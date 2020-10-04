Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı.

Azerbaycan’da şöyle bir işimiz var:

Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.









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Libya’da şöyle bir işimiz var: