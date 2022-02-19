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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

19 Şubat 2022

Tarkan’ın “Geççek” şarkısı...

Türkiye’nin zaten cepheleşmiş kesimlerinin biraz daha cepheleşmesine yol açtı.

*

İktidar karşıtları...

Zil takıp oynuyorlar resmen. Dalgalanıyorlar. Durulmuyorlar. Kendilerini “İktidar ha düştü, ha düşecek” havasına fazlasıyla kaptırmış durumdalar.

*

Tarkan’ın şarkısına, Tarkan’ın bile yüklemediği misyonlar yüklüyorlar.

Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

Temel Bey ile Davutoğlu hariç bütün muhalefet liderleri, şarkıya gaz veriyorlar.

Öyle bir hava var ki bu cephede...

Sanki Tarkan, buna benzer iki üç şarkı daha yapsa hükümet düşecek.

*

İktidar yanlıları ise...

Muhalefetin bu tavrına fena bozuluyorlar. Bazıları şarkının sözlerinin Pensilvanya tarafından yazıldığını öne sürme noktasına kadar gelmiş durumda.

*

Gülüp geçmiyorlar. Aşırı ciddiye alıyorlar.

Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

Komplocu yaklaşımlarla klipten saçma sapan anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar.

Bazıları ise o bitmek tükenmek bilmeyen “kültürel iktidar” tartışmasına omuz veriyorlar.

“Bizim niye bir Tarkan’ımız yok” falan diyenler bile çıkıyor aralarından.

*

İki tarafa da şöyle bir bakıldığında sadece şu söylenebilir:

*

Tam bir delirme hali.

*

Öyle bir delirme hali ki...

Muhalif biri...

Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

“Ben şarkıyı müzikalite açısından pek beğenmedim” dese bile yiyor linci...

*

Öyle bir delirme hali ki...

İktidar yanlısı biri...

“Klip gayet güzel olmuş, ben beğendim abi” dediğinde mahallesinin hışmına uğruyor.

*

Kısacası...

Bir pop stardan Che Guevara çıkaran çok acayip bir iklimin içine düşmüş durumdayız.

*

Şu iklim değişse, şu atmosfer dağılsa da...

Yeniden Tarkan şarkılarıyla neşemizi bulsak.

TARKAN’IN BEYANI

ŞÖYLE demiş Tarkan, şarkıyı yayınlamadan önce:

Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

*

“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey, beni çok etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek.’ Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki ‘Geççek’, yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”

*

Bu beyanı esas alırsak...

İktidar / Muhalefet...

Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

Herkesin bu şarkıyla moral bulması gerekir.

*

Niye Tarkan’ın beyanı esas alınmıyor, anlamıyorum ki?

İYİ AMA SENİN GİBİ OLMAYANLAR DA VAR

TARKAN’ın şarkısına politik anlamlar yükleyenlerden şöyle şeyler işitiyorum:

*

- Şarkı milletçe hepimize iyi geldi.

- Bu şarkıyla bütün ülke moral buldu.

- Şarkı, bütün ülkeyi neşelendirdi.

*

Bütün ülkenin kendileri gibi düşünenlerden, kendileri gibi hissedenlerden, kendileri gibi yaşayanlardan ibaret olduğunu sananların yanılsamasıdır bu.

*

Bu öyle bir yanılsamadır ki...

Zaman zaman iktidarı da etkisi altına alabiliyor.

POP STARLAR PARTİLER ÜSTÜDÜR

BİR pop starın, sadece belli partilerin sanatçısı misyonunu üstlenmesi akıldışıdır.

*

Tarkan konserlerine giden, Tarkan şarkıları dinleyen sosyoloji, sadece belirli partilere oy veren bir sosyoloji değildir.

*

Öyle olsa...

Tarkan’la Edip Akbayram’ın... Tarkan’la Zülfü Livaneli’nin... Tarkan’la Yeni Türkü’nün...

Pek bir farkı kalmaz.

*

Kaldı ki...

Edip Akbayram dinleyen, Zülfü Livaneli dinleyen, Yeni Türkü dinleyen AK Partililer de yok değildir hani.

HÜKÜMET YANLILARININ TARKAN HATALARI

- Tarkan’dan muhalif sanatçı çıkmaz. Bunu anlayamadılar.

*

- Tarkan’la mücadele etmek çok gereksiz bir iştir. Bunu da anlayamadılar.

*

- Muhalefetin Tarkan’ın şarkısını sahiplenmesine odaklandılar. Tarkan’ın beyanını dikkate almadılar.

*

- Gülüp geçilecek, kafa bulunacak, mavra yapılacak bir olay vardı karşılarında. Çok ciddiye aldılar.

*

- Tarkan’ı muhalefetin eline bırakmamak gibi bir taktik vardı ellerinde. Uygulamayı düşünemediler.

*

- Bir strateji ve taktik uygulayamadığınız zamanlarda susarsınız. Bunu da başaramadılar.

“GEÇÇEK” KELİMESİNİ ELEŞTİRMEK BİLE RİSKLİ

DAHA şarkı çıkmamış ortaya.

Sadece adı belli.

Şarkının politize edileceği tahmin edilmiyor.

*

İşte böyle bir ortamda...

Türkçe duyarlılığı taşıyan bazıları, “Geççek” kelimesini eleştirmişlerdi.

*

Şarkı, bir anda politize oldu ve bingo!

Tabii ki bir tür dokunulmazlık kazandı.

*

Şimdi sıkıysa herhangi bir dilbilimci...

“Geççek çok yanlış, dilimiz bozuluyor” falan desin.

*

Anında “yalaka, dönek” diye linç edilir.

X

Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Şubat 2022
Sosyoloji Profesörü Nilüfer Narlı’yı dolandırmışlar.

Bir dümen çevirerek.

Bir planı uygulamaya sokarak.

Kendilerini polis diye tanıtarak.

“Barış/Pınar” diye bir parola oluşturarak...

Sonuç?

Nilüfer Narlı Hocamız...

Bankaya gidip tüm parasını çekiyor.

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AK Parti’ye zarar veren AK Partililer

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Şubat 2022
Herhangi bir konuda konuşurken AK Parti’ye bir kişiyi bile ısındırmayıp tersine ısınmış olanları bile AK Parti’den soğutanlar.

Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.

*

Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.

*

Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.

*

Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.

*

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28 Şubat ne alaka

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Şubat 2022
Altı muhalefet lideri, parlamenter sisteme dönüş için bir yol haritası açıklayacaklarmış.

Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:

28 Şubat.

*

O 28 Şubat ki....



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Altılı masanın şansı var mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2022
Büyük laflara, alengirli tahlillere, janjanlı mukayeselere falan hiç girmeden...

Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:

*

Eğer...



Pahalılık

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Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Şubat 2022
KILIÇDAROĞLU: Masanın çimentosu. Masanın tutkalı.

Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.

AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.

*

KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.

*

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Ahmet Necdet Sezer’in intikamı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2022
Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanı iken...

İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.

*

Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.



“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”

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Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2022
Gençliğimde radikal eylemlerden çok hoşlanırdım.

Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.

Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.

Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.

Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.

Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.

Fakat çok sonra fark ettim ki...

Bizim milletin büyük çoğunluğu

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Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Şubat 2022
Önce gelin büyük şairimiz Edip Cansever’in o enfes “Masa da Masaymış Ha” şiirini okuyalım:

MASA DA MASAYMIŞ HA

Adam yaşama sevinci içinde

Masaya anahtarlarını koydu

Bakır kâseye çiçekleri koydu

Sütünü yumurtasını koydu

Pencereden gelen ışığı koydu

Bisiklet sesini çıkrık sesini

Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu

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Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Şubat 2022
Bugün benim yazı günüm değil.

Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.

O yüzden karşınızdayım.

*

Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.

“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.

*

Kim var bu gaddar makinenin arkasında?

Bir ordu var!

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Kurban olayım başkanım, aman ha

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2022
İstanbul’da fırtına ve yağış alarmı verilmiş.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.

*

Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.

*

Şöyle deniyor:

*

“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”

Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.

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Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona olmasının ardından bütün siyasi parti liderleri çok nazik geçmiş olsun mesajları yayınladılar.

Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.

*

Birleştirici bir kişilik...

Bu tabloya bakarak...

Şöyle şeyler der:

- Ne güzel bir tablo bu!

- Aman nazar değmesin!

-

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Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2022
Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...

“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.

*

Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:

*

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

*

Nereye gitsem, kiminle konuşsam...

Gündem hep elektrik faturaları.

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Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2022
Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu’na...

Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.

O da buna cevap verirken...

“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.

*

Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.


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Türk tezi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2022
Ukrayna krizinde Türk tezi nedir?

Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.

*

Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.

Cevabını aradığım soru şuydu:

Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?

*

Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:

Birinci aşama:

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Amerikan desteği siyasette işe yarar mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Şubat 2022
Rahmetli Taylan abimiz, çok sıkı Demirelciydi.

Ta 70’lerden beri.

Vefası da büyüktü.

Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.

*

Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.

Ancak sohbetin en hararetli anında...

Konuyla ilgisi olsun olmasın...

Şöyle derdi:

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Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Şubat 2022
Aşırı fanatiklerin ortak özellikleri şunlar:

- Sesleri çok çıkar.

- Fanatizmden beslenirler.

- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.

- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.

- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.

- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.

- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.

- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.

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Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2022
Sosyal medyanın insanı riyakâr yapan bir tarafı var.

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.

*

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.

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Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ocak 2022
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki açıklaması var önümde.

 

Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:

*

BİRİNCİ AÇIKLAMA:

*

Adayımız popüler biri olmayacak.

*

İKİNCİ AÇIKLAMA:

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‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ocak 2022
Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerinde olsam...

Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.

*

Özellikle de isimlerini vererek.

*

- Mesela Seyit Torun’dan...

- Mesela Barış Yarkadaş’tan...

- Mesela Fazıl Say’dan...

- Mesela

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