×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
HABERLER Yazarlar Ahmet HAKAN
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

Bir idare-i maslahatçı olarak Mansur Yavaş

#Mansur Yavaş#Erdoğan#Telefon

Mansur Yavaş tam bir idare-i maslahatçı.

Haberin Devamı

Şöyle ki:

- Özgür Özel’i idare ediyor.

- Kemal Kılıçdaroğlu’nu idare ediyor.

- İYİ Parti’yi, Zafer’i, Anahtar’ı idare ediyor.

*

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyi de ihmal etmiyor.

*

İdare-i maslahatçılık...

Çok tatlıdır, çok korunaklıdır, çok doyumsuz bir pozisyondur.

*

Ancak bu pozisyonun üç büyük sorunu vardır:

*

- BİR: Atatürk’ün dediği gibi “idare-i maslahatçılar esaslı devrimci olamazlar”.

*

- İKİ: İdare-i maslahatçılık, çok uzun süre sürdürülecek bir pozisyon değildir.

*

- ÜÇ: Her tarafı idare ederken bir de bakmışsın ki idare edecek taraf kalmamış.

Bir idare-i maslahatçı olarak Mansur Yavaş

ERDOĞAN BU İŞİ BİLİYOR

Erdoğan - Yavaş görüşmesi, gündeme bomba gibi düştü.

Çarşı acayip karışmış durumda:

*

Haberin Devamı

- CHP, ilk kez Yavaş’a karşı güçlü bir antipati geliştirdi.

- YENİ Parti’de inceden Yavaş homurdanmaları başladı.

- Mansur Yavaş açıklama üstüne açıklama yapmak zorunda kaldı.

- “Yavaş yoksa AK Parti’ye mi geçiyor” sorusu havalarda uçuştu.

*

Çarşının karışmasında aslında Mansur Yavaş’ın pek bir rolü yok.

*

Çarşının karışmasını sağlayan asıl aktör Cumhurbaşkanı Erdoğan.

*

Bu olaydan sonra gel de Erdoğan’ı...

- Hamle üstadı.

- Siyaset dehası.

- Hamur gibi oynama ustası.

Gibi sıfatlarla anma.

80’LER ÇOK FECİ BE BİRADER

Instagram’da estirilen 80’ler rüzgârından sonra şu duaları ettim:

*

- İnsanlık, bir daha asla yüksek belli kot olayını yaşamasın.

- Saçların kabartılacağı bir dönemi bir daha asla görmeyelim.

- Vatka denilen olguya bir daha asla maruz kalmayalım.

- Bir daha asla gömlek yakaları, ceket yakalarının üstüne çıkmasın.

BİLMİYORUM

- SORU: Seçim ne zaman olacak?

- CEVAP: Bilmiyorum.

*

- SORU: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek mi?

- CEVAP: Bilmiyorum.

*

- SORU: ABD - İran savaşı sonsuza kadar sürecek mi?

- CEVAP: Bilmiyorum.

KATLAMALI TELEFON

- Artık tüm telefonlar katlamalı olacak. Radikal bir değişim geliyor yani.

- Telefonu katlarken çıkan o ses var ya... O sesin hastası olmayan yok gibi.

- İlk kez yeni model için “pek de bir şey değişmemiş” denmeyecek.

Bir idare-i maslahatçı olarak Mansur Yavaş

Haberin Devamı

- Evdeki tabletlere elveda demenin zamanı galiba gelmiş durumda.

- Akılsız katlamalı telefonları özleyenlerde bir bayram havası.

HAYDAR’DAN SONRA

- Kalküta adı verilen altın takı... Cıs cıs cıs.

- Siyah takım elbise giyen koruma ordusu... Aman aman.

Bir idare-i maslahatçı olarak Mansur Yavaş

- Şekil yapmak, racon kesmek, altın tespih sallamak... Kaç kaç kaç.

- Şaşaalı düğünler, gösterişli hayatlar... Uzak dur uzak.

- TikTok videoları ve onun sahte yüzleri... Cıs cıs cıs.

#Mansur Yavaş#Erdoğan#Telefon
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Mansur Yavaş’tan CHP ve Yeni Parti’ye istifa resti

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Bir çocuk neden yanında bıçak taşır

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Bütün yönleriyle Haldun Taner

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Yanlış ellerde ölümcül oluyor… Berberde hamamda masajda…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Zeki Demirkubuz’dan Baksı’da yalnızlık pozu

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ
TÜM YAZARLARIMIZ