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Bir çarşı, ancak bu kadar karışabilirdi.
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Siyasette bütün kartlar yeniden dağıtılıyor.
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Toz duman arasında manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
Son Altılı Masa toplantısında çekildi bu fotoğraf. İlk gördüğümde gülümsemiştim. Çünkü Akşener, kadrajda yer almıyordu. Kim derdi ki fotoğraftaki bu azizlik, gerçeğe dönüşecek.
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- MASA YIKILDI: Masa’nın iki önemli ayağından biri olan İYİ Parti, artık Masa’da değil. Geriye kalanlarla Masa olmaz. Bu nedenle Masa olayı, artık bitmiştir.
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- HDP’Lİ İTTİFAK: Öyle anlaşılıyor ki... Kartlar, yeniden dağılacak. Belki de CHP, artık HDP ile açıktan ittifak kuracak.
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- CHP’YE İKİ BOMBA: Akşener, masayı dağıtmakla kalmadı. CHP’nin içine de İmamoğlu ve Yavaş bombalarını attı.
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- NE YAPACAKLAR: İmamoğlu ve Yavaş, Meral Akşener’in teklifini kabul etseler dahi eski pırıltılarından çok şey eksilmiş olacak.
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- ERDOĞAN’A YARAR: Çarşının karışması, kim ne derse desin, en çok Erdoğan’a yarayacak. Sırf bu karambol bile muhalefetin imajına büyük darbe vurmuş oldu.
AKŞENER’LE İLGİLİ SORU İŞARETLERİ
- Madem Masa’yı devirecekti, ne diye “Ortak Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” cümlesinin altına imza attı?
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- Ortak bir anlayışa ulaşmadan “Ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” cümlesinin altına imza atmak, nasıl bir şeydir?
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- Madem Kılıçdaroğlu’nun adaylığını benimsemeyecekti... Bunu aylardır adaylığını açıkça belli eden Kemal Bey’e neden açıkça söylemedi?
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- İmamoğlu ve Yavaş, teklifini kabul etmezse... Nasıl bir yol izleyecek? Ayrı bir aday mı çıkaracak? Kendisi mi aday olacak?
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- Parti tabanı, Akşener’in bu çıkışının ne kadar arkasında duracak? Parti tabanı, bu çıkışla ilgili nasıl bir yaklaşım içinde olacak?
KILIÇDAROĞLU AÇISINDAN OLAYA BAKTIĞIMIZDA
- Binbir emekle Altılı Masa’yı kur.
- İYİ Parti’yi “en önemli partner” olarak gör.
- Masa’da kriz çıkmasın diye sonsuz titizlen.
Ve tam da yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğin bir anda...
Böyle bir manzarayla karşılaş.
*
Kemal Kılıçdaroğlu açısından olaya baktığımda...
- Derin bir hayal kırıklığından...
- Büyük bir moral bozukluğundan...
- Muazzam bir ihanete uğramışlık duygusundan...
Başka bir şey göremiyorum.
*
Akşener, çok büyük hasar verdi Kemal Kılıçdaroğlu’na.
Seçime iki ay kala toparlanması zor bir hasar bu.
UZLAŞMAZLIK KAZANDI
KEMAL Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener anlaşamadı.
*
Kemal Kılıçdaroğlu, “İlle ben aday olacağım. Başka türlü olmaz” dedi.
*
Meral Akşener, “Adını dayatma. Seçeneklere açık ol” dedi.
*
Sonuçta anlaşamadılar.
*
Altılı Masa, bir uzlaşma masasıydı.
Sonuçta kazanan uzlaşmazlık oldu.
SAĞCILAR BÖYLEYMİŞ
MERAL Akşener’e öfkelenen solcular, şöyle şeyler yazıyorlar:
*
- Sağcılar böyledir işte.
- Sağcılara güven olmaz.
- Sağcılarla yola çıkılmaz.
*
Bunu yazan solculara sesleniyorum:
*
Biraz yavaş konuşun.
Davutoğlu, Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu duyacak.
MUAZZAM ÖNGÖRÜSÜZLÜK
AYLARDIR toplanıyorlar.
Aylardır konuşuyorlar.
Yetmiyor, ikili görüşmeler yapıyorlar.
Yetmiyor, kurmay heyetleri buluşuyor.
Ve sonuçta böyle oluyor.
*
Ne konuşuyorlardı acaba o toplantılarda?
Sürekli birbirlerini idare mi ediyorlardı yani?
Hiç mi öngöremediler bu sonucu?
Milleti mi oyaladılar?
Birbirlerinin alacakları aksiyonla ilgili hiç mi fikirleri yoktu?
*
İnsan sormadan edemiyor.
KİŞİSEL OLARAK
- Bir maraza çıkacağını az çok tahmin ediyordum ama bu derece pervasız bir maraza beklemiyordum.
*
- Meral Akşener’in son ana kadar gönülsüz davranacağını biliyordum ama bu derece kırıp dökeceğine asla ihtimal vermiyordum.
*
- Bir paylaşım kavgası verileceğini düşünüyordum ama bu denli saygısızca bir sonu hiç mi hiç ummuyordum.
*
- Bir dava şuuru eksikliğini gözlemliyordum ama bu denli büyük bir dava şuuru eksikliğini ben bile öngörmüyordum.
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