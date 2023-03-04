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Bir çarşı, ancak bu kadar karışabilirdi.

*

Siyasette bütün kartlar yeniden dağıtılıyor.

*

Toz duman arasında manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:





Son Altılı Masa toplantısında çekildi bu fotoğraf. İlk gördüğümde gülümsemiştim. Çünkü Akşener, kadrajda yer almıyordu. Kim derdi ki fotoğraftaki bu azizlik, gerçeğe dönüşecek.



*

- MASA YIKILDI: Masa’nın iki önemli ayağından biri olan İYİ Parti, artık Masa’da değil. Geriye kalanlarla Masa olmaz. Bu nedenle Masa olayı, artık bitmiştir.

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- HDP’Lİ İTTİFAK: Öyle anlaşılıyor ki... Kartlar, yeniden dağılacak. Belki de CHP, artık HDP ile açıktan ittifak kuracak.

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- CHP’YE İKİ BOMBA: Akşener, masayı dağıtmakla kalmadı. CHP’nin içine de İmamoğlu ve Yavaş bombalarını attı.

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- NE YAPACAKLAR: İmamoğlu ve Yavaş, Meral Akşener’in teklifini kabul etseler dahi eski pırıltılarından çok şey eksilmiş olacak.

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- ERDOĞAN’A YARAR: Çarşının karışması, kim ne derse desin, en çok Erdoğan’a yarayacak. Sırf bu karambol bile muhalefetin imajına büyük darbe vurmuş oldu.



AKŞENER’LE İLGİLİ SORU İŞARETLERİ



- Madem Masa’yı devirecekti, ne diye “Ortak Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” cümlesinin altına imza attı?







*

- Ortak bir anlayışa ulaşmadan “Ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” cümlesinin altına imza atmak, nasıl bir şeydir?

*

- Madem Kılıçdaroğlu’nun adaylığını benimsemeyecekti... Bunu aylardır adaylığını açıkça belli eden Kemal Bey’e neden açıkça söylemedi?

*

- İmamoğlu ve Yavaş, teklifini kabul etmezse... Nasıl bir yol izleyecek? Ayrı bir aday mı çıkaracak? Kendisi mi aday olacak?

*

- Parti tabanı, Akşener’in bu çıkışının ne kadar arkasında duracak? Parti tabanı, bu çıkışla ilgili nasıl bir yaklaşım içinde olacak?

KILIÇDAROĞLU AÇISINDAN OLAYA BAKTIĞIMIZDA



- Binbir emekle Altılı Masa’yı kur.







- İYİ Parti’yi “en önemli partner” olarak gör.

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- Masa’da kriz çıkmasın diye sonsuz titizlen.

Ve tam da yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğin bir anda...

Böyle bir manzarayla karşılaş.

*

Kemal Kılıçdaroğlu açısından olaya baktığımda...

- Derin bir hayal kırıklığından...

- Büyük bir moral bozukluğundan...

- Muazzam bir ihanete uğramışlık duygusundan...

Başka bir şey göremiyorum.

*

Akşener, çok büyük hasar verdi Kemal Kılıçdaroğlu’na.

Seçime iki ay kala toparlanması zor bir hasar bu.

UZLAŞMAZLIK KAZANDI



KEMAL Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener anlaşamadı.

*

Kemal Kılıçdaroğlu, “İlle ben aday olacağım. Başka türlü olmaz” dedi.

*

Meral Akşener, “Adını dayatma. Seçeneklere açık ol” dedi.

*

Sonuçta anlaşamadılar.

*

Altılı Masa, bir uzlaşma masasıydı.

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Sonuçta kazanan uzlaşmazlık oldu.



SAĞCILAR BÖYLEYMİŞ



MERAL Akşener’e öfkelenen solcular, şöyle şeyler yazıyorlar:

*

- Sağcılar böyledir işte.

- Sağcılara güven olmaz.

- Sağcılarla yola çıkılmaz.

*

Bunu yazan solculara sesleniyorum:

*

Biraz yavaş konuşun.

Davutoğlu, Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu duyacak.



MUAZZAM ÖNGÖRÜSÜZLÜK



AYLARDIR toplanıyorlar.

Aylardır konuşuyorlar.

Yetmiyor, ikili görüşmeler yapıyorlar.

Yetmiyor, kurmay heyetleri buluşuyor.

Ve sonuçta böyle oluyor.

*

Ne konuşuyorlardı acaba o toplantılarda?

Sürekli birbirlerini idare mi ediyorlardı yani?

Hiç mi öngöremediler bu sonucu?

Milleti mi oyaladılar?

Birbirlerinin alacakları aksiyonla ilgili hiç mi fikirleri yoktu?

*

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İnsan sormadan edemiyor.

KİŞİSEL OLARAK



- Bir maraza çıkacağını az çok tahmin ediyordum ama bu derece pervasız bir maraza beklemiyordum.

*

- Meral Akşener’in son ana kadar gönülsüz davranacağını biliyordum ama bu derece kırıp dökeceğine asla ihtimal vermiyordum.

*

- Bir paylaşım kavgası verileceğini düşünüyordum ama bu denli saygısızca bir sonu hiç mi hiç ummuyordum.

*

- Bir dava şuuru eksikliğini gözlemliyordum ama bu denli büyük bir dava şuuru eksikliğini ben bile öngörmüyordum.