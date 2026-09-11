Bir idare-i maslahatçı olarak Mansur Yavaş

Haberin Devamı

Şöyle ki:

- Özgür Özel’i idare ediyor.

- Kemal Kılıçdaroğlu’nu idare ediyor.

- İYİ Parti’yi, Zafer’i, Anahtar’ı idare ediyor.

*

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyi de ihmal etmiyor.

*

İdare-i maslahatçılık...

Çok tatlıdır, çok korunaklıdır, çok doyumsuz bir pozisyondur.

*

Ancak bu pozisyonun üç büyük sorunu vardır:

*

- BİR: Atatürk’ün dediği gibi “idare-i maslahatçılar esaslı devrimci olamazlar”.

*

- İKİ: İdare-i maslahatçılık, çok uzun süre sürdürülecek bir pozisyon değildir.

*

- ÜÇ: Her tarafı idare ederken bir de bakmışsın ki idare edecek taraf kalmamış.









ERDOĞAN BU İŞİ BİLİYOR



Erdoğan - Yavaş görüşmesi, gündeme bomba gibi düştü.

Çarşı acayip karışmış durumda:

*

Haberin Devamı

- CHP, ilk kez Yavaş’a karşı güçlü bir antipati geliştirdi.

- YENİ Parti’de inceden Yavaş homurdanmaları başladı.

- Mansur Yavaş açıklama üstüne açıklama yapmak zorunda kaldı.

- “Yavaş yoksa AK Parti’ye mi geçiyor” sorusu havalarda uçuştu.

*

Çarşının karışmasında aslında Mansur Yavaş’ın pek bir rolü yok.

*

Çarşının karışmasını sağlayan asıl aktör Cumhurbaşkanı Erdoğan.

*

Bu olaydan sonra gel de Erdoğan’ı...

- Hamle üstadı.

- Siyaset dehası.

- Hamur gibi oynama ustası.

Gibi sıfatlarla anma.



80’LER ÇOK FECİ BE BİRADER



Instagram’da estirilen 80’ler rüzgârından sonra şu duaları ettim:

*

- İnsanlık, bir daha asla yüksek belli kot olayını yaşamasın.

- Saçların kabartılacağı bir dönemi bir daha asla görmeyelim.

- Vatka denilen olguya bir daha asla maruz kalmayalım.

- Bir daha asla gömlek yakaları, ceket yakalarının üstüne çıkmasın.



BİLMİYORUM



- SORU: Seçim ne zaman olacak?

- CEVAP: Bilmiyorum.

*

- SORU: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek mi?

- CEVAP: Bilmiyorum.

*

- SORU: ABD - İran savaşı sonsuza kadar sürecek mi?

- CEVAP: Bilmiyorum.

KATLAMALI TELEFON



- Artık tüm telefonlar katlamalı olacak. Radikal bir değişim geliyor yani.

- Telefonu katlarken çıkan o ses var ya... O sesin hastası olmayan yok gibi.

- İlk kez yeni model için “pek de bir şey değişmemiş” denmeyecek.









Haberin Devamı

- Evdeki tabletlere elveda demenin zamanı galiba gelmiş durumda.

- Akılsız katlamalı telefonları özleyenlerde bir bayram havası.



HAYDAR’DAN SONRA



- Kalküta adı verilen altın takı... Cıs cıs cıs.

- Siyah takım elbise giyen koruma ordusu... Aman aman.









- Şekil yapmak, racon kesmek, altın tespih sallamak... Kaç kaç kaç.

- Şaşaalı düğünler, gösterişli hayatlar... Uzak dur uzak.

- TikTok videoları ve onun sahte yüzleri... Cıs cıs cıs.