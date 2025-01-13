Bir reklam aşkı nasıl kanıtlanır

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Reklam aşkıymış.

Bu reklam aşkı için bir iş insanı, Sarıkaya ile Demir’e Ayşe Barım üzerinden 5 milyon dolar vermiş.

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İddia bu.

Ve bu iddiayla ilgili savcılık, bir soruşturma başlatmış.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir de soruşturma kapsamında ifade verecekmiş.

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Savcılık, bu iddiayı nasıl soruşturacak acaba?

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Savcı, mesela şöyle sorular mı soracak:

- Serenay Hanım, Mert Demir Bey’le yaşadığınız aşk sahici mi, yoksa fake mi?

- Mert Bey, lütfen doğruyu söyleyin. Serenay Hanım’la reklam olsun diye mi görüntü veriyorsunuz?

- Serenay Hanım! Mert Bey! Ne olur söyleyin bize. Birbirinizi gerçekten aşık mısınız?

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- Bu aşkın yüzde kaçı gerçektir, yüzde kaçı reklamdır?

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Havadan 5 milyon dolar almışlarsa... Kara para işine girmişlerse... Vergi kaçırma söz konusuysa...

Tabii ki savcılık gereğini yapar.

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Ama bir aşkın reklam aşkı olup olmadığını kanıtlamak, savcının işi olamaz.





VİLLASI YANAN ÜNLÜLER MERAKI

Los Angeles yangınında ilk üç gün en çok şu merak edildi: Acaba Hangi Hollywood ünlülerinin villaları yandı?

*

Los Angeles yangınında son üç gündür ise en çok şu merak ediliyor: Hangi ünlü Türklerin villaların yandı?

*

Her yerde villası yanan ünlüler haberleri. Neden? Çünkü bunu merak ediyoruz.

O zaman hükmü verelim: Merak, insanın en tekinsiz bilmecesidir.

KAFELERDE YENİ RACON

Epey zamandan beri kafelerde “Bana bir latte ver” diyen kalmamış. En kıyı köşe kafelerde bile böyle bir talep yükselmiyormuş.

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Onun yerine kafelerde artık “Bana bir cortado ver” deniyormuş. Böylesi çok daha havalı bulunuyormuş. Yeni trend buymuş.

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ŞAHAN’IN PETROL KOKLAMAYI TİYE ALMASI

Tarafsız Bölge’de Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’la Gabar petrolünü konuştuk.

Gabar’da çıkan petrolün ne anlama geldiğini Bakan Bey, çok çarpıcı rakamlarla ortaya koydu.

*

Stüdyoda Gabar petrolünden bir örnek de vardı.

Gabar petrolünün kalitesinden falan söz edilince aldım elime cam kavanoz içindeki petrolü.

Evirip çevirip baktım ve biraz da kokladım.

*

Şahan, bu olayı tiye alan bir video çekmiş.

Üç kere izledim videoyu.

Güldüm. Beğendim. Şahane buldum. Espriyi iyi yakaladığını düşündüm. “Helal olsun Şahan” dedim.

*

İyi mizaha can feda!

Tiye alınan ben olsam da...

MUHALEFETİ AFALLATAN İKİ OLAY

- BİRİNCİ OLAY: Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesi.

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- İKİNCİ OLAY: İmralı sürecinin başlaması.

*

Bu iki olay karşısında da muhalefet, bir türlü ne diyeceğini tam olarak belirleyemedi. Şaşkınlık, savrukluk, afallama, kafa karışıklığı falan...

*

Bu nedenle...

Söylem üstünlüğünü kaybetti muhalefet.

Moral üstünlüğünü iktidara kaptırdı.

*

Oysa bu iki alanda da sergilediği tutumla...

Pırıl pırıl parlayabilme imkânlarına sahipti.

Yapacağı şey çok basitti aslında:

İlle de iktidar karşıtlığı yapacağım diye çabalamak yerine Türkiye merkezli bir yaklaşım sergilemek.

GAZZE EMPATİSİNE VESİLE OLUR İNŞALLAH

Ünlü oyuncu Jamie Lee Curtis, Los Angeles yangınıyla ilgili şöyle demiş:

*

“Pacific Palisades’in tamamı ne yazık ki Gazze gibi ya da feci şeylerin yaşandığı savaş ülkeleri gibi gözüküyor.”

*

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Gazze’yle bir türlü empati kuramayanlar vardı ABD’de.

İnşallah bu yangın, böyle bir empatinin kurulmasına vesile olur.

ERDOĞAN’IN ‘VARIM’ DEMESİ

AK Parti Şanlıurfa Kongresi’ne renk katan İbrahim Tatlıses ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

*

- İBRAHİM TATLISES: Ama bir şey diyeceğim. Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız yok musunuz? Bu sözü alalım. Var mısınız, yok musunuz?

*

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Sen varsan ben varım.

*

- İBRAHİM TATLISES: Ölümüne varım ölümüne.

*

Helal olsun İbo’ya...

En önemli soruyu sormuş ve en önemli cevabı almış. Sonuçta manşeti çıkarmış.





SELAHATTİN DEMİRTAŞ’IN SÜRECE VERDİĞİ DESTEK

Halk TV’de ya da Sözcü TV’de yorum yapanların bazıları şöyle bir beklenti içindeydi:

*

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Selahattin Demirtaş, kesin bu sürece takoz koyar. “Türkiye demokratikleşmeden ne barışı” falan diyerek sürece itiraz eder. “Ben bu işte yokum” diyerek ayrı baş çeker.

*

Benimse zerre kadar kuşkum yoktu Demirtaş’ın İmralı sürecine sonsuz ve koşulsuz destek vereceğine.

*

Çünkü DEM Parti’nin terör örgütünün tasallutundan ve vesayetinden kurtulması...

Selahattin Demirtaş’ın en çok arzu edeceği şeydir.



