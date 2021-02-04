Bir tek Kılıçdaroğlu olayın farkında

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.
*
Tamam...
Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...
Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.
İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.
Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.
Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.
Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.
*
Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.
Sürekli.
İnatla.
Durmaksızın.
*
Telefonuma mesajlar atıyor.
Atıyor, atıyor, atıyor.
*
Sonra da Twitter’dan...
Dediği şu:
*
“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”
*
Binali Bey...
Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.
*
“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”
*
Buraya kadar söyledikleri doğru.
*
Gerçekten de...
AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.
*
Gerçekten de...
BİR: Kafe ve restoranların durumu.
*
İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.
*
Dünkü Hürriyet’te...
Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.
Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...
En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...
Telefonum çaldı.
Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:
*
“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”
*
Haberi aldığım anda şoke oldum.
*
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...
Bazı önemli şahıslara...
Şöyle bir soru soruluyordu:
*
“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”
*
Önemli şahıslar, bu soruya...
Önleri kesilir, tartışılırdı.
Sayıları artar, tartışılırdı.
Mağdur edilirler, tartışılırdı.
Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.
Tartışılır babam tartışılırdı yani.
*
Bu nedenle de...
İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının
İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...
*
- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...
*
- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...
İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.
*
Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.
Ve şu mesajları vermiş:
- Et olumsuz etki yaratıyor.
- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.
“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”
*
Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.
Akıl ve izan çerçevesinde...
Bir ABD yetkilisi...
“Our boys have done it” demişti.
Yani...
“Bizim çocuklar başardı.”
ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.
Bir yetkilimiz çıksa da...
“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...
*
Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
Bir tek Kılıçdaroğlu olayın farkında
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili olarak yaptığı bir açıklama dikkatimi çekti.
O açıklamayı okuyunca...
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.
Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:
*
“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”
*
Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?
Üç maddede anlatayım:
*
BİR: Ben Kemal Kılıçdaroğlu olarak bir denklem kurdum. Bu denkleme göre benim AK Parti tabanından oy almam lazım. Saadet’ti, Davutoğlu’ydu, Babacan’dı... Bu yüzden ayaklarına gidiyorum.
*
İKİ: Benim bu denklemimin işe yaraması için Boğaziçi olaylarının bu sertlikte yaşanmaması gerekiyor. Polisle çatışmalar, sokakların karışması, Kâbe’li tartışmalar... Bunlar benim denklemimi bozar. Taktiğimi, stratejimi boşa çıkarır.
*
ÜÇ: Bu olaylar, sadece AK Parti tabanını değil, o tabanın çeperlerini de konsolide eder. Hatta toplumun çok geniş kesimlerinin bile AK Parti’nin arkasında hizalanmasına yol açar. Bu yüzden bu işin uzamadan bitirilmesi lazım.
*
Peki neden bütün bunları, bu netlikte söylemiyor da... Biraz kapalı bir anlatımı tercih ediyor?
Neden olacak?
Çünkü bu netlikte söylerse “çelik çekirdek tabanından” tepki alacağını biliyor.
*
Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
Kendi taktik ve stratejisi açısından baktığımızda...
Kemal Kılıçdaroğlu sonsuz haklı.
*
Öyle ya...
Barış Atay’ların, Hüda Kaya’ların, Ömer Faruk Gergerlioğlu’larının...
Sırtlarında yumurta küfesi yok ki...
Yumurta küfesi sadece Kılıçdaroğlu’nun sırtında.
TWITTER YIKILIYOR
YILDA en az yüz kırk sekiz kez duyuyorum şu cümleyi:
“Twitter yıkılıyor.”
Sonra? Sonrası boş.
*
Twitter yıkılınca...
Hükümet yıkılmıyor, devrim olmuyor, toplumsal bir altüst oluş yaşanmıyor, kitlesel bir dönüşüm meydana gelmiyor, iktidar düşmüyor.
*
Nice koç yiğitler, şu gerçeği en hazin şekilde gördüler ve yaşadılar:
*
Twitter’daki yıkılma, toplumun genelinde bir fiske kadar bile etki yapmıyor.
*
Fakat gelgelelim akıllanmadılar, akıllanmıyorlar.
Yine “Twitter yıkılıyor” diye...
Heyecanlanıyorlar. Umuda kapılıyorlar. Enerji buluyorlar. İş bitti sanıyorlar. Hayallere dalıyorlar.
*
Neden böyle oluyor? Cevabını veriyorum:
*
Çünkü Twitter’ın yıkılmasını sağlamak toplumsal dönüşümü sağlamaktan ve toplumu ikna etmekten... Çok ama çok daha kolay da ondan.
İKİNCİ BİR GEZİ MÜMKÜN MÜ?
GEZİ’nin taaa en baştaki en önemli özellikleri şunlardı:
*
Kendiliğindendi... Bir refleks gibiydi... Aniydi... Plansızdı...
*
Sonra bin türlü el girdi içine ve tüm bu özellikleri kirletti.
Böylece her şey yaşandı bitti...
Saygısızca.
*
Ama o gün bugündür, hem Gezi’den ağzı yanmış iktidar çevrelerinin hem de Gezi’nin tadı damağında kalmış muhalefet çevrelerinin aklından şu soru hiç çıkmıyor:
“İkinci bir Gezi mümkün mü?”
*
En başta söyledim, ortasında söyledim ve şimdi yine söylüyorum:
*
İkinci bir Gezi olmayacak. Çünkü toplumsal olaylar, kopyacı seri katiller gibi değillerdir. Kendilerini tekrar etmezler.
HINÇLA VURMAK
RESMİ kıyafetli polisler tarafından yakalanmış, kontrol altına alınmış, kıpırdayamaz hale getirilmiş eylemcilere sivil kıyafetli polislerin hınçla vurması, tekme atması, şiddet uygulaması...
Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur ve yetkililerimiz bunun üzerine gitmelidir.
MELİH BULU İSTİFA EDERSE NE OLACAK?
YASALARA göre üniversite rektörlerinin nasıl seçileceği belli.
Adaylar YÖK’e başvuruyor. YÖK, adaylarla ilgili inceleme yapıyor. Bir seçim yapıyor. Seçtiği isimleri Cumhurbaşkanı’na sunuyor. O da o isimlerden birini atıyor.
*
Şimdi Melih Bulu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önerisini dikkate alsa ve istifa etse... Ne olacak?
Yasaya göre yine aynı yöntemle yeni bir isim belirlenecek ve yine “Kayyım rektör istemiyoruz” diyecekler.
*
Yani mesele Melih Bulu meselesi değil Mansur Bey... Lütfen daha yaratıcı bir çözüm önerisinde bulunun.
*
Gerçi Cumhurbaşkanı, üniversite içinden bir ismi rektör olarak atarsa... Sorunun çözülme ihtimali de yok değil hani.
KAHROLASI MUTASYON
Tam geniş büyük sofraların hayalini kuruyorduk.
Tam “Aşıyla birlikte olay bitecek” diye seviniyorduk.
Tam “Ha bugün ha yarın kafelerimize kavuşacağız” diyorduk.
Tam “maskeler fora” diye parti verme özlemiyle yanıp tutuşuyorduk.
Tam “Uzun iş toplantılarını bile özledim abi” diyorduk.
Ki...
Mutasyon işi, git gide daha fazla ciddiye binmesin mi?
*
Kahrolası mutasyon!
Hepimize “Bu iş sanki hiç bitmeyecek gibi” duygusunu yaşattığın için...
Gün yüzü görme e mi!
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