Bir idare-i maslahatçı olarak Mansur Yavaş

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Şöyle ki:
- Özgür Özel’i idare ediyor.
- Kemal Kılıçdaroğlu’nu idare ediyor.
- İYİ Parti’yi, Zafer’i, Anahtar’ı idare ediyor.
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Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyi de ihmal etmiyor.
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İdare-i maslahatçılık...
Çok tatlıdır, çok korunaklıdır, çok doyumsuz bir pozisyondur.
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Ancak bu pozisyonun üç büyük sorunu vardır:
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- BİR: Atatürk’ün dediği gibi “idare-i maslahatçılar esaslı devrimci olamazlar”.
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- İKİ: İdare-i maslahatçılık, çok uzun süre sürdürülecek bir pozisyon değildir.
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- ÜÇ: Her tarafı idare ederken bir de bakmışsın ki idare edecek taraf kalmamış.
ERDOĞAN BU İŞİ BİLİYOR
Erdoğan - Yavaş görüşmesi, gündeme bomba gibi düştü.
Çarşı acayip karışmış durumda:
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- CHP, ilk kez Yavaş’a karşı güçlü bir antipati geliştirdi.
- YENİ Parti’de inceden Yavaş homurdanmaları başladı.
- Mansur Yavaş açıklama üstüne açıklama yapmak zorunda kaldı.
- “Yavaş yoksa AK Parti’ye mi geçiyor” sorusu havalarda uçuştu.
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Çarşının karışmasında aslında Mansur Yavaş’ın pek bir rolü yok.
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Çarşının karışmasını sağlayan asıl aktör Cumhurbaşkanı Erdoğan.
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Bu olaydan sonra gel de Erdoğan’ı...
- Hamle üstadı.
- Siyaset dehası.
- Hamur gibi oynama ustası.
Gibi sıfatlarla anma.
80’LER ÇOK FECİ BE BİRADER
Instagram’da estirilen 80’ler rüzgârından sonra şu duaları ettim:
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- İnsanlık, bir daha asla yüksek belli kot olayını yaşamasın.
- Saçların kabartılacağı bir dönemi bir daha asla görmeyelim.
- Vatka denilen olguya bir daha asla maruz kalmayalım.
- Bir daha asla gömlek yakaları, ceket yakalarının üstüne çıkmasın.
BİLMİYORUM
- SORU: Seçim ne zaman olacak?
- CEVAP: Bilmiyorum.
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- SORU: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek mi?
- CEVAP: Bilmiyorum.
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- SORU: ABD - İran savaşı sonsuza kadar sürecek mi?
- CEVAP: Bilmiyorum.
KATLAMALI TELEFON
- Artık tüm telefonlar katlamalı olacak. Radikal bir değişim geliyor yani.
- Telefonu katlarken çıkan o ses var ya... O sesin hastası olmayan yok gibi.
- İlk kez yeni model için “pek de bir şey değişmemiş” denmeyecek.
- Evdeki tabletlere elveda demenin zamanı galiba gelmiş durumda.
- Akılsız katlamalı telefonları özleyenlerde bir bayram havası.
HAYDAR’DAN SONRA
- Kalküta adı verilen altın takı... Cıs cıs cıs.
- Siyah takım elbise giyen koruma ordusu... Aman aman.
- Şekil yapmak, racon kesmek, altın tespih sallamak... Kaç kaç kaç.
- Şaşaalı düğünler, gösterişli hayatlar... Uzak dur uzak.
- TikTok videoları ve onun sahte yüzleri... Cıs cıs cıs.
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