Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

Bir dümen çevirerek.
Bir planı uygulamaya sokarak.
Kendilerini polis diye tanıtarak.
“Barış/Pınar” diye bir parola oluşturarak...
Sonuç?
Nilüfer Narlı Hocamız...
Bankaya gidip tüm parasını çekiyor.
Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.
*
Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.
*
Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.
*
Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.
*
Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:
28 Şubat.
*
O 28 Şubat ki....
Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:
*
Eğer...
Pahalılık
Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.
AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.
*
KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.
*
İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.
*
Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.
“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”
Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.
Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.
Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.
Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.
Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.
Fakat çok sonra fark ettim ki...
Bizim milletin büyük çoğunluğu
MASA DA MASAYMIŞ HA
Adam yaşama sevinci içinde
Masaya anahtarlarını koydu
Bakır kâseye çiçekleri koydu
Sütünü yumurtasını koydu
Pencereden gelen ışığı koydu
Bisiklet sesini çıkrık sesini
Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu
Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.
O yüzden karşınızdayım.
*
Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.
“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.
*
Kim var bu gaddar makinenin arkasında?
Bir ordu var!
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.
*
Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.
*
Şöyle deniyor:
*
“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”
Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.
Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.
*
Birleştirici bir kişilik...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Ne güzel bir tablo bu!
- Aman nazar değmesin!
-
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi
Tarkan’ın “Geççek” şarkısı...
Türkiye’nin zaten cepheleşmiş kesimlerinin biraz daha cepheleşmesine yol açtı.
*
İktidar karşıtları...
Zil takıp oynuyorlar resmen. Dalgalanıyorlar. Durulmuyorlar. Kendilerini “İktidar ha düştü, ha düşecek” havasına fazlasıyla kaptırmış durumdalar.
*
Tarkan’ın şarkısına, Tarkan’ın bile yüklemediği misyonlar yüklüyorlar.
Temel Bey ile Davutoğlu hariç bütün muhalefet liderleri, şarkıya gaz veriyorlar.
Öyle bir hava var ki bu cephede...
Sanki Tarkan, buna benzer iki üç şarkı daha yapsa hükümet düşecek.
*
İktidar yanlıları ise...
Muhalefetin bu tavrına fena bozuluyorlar. Bazıları şarkının sözlerinin Pensilvanya tarafından yazıldığını öne sürme noktasına kadar gelmiş durumda.
*
Gülüp geçmiyorlar. Aşırı ciddiye alıyorlar.
Komplocu yaklaşımlarla klipten saçma sapan anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar.
Bazıları ise o bitmek tükenmek bilmeyen “kültürel iktidar” tartışmasına omuz veriyorlar.
“Bizim niye bir Tarkan’ımız yok” falan diyenler bile çıkıyor aralarından.
*
İki tarafa da şöyle bir bakıldığında sadece şu söylenebilir:
*
Tam bir delirme hali.
*
Öyle bir delirme hali ki...
Muhalif biri...
“Ben şarkıyı müzikalite açısından pek beğenmedim” dese bile yiyor linci...
*
Öyle bir delirme hali ki...
İktidar yanlısı biri...
“Klip gayet güzel olmuş, ben beğendim abi” dediğinde mahallesinin hışmına uğruyor.
*
Kısacası...
Bir pop stardan Che Guevara çıkaran çok acayip bir iklimin içine düşmüş durumdayız.
*
Şu iklim değişse, şu atmosfer dağılsa da...
Yeniden Tarkan şarkılarıyla neşemizi bulsak.
TARKAN’IN BEYANI
ŞÖYLE demiş Tarkan, şarkıyı yayınlamadan önce:
*
“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey, beni çok etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek.’ Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki ‘Geççek’, yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”
*
Bu beyanı esas alırsak...
İktidar / Muhalefet...
Herkesin bu şarkıyla moral bulması gerekir.
*
Niye Tarkan’ın beyanı esas alınmıyor, anlamıyorum ki?
İYİ AMA SENİN GİBİ OLMAYANLAR DA VAR
TARKAN’ın şarkısına politik anlamlar yükleyenlerden şöyle şeyler işitiyorum:
*
- Şarkı milletçe hepimize iyi geldi.
- Bu şarkıyla bütün ülke moral buldu.
- Şarkı, bütün ülkeyi neşelendirdi.
*
Bütün ülkenin kendileri gibi düşünenlerden, kendileri gibi hissedenlerden, kendileri gibi yaşayanlardan ibaret olduğunu sananların yanılsamasıdır bu.
*
Bu öyle bir yanılsamadır ki...
Zaman zaman iktidarı da etkisi altına alabiliyor.
POP STARLAR PARTİLER ÜSTÜDÜR
BİR pop starın, sadece belli partilerin sanatçısı misyonunu üstlenmesi akıldışıdır.
*
Tarkan konserlerine giden, Tarkan şarkıları dinleyen sosyoloji, sadece belirli partilere oy veren bir sosyoloji değildir.
*
Öyle olsa...
Tarkan’la Edip Akbayram’ın... Tarkan’la Zülfü Livaneli’nin... Tarkan’la Yeni Türkü’nün...
Pek bir farkı kalmaz.
*
Kaldı ki...
Edip Akbayram dinleyen, Zülfü Livaneli dinleyen, Yeni Türkü dinleyen AK Partililer de yok değildir hani.
HÜKÜMET YANLILARININ TARKAN HATALARI
- Tarkan’dan muhalif sanatçı çıkmaz. Bunu anlayamadılar.
*
- Tarkan’la mücadele etmek çok gereksiz bir iştir. Bunu da anlayamadılar.
*
- Muhalefetin Tarkan’ın şarkısını sahiplenmesine odaklandılar. Tarkan’ın beyanını dikkate almadılar.
*
- Gülüp geçilecek, kafa bulunacak, mavra yapılacak bir olay vardı karşılarında. Çok ciddiye aldılar.
*
- Tarkan’ı muhalefetin eline bırakmamak gibi bir taktik vardı ellerinde. Uygulamayı düşünemediler.
*
- Bir strateji ve taktik uygulayamadığınız zamanlarda susarsınız. Bunu da başaramadılar.
“GEÇÇEK” KELİMESİNİ ELEŞTİRMEK BİLE RİSKLİ
DAHA şarkı çıkmamış ortaya.
Sadece adı belli.
Şarkının politize edileceği tahmin edilmiyor.
*
İşte böyle bir ortamda...
Türkçe duyarlılığı taşıyan bazıları, “Geççek” kelimesini eleştirmişlerdi.
*
Şarkı, bir anda politize oldu ve bingo!
Tabii ki bir tür dokunulmazlık kazandı.
*
Şimdi sıkıysa herhangi bir dilbilimci...
“Geççek çok yanlış, dilimiz bozuluyor” falan desin.
*
Anında “yalaka, dönek” diye linç edilir.