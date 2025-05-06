Bir kadının ölen babasına yazdığı en güzel mektup

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Ceren’in cenaze töreninde okuduğu mektuptan söz ediyorum.

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Mektubu baştan sona on kez dinledim.

Bende uyandırdığı hisleri yazıyorum:

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- Bu mektup... Ölen bir baba için yazılmış en güzel mektuptur.









- Bu mektup... Edebi başyapıtlar içine rahatlıkla girebilecek bir mektuptur.

- Bu mektup... İçtenliği, dürüstlüğüyle en katı kalpleri bile yumuşatacak bir mektuptur.

- Bu mektup... Sırrı Süreyya gibi incelikli göndermelerle dopdolu bir mektuptur.

- Bu mektup... İçlenmek için ara sıra açılıp okunacak bir mektuptur.

- Bu mektup... Can Yücel’in babası için yazdığı şiir gibi bir mektuptur.



BİLAL ERDOĞAN KENDİNİ NELERE ADADI



CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yapıp ettiklerine bakalım:

*

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- İlim Yayma Ödülleri ile bilimsel başarıları teşvik ediyor.

- Eğitimin kalitesinin ve niteliğinin artması için çabalıyor.









- Burslarla, yurtlarla gençlerin hayatlarına dokunuyor.

- Türk müziğinin çocuklarımıza öğretilmesi için okul açıyor.

- Geleneksel Türk sporlarının yok olmamasına eşsiz katkılar sunuyor.

*

Eğlenceye dalmamış, zevküsefaya meyletmemiş bir Cumhurbaşkanı oğludur Bilal Erdoğan.

Jet sosyetenin içinde gününü gün etmiyor. İhale kovalamıyor. Siyasetin zehirli dilinden kaçınıyor. Gizli ajandası yok. İhtiras içinde değil.

Kendisine tek bir hedef belirlemiş: Türkiye’nin bilimde yükselmesi.

*

Çoğumuzun “sıkıcı” bulacağı alanlara yönelmiş durumda Bilal Erdoğan.

Eğitim, bilim, geleneksel sporlar, öz müziğimiz... Bunlarla uğraşarak mutlu oluyor.

*

En büyük zevki: Gençlere kulak vermek, gençlerle sohbet etmek, gençleri anlamaya çabalamak.

Laf üretmek yerine iş üretiyor.

Sızlanmak, şikâyet etmek yerine işin bir yerinden tutmayı tercih ediyor.

*

Geçen gün Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak adı değiştirilen Yassıada’da buluştuk Bilal Erdoğan’la.

*

Aziz Sancar’ın milliliğinden iftiharla söz ediyordu. İlim Yayma Ödülleri’ni kazanan bilim insanlarıyla geliştirdiği ilişkilerden nasıl yararlandığını anlatıyordu. Açtıkları müzik ilkokulunu anlatırken gözleri parlıyordu.

*

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Kısacası karşımda kendisini gençlere, bilime ve eğitime vakfetmiş bir vakıf insanı vardı.

SAĞLIKTA TEKNOLOJİK İSTİKLAL



TÜRKİYE savunma sanayisinde büyük başarılara imza atıyor.

Dost, düşman artık bu gerçeği kabul ediyor.

*

Türkiye’nin atılım yapabileceği ikinci bir alan daha var:

Sağlık teknolojileri.

*

İlim Yayma Ödülleri’ni kazanan bilim insanlarının kaleme aldığı “Sağlıkta Teknolojik İstiklal” başlıklı bildiri, işte bu önemli hedef üzerinde duruyor.

*

Bildiriyi baştan sona okudum.

Bildiri diyor ki:

*

Sağlık alanında yetişmiş insan kaynağımız mükemmel. Hastane altyapımız yüksek kalitede.

Fakat tıbbi cihazlar, ilaç hammaddeleri, biyoteknolojik ürünler ve dijital sağlık sistemleri açısından dışa bağımlıyız.

*

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Bildiride bu alanlardaki dışa bağımlılığın nasıl sona erdirilebileceğinin yol haritası çıkarılmış.

İlgililerin bu bildiriye dikkat kesilmelerinde büyük fayda var.

*

Savunma sanayisinde ulaşılan teknolojik istiklale, sağlık alanında neden ulaşılmasın ki?

YASSIADA NE HALDE



“Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak düzenlenen Yassıada’ya hiç gitmemiştim.

Gittim, gördüm, gezdim.

İzlenimim şudur:

*

- ÖNCESİ: İlk fotoğrafları hiç iç açıcı değildi. İnşaata boğulmuş gibi bir hali vardı. Adım atılacak yer bırakılmamış gibi görünüyordu fotoğraflarda.









*

- SONRASI: Aradan geçen süre içinde adadaki yeşillikler ortaya çıkmış. Yeşillikler, yapıları dengelemiş. İnşaatlara boğulmuş havası pek kalmamış adanın.



ÇOK ŞÜKÜR

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- ÇOK ŞÜKÜR: Özgür Özel’e yönelik alçak saldırıya siyaset güzel bir tepki verdi.

*

- ÇOK ŞÜKÜR: Birkaç hadsiz dışında terbiyesizlik yapan çıkmadı.

*

- ÇOK ŞÜKÜR: Medyada çok düzgün bir tutum alındı.

*

- ÇOK ŞÜKÜR: Siyasette gerginliğin azaltılması dilekleri dile getirildi.

*

- ÇOK ŞÜKÜR: Şerefsiz saldırganın şerefsizliği her kesimin ortak vurgusu oldu.

JAMMER BANT VE YUMRUK



DÜNYANIN bütün jammerları çalışsaydı bile o alçak, o yumruğu atacaktı.

*

Dünyanın bütün güvenlik kameraları bantlansaydı bile o alçak, o yumruğu atacaktı.

*

Özgür Özel’e atılan yumruktan jammerlı, bantlı bir sonuç çıkmaz.









Sadece şöyle bir sonuç çıkar:

*

Korumalar, bavulla jammer taşımak ya da güvenlik kameralarını bantlamak için sarf ettikleri enerjiyi, korudukları kişiyi daha iyi korumak için harcamalılar.

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YUMRUK VE TERBİYESİZLEŞME



- Ahmet Türk’e yumruk atıldığında terbiyesizleşenlerin...





Ahmet Türk 2010 yılının nisan ayında Samsun’da adliye çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı.

- Taner Yıldız’a yumruk atıldığında terbiyesizleşenlerin...





Yine 2010 nisanında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’deki cenaze töreninde bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı.

Özgür Özel’e yumruk atıldığında terbiye beklemeleri ne kadar da hazin.







