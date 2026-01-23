Bir şaşkınlığın partisi: DEM

Haberin Devamı

- Artık şu net biçimde anlaşılmıştır. DEM’in dili Öcalan diyor ama kalbi Kandil için atıyor. Bu partide Kandil’in borusu ötüyor.

- Mazlum Abdi, son anda ABD ile anlaşacak gibi... Böyle bir durumda DEM ne yapacak acaba? Mazlum Abdi’ye karşı da Kamışlı’ya doğru yürüyüşe mi geçecek?

- Bahçeli’nin başlattığı çözüm sürecinde şöyle diyorlardı: “Suriye ayrı, Türkiye ayrı.” Peki şimdi ne yapıyorlar? Suriye için Türkiye’deki süreci yıkıyorlar.

- Kandil’de bir siyasi akıl yok. YPG’de bir siyasi akıl yok. İnsan bari DEM’de bir siyasi akıl olsa diye düşünüyor. Heyhat! Onlar da iki siyasi akılsızın peşine takılıyor.

- Uzak gelecekle ilgili bir öngörüleri olmadığı gibi yakın gelecekle ilgili bir öngörüleri de yok. Suriye’de üç beş gün içinde tam entegrasyon sağlanacak. Zihinleri buna bile hazır değil.

SDG’NİN BİTİŞİ SİYASETİ NASIL ETKİLER

- ABD ile SDG arasındaki ortaklığın sona ermesi, akla hayale gelebilecek bir gelişme değildi. Bu nedenle olup bitenin tam olarak kavrandığını söylemek zor.

- İlk şaşkınlık atlatılınca ortaya çıkan tablonun ne kadar muazzam olduğu daha iyi anlaşılacak.

- Bu tablonun mimarı olarak görülen isim Tayyip Erdoğan. Erdoğan, çok kısa bir süre sonra “zafer kazanmış komutan” olarak algılanacak.

- Muhalefetin Suriye konusundaki öngörüsüzlükleri, Erdoğan’ın başarısının altının daha da çizilmesine yol açıyor.

- SDG’nin tükenişinin seçime doğrudan ya da dolaylı etkileri tabii ki olacak. Bu etkiden Erdoğan olumlu, CHP olumsuz etkilenecek.





ENVER AYSEVER’İ GÜNDEME GETİRMEK SİYASİ ACEMİLİK

Sabah’ta Mahmut Övür yazdı.

Dedi ki:

“Enver Aysever, cezaevinde Ekrem İmamoğlu’na ‘Ben hırsızın elini sıkmam’ dedi. Kendisini ziyaret eden Özgür Özel’e de ‘Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz korkarım ki yer değiştireceğiz’ dedi.”

Bu yazının tartışması yapıldı. Yalanlayanlar oldu. Yalanlayanları yalanlayanlar oldu.

Ve unutuldu gitti konu.

Ancak CHP Lideri Özgür Özel, miting meydanında konuyu yeniden açtı.

Mahmut Övür’ü yalan yazmakla suçladı.

Bu zamana kadar konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Enver Aysever de avukatı aracılığıyla şu mesajı iletti kamuoyuna:

“Evet, İmamoğlu’na ‘Hırsızın elini sıkmam’ dedim. Evet, Özgür Özel’e ‘Hırsızları savunma’ dedim.”

Unutulmuş bir konuyu yeniden alevlendirerek Enver Aysever’in açıklamasına anlam kazandıran Özgür Özel’in yaptığı tam bir siyasi acemiliktir.

TARKAN VE CEM YILMAZ İÇLENMESİNİN NEDENLERİ

Tarkan sahnede. Cem Yılmaz’ı almış yanına. Birlikte şarkı söyleyip dans ediyorlar.

Eskilerden bir gazeteci, bu olayın videosunu paylaşıp şöyle demiş:

“Özlediğimiz Türkiye’nin hâlâ nefes aldığını gördük. Kaybettiğimiz neşe hâlâ bu topraklarda.”

*

İyi ama Tarkan’ın sahneye çıkıp şarkı söylemesinin önünde bir engel yok ki.

Cem Yılmaz da gösterilerini sürdürüyor.

Buna rağmen nereden çıkıyor bu “özlediğimiz Türkiye” geyiği?

Bunun çıktığı yer iki tane:

- BİR: Eski gazeteci, eski Türkiye’de çok popüler olabiliyordu. Tarkan, Cem Yılmaz gibi figürler, ona popüler olabildiği o günleri anımsatıyor. Tarkan’a, Cem Yılmaz’a bakarken içlenmesinin altında yatan temel dürtü bu.

*

- İKİ: Eski gazeteci, ayrıca sosyolojik değişimlerin farkında değil. Müzik değişiyor, eğlence anlayışı değişiyor, eski alışkanlıkların yerini yenileri alıyor. O hâlâ “ah eski günler” havasında.

KOPKOYU BİR AK PARTİLİYLE SOHBET EDİYORDUM

Kopkoyu bir AK Partili var karşımda.

Kesin inançlı ama muzip bir tarafı var.

Alaycı bir ifadeyle bana dönüp şöyle dedi:

“Abi kusura bakma. Ben bugünlerde Yılmaz Özdil’ciyim.”

Hafifçe gülümsedim. Hiçbir şey demedim.

AHMET TURAN ALKAN

Ahmet Turan Alkan’ı ilk tanıdığımda Sivas’ta üniversite hocasıydı.

“Altıncı Şehir” diye muazzam bir kitaba imza atmıştı.

Siyasetten uzaktı, FETÖ’yle falan alakası yoktu.

*

Sonra bu kalleşler topluluğuna bulaştı ve kirletti kendini.

Vefat ettiğini öğrenince herkes gibi ben de şunları söyledim:

*

- Keşke Zaman gazetesine hiç bulaşmasaydı.

- Keşke FETÖ’cülerin hainliğinin farkına varabilseydi.

- Keşke o kadar kinlenmeseydi, o kadar hırslanmasaydı.

- Keşke adım adım gelen büyük ihaneti fark edecek bir feraseti olabilseydi.

- Keşke daha erken kurtarsaydı kendini şu iki yüzlü aparatlardan.

GRÖNLAND İÇİN BAHSE GİRMİŞTİM

Benim iddiam şuydu:

*

“Trump öyle ya da böyle Grönland’a sahip olacak.”

*

Karşıdakilerin iddiası ise şuydu:

*

“Trump’ın karşısında Avrupa var. O kadar da kolay değil bu iş.”

*

Var mısınız iddiaya? Varız. Takım elbisesine. Hayhay.

*

Sonuç?

İddiayı kazanıyor gibiyim ama karşımdakiler, “ama biz askeri yollarla Grönland’ı ele geçirmez demiştik” diye yan çiziyorlar.

The Economist dergisinin önümüzdeki haftaki sayısının kapağı.