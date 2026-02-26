Bir ilahiyle moral üstünlük

Haberin Devamı

Durdurulamıyor ilahi: Algoritmaları darmaduman ediyor. İzlenme rekorları kırıyor. Bambaşka bir rüzgâr estiriyor.

*

İlahi, siyasetin de gündeminde: Geçen gün MHP Lideri Bahçeli selam yolladı bu ilahiye, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan.

*

Fakat şunlar da bir gerçek:

- Kimse “bu ilahiyle kültürel iktidar ele geçirilmiştir” falan demiyor.

- Kimse bu ilahinin “yüksek sanat ürünü” olduğunu iddia etmiyor.

- Kimse bu ilahiye olduğundan büyük anlamlar yüklemiyor.

*

Peki ne oluyor? Olan biten şu:

*

- Celal Karatüre’nin sevimli, çocuksu, güler yüzlü okuyuşuna sempatiyle yaklaşılıyor.

- İlahinin özellikle çocuklar tarafından benimsenip söylenmesi coşkuyla karşılanıyor.

- “Hav hav” türü şarkılardan sonra bu ilahinin oluşturduğu atmosferden memnun olunuyor.

- İlahiden gocunanlarla, ilahiyi küçümseyenlerle kafa bulunup eğleniliyor.

*

Kısacası bu ilahi...

Oluşturduğu iklimle, estirdiği neşeyle, halkla bütünleşebilme özelliğiyle, çocuklara ulaşabilmesiyle...

Muhafazakâr, dindar, milliyetçi geniş tabana bir moral üstünlük duygusu yaşatıyor.

LAİKLİK BİLDİRİSİ’NE YÖNELİK ÖFKENİN ALTINDA NE VAR

TÜRKİYE’de vatandaşların önemli bir bölümü...

Okullarda ramazanın doya doya yaşanmasını istiyor.

*

Laiklik Bildirisi’ne imza atanlar ise...

Halkın çok önemli bir bölümünün bu talebine karşı çok katı bir tutum içindeler.

*

Laiklik Bildirisi’nin ruhuna sinmiş olan havaya şöyle bir bakalım:

*

“Ey ahali! İstediklerin olmaz, olamaz. Yassak hemşerim. Laiklik var. Laiklik olduğu için bu isteklerinden vazgeçeceksin. Vazgeçmezsen zorla vazgeçirileceksin.”

*

“İyi ama laiklik bu değil” falan denildiğinde de...

“Kusura bakma” demeye bile gerek duyulmadan “Laiklik budur arkadaş” denilerek kestirilip atılıyor.

*

Bildiriye sinen bu havada...

- Bir türlü bitmek bilmeyen bir büyük kibir var.

- 90’ların köhne ruhunun diriltilmeye cüret edilmesi var.

- Parmak sallama alışkanlığının yeniden baş göstermesi var.

- Çoğunluğun taleplerine karşı bir küstahlık var.

- Dinin görünür olmasına yönelik hazımsızlık var.

*

Laiklik Bildirisi, çok büyük öfke doğurdu ya...

Öfkenin nedeni işte bunlardır.

BUGÜNÜ KÖTÜLEMEK İÇİN 12 EYLÜL’Ü DE ÖVEMEZSİN

RUTKAY Aziz, “12 Eylül bile bugünden daha iyiydi” falan türü laflar etmiş.

*

Bugünü eleştirmesinde hiçbir sorun yok Rutkay Aziz’in.

Tabii ki eleştirecek.

Ama bugünü eleştireceğim diye 12 Eylül’ün işkencelerini, idamlarını, yargısını, cezaevlerini falan temize çekmeye kalkması asla kabul edilemez.

*

Rutkay Aziz’in bugünkü iktidara olan nefreti, gözünü öyle kör etmiş ki...

İdrak, muvazene, izan, hakkaniyet... Hepsi gitmiş.

ZİHİNLERİ BÖYLE ÇALIŞIYOR

- Dindarsan gericisin / Batıcıysan ilerici.

- Dindarsan karanlıksın / Batıcıysan aydınlık.

- Dindarsan mutaassıpsın / Batıcıysan hoşgörülü.

- Dindarsan cahilsin / Batıcıysan kültürlü.

*

Kafalarındaki 80 yıllık şablon bu.

Son zamanlarda bu şablonu azıcık terk etmiş gibi yaptılar.

“Acaba akıllandılar mı, acaba vazgeçtiler mi, acaba değiştiler mi” falan diyorduk ki...

Yok Aga, yok, zırnık değişmemişler.

*

80 yıllık şablonu yeniden devreye sokmuş durumdalar.

“Gerici” diye saldırıyorlar. “Karanlık” diye saldırıyorlar.

Yakında “sıkma baş” hakaretini de devreye sokarlar.

*

Demek ki “bunların oylarına ihtiyacımız var, biraz idare edelim” falan diye kendilerini epey sıkıyorlarmış.

Haberin Devamı

15 GÜNDE FARKLI BİR AK PARTİ

SON 15 gündür şöyle bir hava var AK Parti’de:

*

- Gündemi belirlemeye başladılar.

- Çok daha senkronize ve organize hareket ediyorlar.

- Yeni bakanlarla yeni bir hava estirdiler.

- Ramazanda tam kadro sahadalar.

- Vatandaşla yüz yüze temasa ağırlık veriyorlar.

- Bu arada süreç konusunda kararlı adımlar atıyorlar.

- Değerler üzerinden yürütülen tartışmalar işlerine yarıyor.

*

Bu 15 günlük atağın nasıl bir sonucu olacak acaba? Önümüzdeki ayın anketlerini merakla bekliyorum.

KEDİM SEKTER KONUŞABİLSEYDİ ŞÖYLE ŞEYLER DERDİ

- Koskoca adamım ben. Beni bebek sever gibi sevmekten vazgeç.

- Senden sadece üç şey istiyorum: Kumumu temizle, mamamı eksik etme, kapıları kapatma.

Haberin Devamı

- Bazen bir kuytuya saklanıp sekiz saat oradan çıkmamanın dayanılmaz bir keyfi vardır ki sen bunu asla anlayamazsın.

- Hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken de canım çok sıkılıyor.

- Bıraksalar on yedi saat uyurum.

- En merak ettiğim şeyler: Kuşlar nasıl uçuyor, dışarıda nasıl bir dünya var, köpekler neden bu kadar basit.