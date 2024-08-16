Bir palavraya toplu olarak iman etmek

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Memleketin Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etmek.

*

İşte bu çok büyük suç nedeniyle Meral Akşener hakkında her türlü palavrayı üfürmek artık tamamen serbest.

*

Üfürülen son palavra şu:

*

Güya Meral Akşener, seçimlerde gereği gibi çalışmamış.





Niye böyle yaptığını da adamın birinin kulağına şöyle fısıldamış:

*

“Hiç sesini çıkarma. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Sakın çaktırma.”

*

Kim bu kulağına fısıldanan şahıs? Tam belli değil. Galiba Murat Gezici imiş.

Akşener, bunu bu şahsa nerede söylemiş? İkisi baş başayken, gizlice.

Var mı başka tanığı bunun? Yok. Tanık manık hak getire.

Nasıl kanıtlanacak bu iş? Asla kanıtlanamayacak. Sadece iz bırakacak.

*

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Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en ağır şekilde yüklendiği, Erdoğan’ı yenmek için canını dişine taktığı bir süreçte...

“Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz kardeşim, hiç sesini çıkarma” diyeceğine, diyebileceğine inanmak için hayatın olağan akışını darmadağın etmeyi göze almak gerekir.

*

Palavra sallamak. Yalan söylemek. Olmamış bir şeyi olmuş gibi anlatmak. Bunların hepsi insana özgüdür. Her devirde bunları yapanlar çıkar.

Yadırgamıyorum bunu.

*

Siyasi gerekçelerle bu tür palavralara kolektif biçimde iman etmek. “Acaba” dememek. Söylenenin palavra olabileceğini aklın ucundan bile geçirmemek.

İşte bunu yadırgıyorum.

AZ ÖTEDE AĞLA SUAT KILIÇ

YENİDEN Refah’lı Suat Kılıç ağlıyor:

*

“Partimizden seçilen başkanları istifa ettirip partinize katamazsınız. Seçimin mantığına, siyasetin sosyolojisine tümüyle aykırıdır.”

*

İyi de Suat Kılıç...

AK Parti’den aday olamayan isimleri, “Gel abi. Onlar sizi aday yapmıyorsa bizden aday olun” diye kafalamak, siyasetin sosyolojisine uygun oluyorsa...

Partinizden seçilen başkanlarının AK Parti’ye transferi neden siyasetin sosyolojisine aykırı olsun?

*

Git ötede ağla Suat Kılıç. Çünkü ders çalışmam lazım.

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1860’LARDAKİ KUTUPLAŞMA

MUHAFAZAKÂRLAR KÖPEK YANLISI MODERNLER KÖPEK KARŞITI

BİZİM Musa Kesler’in önceki gün Hürriyet’te yer alan haberindeki bilgilerden çok ilginç bir sonuç çıkıyor:

*

Meğer 1860’larda...

Bizim memlekette Batı’ya göz kırpan modernleşmeciler, köpeklerin toplu itlaf edilmesini savunuyorlarmış.

Buna karşılık İstanbul’un yoksul ve muhafazakâr semtleri tam bir köpek taraftarıymış.

*

1860’larda köpek karşıtı olan isimlerin hepsi yüzlerini hafiften Batı’ya dönmüş modernleşme yanlısı yazar çizerler.

Mesela Namık Kemal. Mesela Şinasi. Mesela Ebuzziya Tevfik. Mesela Recaizade Mahmud Ekrem.

Bu arada Pera gibi dönemin en janjanlı semti de köpek düşmanıymış.

*

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Köpek karşıtı yazar Ebuzziya Tevfik, şöyle yazmış:

*

“Köpekleri savunanlar, ısırılan çocuğu suçlayıp köpeğe toz kondurmayacak kadar sabit fikirliler.”

*

Nasıl? Sanki 2024 yılında yazılmış gibi değil mi?

KILIÇDAROĞLU’NU HİÇ TANIMAMIŞIZ

“HİÇ hırsı yok abi. Hırstan arınmış” diyorduk.

Meğer ihtiras küpüymüş.

*

“Başaracak olan çıksa anında görevi bırakır” diyorduk.

Zorla gönderildi, hâlâ gözü koltukta.

*

“En ağır eleştiriler karşısında bile sakin kalır” diyorduk.

Hiç de sakin kalamıyor, acayip sinirleniyormuş.

*

“Asla ağzınızı bozmaz, nezaketinden ödün vermez” diyorduk.

“Merkepler adam olur, sen adam olmazsın” türü açıklamalar yapmaya başladı.

*

“Uzlaşmaya açıktır, diyalog yanlısıdır” diyorduk.

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Diyalog kuranlara öfke kustuğunu görüyoruz.

*

Bizim adam tanıma konusunda gerçekten yatacak yerimiz yok.

BUNU O YAZMAMIŞTIR

KEMAL Kılıçdaroğlu’nun merkepli açıklamasının ardından şöyle şeyler söyleyenler çıktı:

Bunu Kemal Bey yazmamıştır.

Bu onun üslubu değil.

Bunu kesin falanca yazmıştır.

*

Benim açımdan bunlarla uğraşmak boş iş.

*

İster kendi yazsın ister başkasına yazdırsın.

Eğer o metnin altında “Kemal Kılıçdaroğlu” yazıyorsa... Olay bitmiştir, o metin Kemal Kılıçdaroğlu’nundur.

İYİ Kİ KAMERA VAR

OLAY şu:

*

Bir hostes. Taksiye binmiş. Taksinin ücretini ödemiyor. Taksiciye saldırıyor. Küfrediyor. Tekme atıyor.

*

İyi ki şoförün kamerası var. İyi ki o kamera hep açık. İyi ki olup bitenler kayda alınmış. İyi ki.

*

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Yoksa hostese mi, taksiciye mi inanacağız sorunsalıyla karşı karşıya kalacaktık. Belki de hostese inanmaya meyilli olacaktık.

Dedim ya.

İyi ki kamera var.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ACİL DURUM İLAN ETTİ

GEÇEN akşam. Telefonuma gelen son dakika haberi:

*

“Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği için dünyada acil durum ilan etti.”

*

Haberi aldığımda hiçbir şey olmamış gibi aşırı kayıtsız kaldım ve filmimi izlemeye devam ettim.