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Bir daha yazıyorum: Bak bu şehit annesi mırın kırın etmiyor

#Şehit#Lozan#CHP

15 yaşındaki evladını teröre kurban vermiş Ayşe Bülbül.

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Bundan daha büyük bir acı olur mu kardeşim.

*

Ama Eren’in annesi Ayşe Hanım, yaşadığı çok büyük acıya rağmen...

- “Yeter ki yeni şehit anneleri olmasın” diye...

- “Yeter ki bundan sonra kan dökülmesin” diye...

- “Yeter ki gözyaşları dinsin” diye...

Acısını içine gömüp PKK’nın silah bırakması meselesine olumlu yaklaşıyor.

*

Peki sen ne yapıyorsun?

*

“Bildiride Lozan’a laf edildi” diye... “Bu iş Erdoğan’a yarar” diye... “Aman bu iş olmasın” diye...

Mırın kırın ediyorsun.

*

Sonra da oturup benim yazımı çarpıtıyorsun.

Hadi oradan.

Bir daha yazıyorum: Bak bu şehit annesi mırın kırın etmiyor

İKİ SÖZ ARASINDAKİ MUAZZAM FARK

“Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.”

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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

“Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım.”

CELAL ŞENGÖR

Bir daha yazıyorum: Bak bu şehit annesi mırın kırın etmiyor

SAGOPA CHP ETKİNLİĞİNE KATILSAYDI

Sagopa Kajmer, AK Parti Gençlik Kolları’nın düzenlediği bir festivale katıldıktan sonra şöyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı:

*

“Ben bir müzisyenim. Siyasi bir kişiliğim yok. Milletimizi temsil eden en üst makam olan Cumhurbaşkanlığı daveti üzerine işimi yapmak için oradaydım. Her zaman olduğu gibi kimseyi ötekileştirmeden, en iyi bildiğim şeyi, yani müziğimi yapmaya devam edeceğim.”

*

Soru şudur:

Sagopa Kajmer, CHP’nin herhangi bir etkinliğine katılsaydı...

Kendisini böyle bir açıklama yapmak zorunda hisseder miydi?

*

İkinci soru ise şudur:

Bu ülkede ötekileştirici ve linççi iklimin besleyicileri kimlerdir?

Bir daha yazıyorum: Bak bu şehit annesi mırın kırın etmiyor

BURADA NİYE ZIPLAMADINIZ HANDE YENER HANIM

Konserinde “Zıpla! Zıpla! Zıplamayan Tayyip’çi!” falan denilince...

Zıplayıvermiş Hande Yener.

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Bir daha yazıyorum: Bak bu şehit annesi mırın kırın etmiyor

*

Ancak Aynı Hande Yener Hanım...

- Resepsiyon davetlerinde...

- Sanatçı buluşmalarında...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında...

Hiç de zıplamıyordu.

*

Acaba Hande Yener, bu konuda...

Zıplanacak yer var, zıplanmayacak yer var” diye bir açıklama yapar mı?

Bir daha yazıyorum: Bak bu şehit annesi mırın kırın etmiyor

EMPATİYİ KİMİNLE YAPMALI

Linet’e konser verdirmemek için yapılan taşkınlıkları falan asla tasvip etmiyorum.

Gazze’deki barbarlığın, vahşetin sorumlusu değildir Linet.

*

Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim:

*

Bütün empatiyi Linet Hanım için yükseltmeye hiç gerek yok.

Çünkü sonuçta Linet Hanım’ın başına gelen sadece konser verememek.

*

Eğer ille de empati dalgasını yükseltmek ve yaymak gerekiyorsa...

Bunu Linet Hanım’dan daha çok...

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- Katledilen Gazzeli çocuklarla...

- Açlığa mahkûm edilen Filistinlilerle...

- Üzerlerine bomba yağdırılan bir halkla...

Yapmakta yarar var.

Bir daha yazıyorum: Bak bu şehit annesi mırın kırın etmiyor

ÖMER FARUK AYDINER’LE TANIŞTIM

Yarın Meclis’te bir seçim var. HSK’nın üç yeni üyesi, Meclis tarafından seçilecek. Adaylardan biri de Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner.

*

Geçen gün Ömer Faruk Aydıner’le bir vesilesiyle karşılaşıp tanıştım. Sohbet ettim.

İtimat telkin eden, ağırbaşlı, sorumluluk sahibi, şahsiyet sahibi bir hukukçu portresi vardı karşımda.

Aydıner, 17 / 25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da üzerine düşen görevleri sonuna kadar yerine getirmiş bir görev adamı.

*

Kendisi hiç istemedi ama ben yine de yazacağım: Meclis’imiz inşallah Ömer Faruk Aydıner’i seçer.

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Bir daha yazıyorum: Bak bu şehit annesi mırın kırın etmiyor

#Şehit#Lozan#CHP
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