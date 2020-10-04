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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı

4 Ekim 2020

“Paşinyan” sözcüğünü duyunca nedense aklıma ilk gelen şey kafiye uydurmak.

- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...

- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...

Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.

Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı

*

Neyse...

Konumuz bu değil.

Konumuz Paşinyan’ın son demeci...

*

Şöyle demiş son demecinde Paşinyan:

*

“Türkiye’nin Türk imparatorluğu kurmak gibi bir hedefi var. Bu politika burada başarılı olursa şaşırmayın. Sadece Yunan adaları değil, Avrupa’da da yayılmaya çalışırlarsa şaşırmayın. Türkleri Viyana’da bekleyin”.

*

Benim bu demeçten çıkardığım cümle şudur:

Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı.

*

Ağlarken de şunları söylüyor:

“Azerbaycan bizi fena dövüyor Avrupa... Kurtar bizi Avrupa... Bizi kurtarmazsanız Türkler, sizin kapınıza dayanır Avrupa...”

*

Şu Avrupa Birliği’nde zerre dürüstlük olsa Paşinyan’a “Ağlayıp sızlayarak öcü masalı anlatacağına işgal ettiğin toprakları terk etmeyi dene” diye cevap verir.

Ama neredeeee!


SAPTIRMA VE ÇEKİŞTİRME ÇAĞINDA HEDİYELEŞME

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Müftüsü Prof. Mehmet Emin Maşalı’yı ziyaret etmiş.

Güzel! Harika! Şahane!

*

Başkan Bey ile Müftü Bey arasında bir de hediyeleşme gerçekleşmiş.

Müftü Bey, Başkan Bey’e Kuran-ı Kerim hediye etmiş.

Başkan Bey de Müftü Bey’e Nutuk hediye etmiş.

Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı

*

Şundan eminim:

İki taraf da bu hediyeleri, birbirlerinin hediyelerine karşılık olsun diye vermemişlerdir.

*

Ama ziyaretten fotoğraflar paylaşılınca...

“Kuran’a karşı Nutuk” ya da “Nutuk’a karşı Kuran” tarzı yaklaşımlar sergilendi ve bu yaklaşımlar üzerinden bir sürü çirkin laflar edildi.

*

Çağımız, maalesef bir çekiştirme, saptırma ve algı yaratma çağı...

Bu nedenle en masum, en iyi niyetli, en halisane amaçlı davranışlarımızı bile kontrol altına almamız gerekiyor.

*

Keşke Başkan Bey ve Müftü Bey, çağımıza özgü bu gerçekleri göz önünde bulundurarak...

Bu hediyeleşmeyi kamuoyuna yansıtmamaya özen gösterselerdi.


ESKİ BİR ŞEBEKLİĞİ HORTLATMA GİRİŞİMİ

ALİ Babacan’ın partisinin İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan’ın fotoğrafı bu.

*

Babacan’ın İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan, Atatürk heykelinin yanına yaklaşmış ve bu fotoğrafı çektirmiş.

Fotoğraf, “İktidarı Ata’ya şikâyet ediyorum... Ata’nın kulağına ne fısıldadım?” falan diye yayınlandı bir gazetede.

*

Eskiden çok olurdu “Ata’ya şikâyet” seremonileri...

Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı

Olumsuz gelişmeler karşısında kıllarını bile kıpırdatmayanlar, “Ata’ya şikâyet” törenleri düzenleyerek kendilerini rahatlatırlardı.

Epey dalga konusu olduktan sonra terk ettiler bu alışkanlıklarını.

*

Artık neredeyse bir konsensus var bu tür tutumların şebeklikten öteye geçmediğine dair.

Bu nedenle çoktandır “Ata’ya şikâyet” seremonisine pek rastlanmıyordu.

Ta ki Ali Babacan’ın partisinin İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ortaya çıkana kadar.

*

Anlıyorum:

DEVA Partisi’nin Atatürkçülerin sempatisine ihtiyacı var.

Ama bu ihtiyaç, Atatürk heykelinin kulağına şikâyet fısıldaması yaparak giderilebilecek türden bir ihtiyaç değil.

Atatürkçüler uzun zamandan beri yemiyorlar böyle şebeklikleri.

*

Gürol Bey!

Lütfen biraz daha kreatif atraksiyonlar.


ALİ ERBAŞ ÜZERİNDEN TROLLENENLERE DAİR

SOSYAL medyada bir hesap var.

*

İkide bir Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uyduruyor.

*

Bu hesaptan önce Ali Erbaş’ın...

“Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun” dediği palavrası sallanmıştı.

Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı

*

Aynı hesaptan şimdi de Ali Erbaş’ın...

“Fakirler cennette şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız” dediği palavrası ortaya atıldı.

*

Tamamen yalan, tamamen sallama, tamamen palavra...

Kaynak? Yok.

Nerede demiş? Yok. Ne zaman demiş? Yok. Kime demiş? Yok.

Yok, yok, yok.

*

Ama anlı şanlı gazeteciler bile bu palavraları, sorgusuz sualsiz doğru kabul edip Diyanet İşleri Başkanı’na saldırıyorlar.

Trollendiklerinin, kandırıldıklarının farkında bile değiller.

Üstelik fena halde cingöz geçindikleri halde.

*

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tabii ki eleştirilecek.

Ama söylediği sözler üzerinden eleştirilecek.

Söylemediği sözler üzerinden değil.

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300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2020
Azerbaycan’a 300 cihatçı gitmiş.

 

Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.

*

“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.



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Hasta sayısı vaka sayısı meselesine dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını dikkatle dinledim.

Bakan Fahrettin Koca...

Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.

*

Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.

Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

*

Sorun şurada:

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‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Eylül 2020
Azerbaycan’da şöyle bir işimiz var:

 

Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.



*

Libya’da şöyle bir işimiz var:

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İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2020
Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.



*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

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Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar...

Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.

*

Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.

Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.

Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:

*

ÖRNEK BİR:

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Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.

 

Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.

Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:

*



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Bu tartışmalardan artık bıkmadık mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Eylül 2020
Kemalizm tartışması

Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.

Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.

Ama artık kalmadı böyle bir şey.

Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?

Görmüyor musunuz?

Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?

Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?

*

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Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Eylül 2020
Cübbeli Ahmet, bizim Tarafsız Bölge’de şöyle demişti:

 

“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”

*

Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.

*

- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.

- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.

- Bunun burada bırakılmaması lazım,

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Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler falan...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2020
Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler, Ozan Güven’ler, Sermiyan Midyat’lar falan...

Hepsi aynı familyanın mensupları.

*

Nedir bu familyanın özellikleri?

Sayalım:

*

- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.

*

- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.

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Sağlık Bakanı Koca’yla İzmir buluşması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Eylül 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan, “Diyarbakır ve Van’dan sonra şimdi de İzmir’de bölge toplantısı yapıyoruz. İzmir’deki toplantımıza katılır mısınız” mesajını alınca...

Atladım arabaya...

Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.

*

İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.

Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.

*

Biraz izledim kendisini.

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Bittin sen Halil Sezai

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Eylül 2020
Sen artık hepimiz tarafından...

“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.

Sen artık bizim gözümüzde...

“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.

*

Sen artık hepimiz için...

Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.

*

Sen artık şu saatten sonra...

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CHP’deki tartışmayla ilgili kapı gibi beş saptama

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Eylül 2020
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Atatürk” demiyormuş, “Mustafa Kemal” diyormuş.

 

Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama...  Büyük... Çok büyük bir cayırtı.

*

CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:



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Can Dündar, çakma Napolyon’a asker yazıldı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Eylül 2020
Macron’u övmüş Can Dündar.

 

“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...

Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.

*

O Macron ki...


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Bu kadarını Napolyon bile başaramazdı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Eylül 2020
Macron, “Biz Türk halkına karşı değiliz Erdoğan’a karşıyız” demişti.

Niye böyle demişti?

Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.



*

Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:

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Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Eylül 2020
Macron şöyle demiş:

 

“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”

*

Macron, Erdoğan’a niye karşı?



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Didim’deki tecavüz iddiası yenilir yutulur iddia değil

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Eylül 2020
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili bir iddia yayınlandı dünkü Sabah gazetesinde.

Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.

*

İddia sahibi bir kadın...

“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.

*

Sonrası?

Korkunç!

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Bir imam hatipli olarak Erol Mütercimler konusunda ne diyorum?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Eylül 2020
“İmam hatip mezunları sapık, sahtekâr, ahlaksız olarak karşımıza çıkıyor” diyen Erol Mütercimler konusunda...

Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.

Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:

*

Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...

Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.

*

Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...

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