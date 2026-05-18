Bir kitle partisinin gençlik şöleni

*

- AK Parti, tek bir duyarlılığın partisi olursa asla iktidar yüzü görmez, göremez. AK Parti, tek bir genç tipinin partisi olursa asla cazibe merkezi olmaz, olamaz.

*

- Bir Gençlik Şöleni’ndeki rengarenklik, bu toplumun rengarenkliğidir. Hafız bir delikanlı da sahne almıştır o şölende Wimbledon’da Türkiye’yi temsil eden genç kadın tenisçi de. DJ de sahne almıştır o şölende Uğur Işılak da.

*

- AK Parti gibi büyük bir kitle partisinin düzenlediği etkinliğin, çeşitliliği yansıtması doğaldır. Bu çeşitliliğe karşı savaş açmak, bu çeşitliliği boğmaya çalışmak, bu çeşitlilikle mücadele etmek... Kaybetmeye oynamaktır.

*

- Geçmişte “her şey güzel olacak” sloganını sosyal medyasında paylaşan Eser Yenenler’in AK Parti’nin şöleninde sahne almasından rahatsız olması gerekenler AK Partililer değildir. O sloganın sahipleridir. Çünkü sonuçta terk edilen onlardır.

*

- Çok büyük bir iş yaptı hemşerim Yusuf İbiş. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak Türkiye’nin en büyük gençlik buluşmalarından birini gerçekleştirdi. 35 bin kişilik stadyumu doldurdu. İçeri giremeyenler oldu, onlarla da dışarıda miting yapıldı.

*

- Recep Tayyip Erdoğan’ı en çok hangi tür buluşmalar heyecanlandırır? Hiç duraksamadan cevap veriyorum: Gençlik buluşmaları. 30 yıl önce de böyleydi, 30 yıl sonra da böyle. Görüntüleri izledim ve hükmümü verdim: “Bir Gençlik Şöleni”nde Erdoğan’ın keyfi çok yerindeydi.

*

- Erdoğan’ın gençlerle kurduğu ilişkinin özellikleri şunlardır: Kendisine gelen hiçbir genci geri çevirmez. Kendisine yönelen gencin yaşam tarzına falan bakmaz. Kendisine bir adım atan gence bin adım atar. Taaa Refah Partisi’nden beri böyledir Erdoğan.

*

- Marşlarıyla, şarkılarıyla, görsel efektleriyle çok başarılı bir şölendi “Bir Gençlik Şöleni”. Partinin dinamizmini, enerjisini yansıttı. Dikkat çekti. Tartışıldı. Gündeme oturdu. Sosyal medyayı salladı.

*

- 25 yıl önce doğan bir çocuğun 25 yıllık öyküsünün anlatıldığı bir video gösterildi şölende. O videoyu izleyince... 25 yılın ne kadar uzun olduğunu, 25 yılda hangi badirelerin atlatıldığı, 25 yıla nelerin sığdığını çok iyi anlıyorsunuz.

SON GÜNLERDE NASIL REŞAT NURİCİ OLDUM

- TANRI MİSAFİRİ adlı hikâyesini okuyorum bugünlerde Reşat Nuri’nin. Gogol’un Palto’su kadar okkalı, zekice, yaratıcı. Okudukça bir daha okutuyor. Çıtayı arşa çıkarmış bir mizah. Şahane. Ayakta alkışlamalık.

*

- ANADOLU NOTLARI adlı kitabını okuyorum bugünlerde Reşat Nuri’nin. 1930’lu yılların Adana’sı, Niğde’si, köyleri, kasabaları var kitapta. Okudukça Reşat Nuri’nin gözlemlerine hasta oluyorsun ve tabii ki Anadolu’yu bir kez daha seviyorsun.

*

- MİSKİNLER TEKKESİ adlı romanını okuyorum bugünlerde Reşat Nuri’nin. Eskinin ötekilerini, dilencilerini falan anlatıyor bu kitapta Reşat Nuri. Üslubu: Acayip içtenlikli. Gözlem gücü: Çok yüksek. Su gibi akıp gidiyor roman.

SORU VE CEVAPLARLA RASİM OZAN KÜTAHYALI

- SORU: Bu adam bu kadar önemli mi?

- CEVAP: Kahkaha atarak cevap veriyorum: Zerre kadar önemi yok bu şov adamının.

*

- SORU: Madem önemli değil neden üç yazı yazdın hakkında?

- CEVAP: Çünkü bu şov adamının temsil ettiği bir şey var. Benim önemsediğim o.

*

- SORU: Neymiş temsil ettiği şey?

- CEVAP: İktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışan kaptanlar olgusunun bir prototipidir. Temsil ettiği şey budur. Bir önemi varsa bundan dolayıdır.

*

- SORU: “Başına bir şey gelince anında sattılar adamı” diyorlar. Sen anında sattın mı bu adamı?

- CEVAP: Benim kişisel tarihim bu ve benzeri adamlarla uğraşmanın tarihidir. Hiç almadım ki ben bu adamı satayım.

EUROVISION

Köhne, eski, küflü, demode bir şeydi Eurovision.

*

İsrail’in şaklabanlıklarıyla...

Köhneliğine, eskiliğine, küflülüğüne, demodeliğine bir de Netahyahu’nun kapkara gölgesini düşürdü.

*

Zaten bataktaydı, yerin yedi kat dibine kadar gitti.





MUTLAK BUTLAN İKLİMİ

Bundan üç beş ay önce...

Mutlak butlan kararı çıksaydı:

- Yer yerinden oynardı.

- İtiraz yükselirdi.

- CHP büyük bir dinamizm kazanırdı.

*

Peki ya bugün?

Mutlak butlan kararı çıksa ne olur?

- Yer biraz oynar ama çok da büyük oynamaz.

- İtirazlar yükselir ama öyle çok sarsıcı itiraz olmaz.

- Bırak dinamizmi CHP’nin krizi daha da büyür.

*

Yani bugünkü iklim, biraz da mutlak butlan iklimi olarak yükseliyor gibi.

*

Bu arada kendi bakış açımı da yazayım:

İklim ne olursa olsun...

Mutlak butlana karşıydım, karşıyım ve karşı olacağım.



