu.

*

Amedspor üzerinden...

Kirli bir tezgâh kuruluyor galiba.

Aman buna dikkat. Aman ha aman.