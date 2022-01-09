Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var

CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var
Fuat Bol’un dün Hürriyet’te yayınlanan yazısının başlığı şuydu: “CHP’liler demokrat olabilir mi?”
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
Bu tür genellemelerden oldum olası hiç hoşlanmamışımdır.
*
Tıpkı “Sağcılardan sanatçı olmaz” ya da “Dindarlar bilim yapamaz” türü genellemelerden hiç hoşlanmadığım gibi.
*
Ayrıca “CHP’liler” dediğiniz anda...
Öyle muazzam bir genelleme yapıyorsunuz ki...
Sonuçta haksızlık yapmanız kaçınılmaz oluyor.
*
Öyle CHP’liler vardır ki...
Gerçekten süper demokrat insanlardır.
*
Ve yine öyle CHP’liler vardır ki...
Bugün bile “başörtüsü” denildiğinde yüzlerini buruşturmaktadırlar.
*
Yani tek bir CHP’li tipolojisi yok ki.
Tıpkı tek bir sağcı, tek bir dindar tipolojisi olmadığı gibi.
*
Bir de şu var:
CHP’nin kurumsal yönetiminde yer alan isimlerden birinin söylediği bir cümleden yola çıkarak...
CHP’ye oy veren milyonlarla ilgili hükümler vermek de insaflı bir yaklaşım olarak görülemez.
*
Fuat Bol’u severim.
Çelebi adamdır.
Ama Hürriyet gibi çeşitli partilere oy vermiş okurları bulunan bir halk gazetesinde herhangi bir siyasi partiye oy veren herkesi, bir genellemeye kurban etmesine şiddetle itirazım var.
*
Hürriyet açısından olaya baktığımda ise ilkem apaçıktır:
*
Fuat Bol o yazıyı yazar, ben de bu yazıyı yazarım.
Demokrat olmak...
Her iki yazının da bu gazetede yayınlanabilmesinden geçer.
BUNLAR REHABİLİTE EDİLEMEZLER
HALK TV’ye başörtülü bir tartışmacı çıkmış.
Öyle hükümet yanlısı tezleri dile getiren bir tartışmacı da değil ha!
*
Fakat buna rağmen Halk TV hinterlandından birtakım kişiler, “Vay efendim, nasıl çıkar” falan diye velveleye veriyorlar ortalığı.
*
Öyle bir tahammülsüzlük ki resmen yobazlık düzeyinde.
*
Farklı fikirler çıksın, birbiriyle tartışsın, o a desin, bu b desin... Yok, yok! İstemiyorlar böyle olmasını.
Kurmuşlar yankı odalarını, aykırı bir tek sese bile tahammülsüzler. Ne aykırı sesi! Kendilerine aykırı gelen tiplere bile tepkililer.
*
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ve partisini rehabilite etmeye çalışıyor ama bu tiplerin rehabilitasyona gelir bir tarafları kalmamış durumda.
BENDEVİ NE DEMEK?
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e inmesi gerektiğini söylemiş.
*
Ama durun bir dakika! Ben Bendevi Bey’in demeçlerini okurken “Bendevi ne demek? Kim koymuş bu adı?” sorularına odaklanıyorum sürekli. Bu yüzden söylediklerine kendimi veremiyorum.
*
Hürriyet Ankara İstihbarat Şefi Hacer Boyacıoğlu, Bendevi Bey’e bu soruları sordu. Aldığı cevaba göre olay şu:
*
Bendevi, Farsça’da “azat edilmiş, yükselen kul” demekmiş. Babaannesi koymuş bu ismi. Palandöken soyadının da bir hikâyesi varmış. Bendevi Bey’in dedesi, 1914’te süvari yarbaymış. Erzurum dağlarının eteğinde Palandöken’de iki amcasıyla birlikte ölmüş. Bu nedenle kendilerine Palandöken soyadı verilmiş.
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Hah! İşte şimdi demeçlerine yoğunlaşabilirim Bendevi Bey’in.
YARAMAZLIK YAPAN SURİYELİLER
ŞÖYLE bir gelenek oluştu:
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Sosyal medyada densizlik yapan, yaramazlık yapan, ev sahibi ülkeye dil uzatan Suriyeliler, anında sınır dışı ediliyorlar.
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“Çok adil bir ceza” diyor ve sahneden çekiliyorum.
YASADIŞI ETKİNLİĞİYLE BİR VİRÜS YAKLAŞMAKTA
SON günlerde işittiğim cümleler hep şöyle:
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“Ben korona oldum”, “Babam korona”, “Ben de kervana katıldım”, “Bizi de buldu hain virüs” falan...
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Bunları işittikçe tedirgin oluyorum ve Ahmet Kaya’nın “Başım Belada” şarkısını mırıldanıyorum:
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“Neylersin ki çember daralmakta / Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim / Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta.”
BRAVO AYKUT HOCA!
HÜRRİYET muhabiri Musa Kesler, Aykut Hoca’ya hatırlatmış:
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“Sizi Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile mukayese edenler oluyor.”
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Aykut Hoca’nın cevabı, bir hakkaniyet ve alçakgönüllülük abidesi gibi:
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“Biz onlarla gurur duyuyoruz. Avrupa’daki milyonlarca Türk için de gurur vesilesi oldular. Bu açıdan ayrı bir kıymetleri var. Bizim yaptığımız TURKOVAC’ın, Türkiye şartlarında ve gerçeklerinde değerlendirildiğinde aynı büyüklükte bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ama bu iki durum, bire bir karşılaştırılacak işler değil.”