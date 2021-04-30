Bir göç karşıtı ile bir göç yanlısının ateşli münakaşası

BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.
*
İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.
*
ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.
*
Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.
*
Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
*
Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
*
Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
*
Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
*
Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
“128 milyar dolar nerede” diye...
*
128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
*
İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.
*
- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.
*
- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.
*
Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.
Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.
Selami Hoca...
Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.
“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.
Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.
*
Sonucu açıklıyorum:
Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...
İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.
*
İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...
“Eyvah” dedim.
Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.
*
Küfürler, kıyametler, vurmalar, kırmalar, saldırganlıklar, silahlar falan...
*
Ralli bu ya ralli!
Rallideki hangi anlaşmazlık, böylesine kontrolsüz bir öfkeye yol açabilir ki?
Rallideki hangi ihtilaf, böylesine bir sokak çocuğu kavgasını tetikleyebilir ki?
İddiaya göre:
Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!
*
İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:
*
“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.
Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...
“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.
*
Ne olmuştu o günlerde?
Başta Tuncay olmak üzere...
CHP’nin tüm ekâbir takımı...
Öfkeyle, kinle, hınçla...
İki gündür...
Kumpas lafları dolaşıma sokulmaya başlandı.
*
Söylenenlere göre...
- Aslında bildiri, gece yarısı yayınlanmayacakmış.
- Bazı eller devreye girmiş, bildiri gece yarısı yayınlanmış.
- Bazı amiraller, bildirinin son halini görememişler.
- Bildiri, amirallerden kaçırılarak yayınlanmış.
İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
İlk sorum şu oldu:
“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”
Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:
*
“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”
*
Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz.
*
Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz.
*
Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor.
*
Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber.
Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.
Bir göç karşıtı ile bir göç yanlısının ateşli münakaşası
Göç karşıtı şöyle dedi:
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
“Saçmalama! Ne yani? Dağa, bağa, yazlığa gidenler, kimseyle temas kurmayacak mı?”
*
Göç yanlısından cevap geldi:
*
“17 gün boyunca apartman dairesinde kapalı kalmaktansa köyde, yaylada, tatil sitesinde kalmak daha iyi fikir değil mi kardeşim? Bırak insanlar soluk alsınlar biraz.”
*
Göç karşıtı, son kozunu oynadı:
*
“İyi de bu kısıtlamanın temel amacı, hareketliliği azaltmak değil mi? Hareketlilik tavan yaptı tavan.”
*
Göç yanlısının tutumunda bir değişiklik olmadı:
*
“Sen bana arabasına atlayıp dağa, bayıra giden ve kimseyle temas kurmayanların virüs açısından ne tür bir tehlike oluşturduğunu izah eder misin?”
*
Göç karşıtı, işin felsefesini hatırlattı:
*
“17 gün bayram tatili ilan edilmedi. Tam kapanma ilan edildi. Otobüslerin durumuna bak. Ne demek istediğimi anla.”
*
Benim görüşüm ise kısaca şöyle:
*
İKİSİ DE HAKLI.
ŞİMDİ BODRUM’DA OLMAMAK VARDI
Kaos varmış Bodrum’da.
Bir günde nüfus 3 yüz bin artmış.
İlçede sadece 30 yoğun bakım yatağı bulunmaktaymış.
15 dakikalık yol, bir buçuk saatte gidiliyormuş.
Yazlık kiraları sekiz kat artmış.
Marketlerde bile yığılmalar oluyormuş.
Belediye başkanı isyandaymış.
Falan filan...
*
Bizden daha mutlu olmak için kendilerini Bodrum’a atanların mutsuzluğundan mutluluk devşirerek şöyle diyoruz:
*–
Şimdi Bodrum’da olmamak vardı.
EN GÜZEL BODRUM ESPRİSİ
CAN Yılmaz’dan geldi espri.
*
“Bodrum’a yarım saat önce gelen, yoldakine kızıyor” diyerek olayı en şahane şekilde özetledi Can Yılmaz.
CANAN KAFTANCIOĞLU NİYE ISRARLA SUSUYOR?
SOYKIRIM konusunda tweet atmış mı, atmamış mı? Videosu çıkan konuşmada söyledikleriyle soykırımı kastetmiş mi, etmemiş mi?
Bütün siyasi tartışmalarda bu sorulara cevap aranıyor. Bütün CHP yöneticilerine bu sorular soruluyor.
*
Canan Kaftancıoğlu ise susuyor.
*
Çıkıp konuşsa, “Soykırım konusunda şöyle diyorum” dese, “Attığım tweet’te kastım şudur” dese, “videodaki konuşmada şunu demek istedim” dese...
Mesele bitecek.
*
Suskun kalarak geçiştirmeye çalışmasının nedeni nedir acaba?
MEHMET CEYHAN’I NEDEN SEVİYORUM
Hep bardağın boş tarafına işaret ediyor ya... Ondan.
*
Kendisine yönelen tepkileri zerre takmıyor ya... Ondan.
*
Tamamen bilime yaslanıyor ya... Ondan.
*
Kimin işine ne yarar diye bakmadan konuşuyor ya... Ondan.
*
Aleyhinde yürütülen kampanyalarla morali bozulmuyor ya... Ondan.
*
Olumsuz anlamda politika yapmıyor ya... Ondan.
*
Zarafetini korumayı her durumda başarıyor ya... Ondan.
*
Şık giyiminden asla taviz vermiyor ya... Ondan.
*
İcabında Uğur Şahin’in hekim olmadığına işaret edebiliyor ya... Ondan.
*
Burnunun dikine gitmekten acayip haz alıyor ya... Ondan.
GERİ ADIMLA İLERİ ADIM
“BARIŞ içinde bir arada yaşamak” zorundayız.
Ülkemizi idare edenlerin temel hedefi bu olmalı.
*
Bu hedef doğrultusunda...
“Alkol yasağı” konusunda bir geri adım atılsa...
Bayağı bir ileri adım atılmış olur.
KAPANMANIN EN GÜZEL ŞEHRİ: İSTANBUL
BODRUM ve Anadolu sayesinde yükü epey hafifledi / Sağlık altyapısı çok kuvvetli / Yoğun bakım sayısı gayet iyi / Paket serviste üstüne yok / Market ile ev arası yürüyüşleri şahane / Gürültüsünden, trafiğinden arınıyor / Havası bugünlerde harika...