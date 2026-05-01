Bir mutlak butlan yazısı

CHP’yi Özgür Özel ve arkadaşlarının elinden alıp Kemal Kılıçdaroğlu’nun eline vermek.
Böyle bir olay gerçekleşirse şu iki şey olur:
- BİR: CHP seçmeni katiyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun peşinden gitmez.
- İKİ: CHP seçmeni katiyen Özgür Özel ve arkadaşlarını bırakmaz.
Mutlak butlan...
Ortalığı karıştırır, tartışmaları büyütür, kaosa hiç de mütevazı olmayan bir katkı yapar, iç cepheyi sarsar, lüzumsuz bir enerji israfına yol açar.
Ancak siyasi tabloyu değiştirmez.
Yani demem o ki...
Bırakın şu mutlak butlanın peşini.
Kemal Kılıçdaroğlu- Özgür Özel
TEĞMENLERDE DE DİSİPLİN GENERALLERDE DE DİSİPLİN
KONYASPOR / Fenerbahçe maçı sürerken askeri uçaklar, Konyaspor’a destek için alçaktan uçurulmuştu.
Sonuç?
Bu işin sorumlusu olan Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı.
Askerlik bir disiplin ve ciddiyet işidir.
Korsan yemin düzenleyen teğmenler için ne demiştik?
Ne kadar Atatürkçü olurlarsa olsunlar yaptıkları disiplinsizliktir, askerliğe yakışmaz.
Tümgeneral Mete Kuş olayında da aynı şeyi söylüyoruz:
FETÖ’yle mücadele etse de, kahraman olsa da... Yaptığı disiplinsizliktir, askerliğe yakışmaz.
Mete Kuş
İNSANLIK ÖLMEMELİ
GEÇTİĞİMİZ günlerde babasını kaybetmişti Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş.
İstanbul Valisi Davut Gül, yanına Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı’yı da alarak Sinem Dedetaş’a taziye ziyaretinde bulunmuş.
İstanbul Valisi Davut Gül’e insanlığın ölmediğini ve ölmeyeceğini gösterdiği için çok teşekkürler.
Sinem Dedetaş - Davut Gül - Adem Yazıcı
CİRİM
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, bir konuşmasında “Cirminiz kadar yer yakarsınız” deyince...
“Cirim” sözcüğünün anlamını bilmeyen okumuş cahiller hemen atıldılar:
Cirim değil cürümdür o. Cirim değildir cürümdür o.
Cahil cesareti hep vardı ama hiç günümüzdeki kadar şaha kalkmamıştı.
SAĞLIK SİSTEMİ NASIL ÇÖKMÜYOR
İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner anlatıyor:
“Kocamustafapaşa’da bir teyzemiz var. Bir yılda 300 kere doktora gitmişti. Sordum, ‘Niye gidiyorsun’ diye. ‘Alışkanlığım böyle’ dedi. Yoldan geçerken ‘Bir acile uğrayayım’, ‘Pazara inmiştim, gelmişken bir acile uğrayayım’... Bunlarla uğraşıyoruz.”
Sadece şu kadarını söyleyeyim:
Dünyanın en mükemmel sağlık sistemi bile... Bir yılda 300 kez doktora gitmeyi kaldıramaz.
Abdullah Emre Güner
UZAKTAN BAKINCA FENERBAHÇE’NİN ÖNE ÇIKANLARI
- AZİZ YILDIRIM: O artık kilit adam. Aday olsa da olmasa da bütün gözler onda. Bu durumdan çok hoşlanıyor gibi. Bunun keyfini çıkarıyor gibi.
- MEHMET ALİ AYDINLAR: Çok karşıtı var. Zorlu bir mücadele kendisini bekliyor. Sinirleri bu zorlu mücadeleyi kaldırır. Uzaktan bakınca böyle bir izlenim alıyorum.
- SADETTİN SARAN: Fenerbahçe Başkanı olmanın sağladığı koruma zırhının sonsuz farkındaydı. Buna rağmen çekip gitmeye karar vermesi takdire şayan.
- ALİ KOÇ: Bir heves kaldı onun içinde. O yüzden perde gerisinde gelişmeleri izlediğinden eminim. Şimdilik uzak duruyor ama.
-HAKAN SAFİ: Ciddi ve mesafeli biri. Takımına bağlılık derecesi: Kol kırılır yen içinde kalır seviyesinde. Futbolcular için “topçu” demesi, biraz kulak tırmalıyor.
- BARIŞ GÖKTÜRK: Kavgaya hazır, enerjik, dinamik biri. Lafını pek esirgemiyor. Aziz Yıldırım’a biraz fazla bağlı gibi.
