Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı.

Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.
*
“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.
Bakan Fahrettin Koca...
Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.
*
Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.
Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şurada:
Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.
*
Libya’da şöyle bir işimiz var:
ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.
*
Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:
*
Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.
*
Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.
Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.
Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:
*
ÖRNEK BİR:
Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.
Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:
*
Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.
Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.
Ama artık kalmadı böyle bir şey.
Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?
Görmüyor musunuz?
Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?
Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?
*
“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
*
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
*
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
- Bunun burada bırakılmaması lazım,
Hepsi aynı familyanın mensupları.
*
Nedir bu familyanın özellikleri?
Sayalım:
*
- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.
*
- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.
Atladım arabaya...
Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.
*
İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.
Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.
*
Biraz izledim kendisini.
“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.
Sen artık bizim gözümüzde...
“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.
*
Sen artık hepimiz için...
Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.
*
Sen artık şu saatten sonra...
Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama... Büyük... Çok büyük bir cayırtı.
*
CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:
“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...
Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.
*
O Macron ki...
Niye böyle demişti?
Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.
*
Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:
“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”
*
Macron, Erdoğan’a niye karşı?
Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.
*
İddia sahibi bir kadın...
“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.
*
Sonrası?
Korkunç!
Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.
Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:
*
Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...
Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.
*
Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...
Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı
“Paşinyan” sözcüğünü duyunca nedense aklıma ilk gelen şey kafiye uydurmak.
- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...
- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...
Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.
*
Neyse...
Konumuz bu değil.
Konumuz Paşinyan’ın son demeci...
*
Şöyle demiş son demecinde Paşinyan:
*
“Türkiye’nin Türk imparatorluğu kurmak gibi bir hedefi var. Bu politika burada başarılı olursa şaşırmayın. Sadece Yunan adaları değil, Avrupa’da da yayılmaya çalışırlarsa şaşırmayın. Türkleri Viyana’da bekleyin”.
*
Benim bu demeçten çıkardığım cümle şudur:
Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı.
*
Ağlarken de şunları söylüyor:
“Azerbaycan bizi fena dövüyor Avrupa... Kurtar bizi Avrupa... Bizi kurtarmazsanız Türkler, sizin kapınıza dayanır Avrupa...”
*
Şu Avrupa Birliği’nde zerre dürüstlük olsa Paşinyan’a “Ağlayıp sızlayarak öcü masalı anlatacağına işgal ettiğin toprakları terk etmeyi dene” diye cevap verir.
Ama neredeeee!
SAPTIRMA VE ÇEKİŞTİRME ÇAĞINDA HEDİYELEŞME
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Müftüsü Prof. Mehmet Emin Maşalı’yı ziyaret etmiş.
Güzel! Harika! Şahane!
*
Başkan Bey ile Müftü Bey arasında bir de hediyeleşme gerçekleşmiş.
- Müftü Bey, Başkan Bey’e Kuran-ı Kerim hediye etmiş.
- Başkan Bey de Müftü Bey’e Nutuk hediye etmiş.
*
Şundan eminim:
İki taraf da bu hediyeleri, birbirlerinin hediyelerine karşılık olsun diye vermemişlerdir.
*
Ama ziyaretten fotoğraflar paylaşılınca...
“Kuran’a karşı Nutuk” ya da “Nutuk’a karşı Kuran” tarzı yaklaşımlar sergilendi ve bu yaklaşımlar üzerinden bir sürü çirkin laflar edildi.
*
Çağımız, maalesef bir çekiştirme, saptırma ve algı yaratma çağı...
Bu nedenle en masum, en iyi niyetli, en halisane amaçlı davranışlarımızı bile kontrol altına almamız gerekiyor.
*
Keşke Başkan Bey ve Müftü Bey, çağımıza özgü bu gerçekleri göz önünde bulundurarak...
Bu hediyeleşmeyi kamuoyuna yansıtmamaya özen gösterselerdi.
ESKİ BİR ŞEBEKLİĞİ HORTLATMA GİRİŞİMİ
ALİ Babacan’ın partisinin İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan’ın fotoğrafı bu.
*
Babacan’ın İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan, Atatürk heykelinin yanına yaklaşmış ve bu fotoğrafı çektirmiş.
Fotoğraf, “İktidarı Ata’ya şikâyet ediyorum... Ata’nın kulağına ne fısıldadım?” falan diye yayınlandı bir gazetede.
*
Eskiden çok olurdu “Ata’ya şikâyet” seremonileri...
Olumsuz gelişmeler karşısında kıllarını bile kıpırdatmayanlar, “Ata’ya şikâyet” törenleri düzenleyerek kendilerini rahatlatırlardı.
Epey dalga konusu olduktan sonra terk ettiler bu alışkanlıklarını.
*
Artık neredeyse bir konsensus var bu tür tutumların şebeklikten öteye geçmediğine dair.
Bu nedenle çoktandır “Ata’ya şikâyet” seremonisine pek rastlanmıyordu.
Ta ki Ali Babacan’ın partisinin İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ortaya çıkana kadar.
*
Anlıyorum:
DEVA Partisi’nin Atatürkçülerin sempatisine ihtiyacı var.
Ama bu ihtiyaç, Atatürk heykelinin kulağına şikâyet fısıldaması yaparak giderilebilecek türden bir ihtiyaç değil.
Atatürkçüler uzun zamandan beri yemiyorlar böyle şebeklikleri.
*
Gürol Bey!
Lütfen biraz daha kreatif atraksiyonlar.
ALİ ERBAŞ ÜZERİNDEN TROLLENENLERE DAİR
SOSYAL medyada bir hesap var.
*
İkide bir Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uyduruyor.
*
Bu hesaptan önce Ali Erbaş’ın...
“Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun” dediği palavrası sallanmıştı.
*
Aynı hesaptan şimdi de Ali Erbaş’ın...
“Fakirler cennette şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız” dediği palavrası ortaya atıldı.
*
Tamamen yalan, tamamen sallama, tamamen palavra...
Kaynak? Yok.
Nerede demiş? Yok. Ne zaman demiş? Yok. Kime demiş? Yok.
Yok, yok, yok.
*
Ama anlı şanlı gazeteciler bile bu palavraları, sorgusuz sualsiz doğru kabul edip Diyanet İşleri Başkanı’na saldırıyorlar.
Trollendiklerinin, kandırıldıklarının farkında bile değiller.
Üstelik fena halde cingöz geçindikleri halde.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tabii ki eleştirilecek.
Ama söylediği sözler üzerinden eleştirilecek.
Söylemediği sözler üzerinden değil.
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