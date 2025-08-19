Bir başka dünya: NSosyal

Haberin Devamı

Kullanıcı sayısı ise milyonu aşmış.

Nasıl bir yer NSosyal?

Aşağı yukarı şöyle:

- Kimse bağırmıyor, herkes pek bir kibar, “lan” diyen bile yok.

- Laf sokma, kıyıcı alay, paralı trollük... Hiçbirinin kıyısından bile geçilmiyor.

- Çok eskiden Beyoğlu’na çıkılır gibi giriliyor bu mecraya.

- Gazze duyarlılığı, herkesin ortak duyarlılığı. Paylaşımların çoğu Gazze.

- “Günaydın” diyene küfür edilen mecralar gibi değil burası.

Oysa X denilen mecraya girdiğinde yaşayacakların şunlardır:

- Herkes bağırarak konuştuğundan kafan kazana döner.

- Yarım saat sonra bir araba dayak yemiş gibi olursun.

- “Sokaklardan geliyorum, küfür nedir bilirim” falan desen de hiç işitmediğin küfürlerle karşılaşırsın.

- “Herkes mi saldırmak için pusuda bekliyor abi” diye şaşırıp kalırsın.

Kısacası...

Moralin bozulur, keyfin kaçar, umudun tükenir, hayata küsersin.

NSosyal’in eksiği gediği yok mu?

Olmaz mı? Hem de tonla.

Yavaş yenileniyor. Herkes aynı fikirde gibi. Bin fikir çatışmıyor / bin çiçek açmıyor. Yaramazlık katsayısı düşük. İronisi azıcık eksik. Henüz büyüme çağında. Daha çok yolu var. Biraz fazla sakin. Bir tür yankı odası gibi.

Ama saatlerce dolaşsan bile kafan kazan gibi olmuyor ya...

İşin sadece bu kısmı bile tercih etmek için yeter de artar.

KİMLER NE TÜR FİLMLER / DİZİLER İZLEMELİ

- MÜCAHİT BİRİNCİ: “Better Call Soul” adlı diziye takılmasında büyük fayda var. Film olarak da Al Pacino’lu “Şeytanın Avukatı” adlı filmi izleyebilir.

- TANJU ÖZCAN: James Bond serisinin en iyisi olan “Casino Royale”i hararetle tavsiye ederim. Dizi olarak ise “Boardwalk Empire” takılırsa çok mutlu olur.

- ÖZLEM ÇERÇİOĞLU: Danimarka yapımı “Borgen” diye bir dizi var, onu izlerse bayağı yararlanır. Film olarak da her şeyi unutturacak Kemal Sunal filmlerine kendini kaptırabilir.

HOCALARIN HOCASI METE TUNÇAY

Türkiye’nin ünlü tarih hocalarındandır Mete Tunçay.

İki alanda çalıştı:

- BİR: Solun tarihi.

- İKİ: Tek Parti Dönemi.

Mete Tunçay’ın Tek Parti Dönemi’ne eleştirel yaklaşımları, zamanında büyük gürültü koparmıştı.

Sonra aşılıp geçildi o yaklaşımlar.

89 yaşında vefat etti Mete Tunçay.

“Hocaların hocası” unvanını sonuna kadar hak ediyordu. Tezleri çok tartışıldı ama tartışılmayacak tarafı “iyi bir biliminsanı” olmasıydı.

TRUMP DİLİ VE EDEBİYATI

- Dikine dikine konuşmayacaksın.

- Cömertçe pohpohlayacaksın.

- “Harika” sıfatını bol bol kullanacaksın.

- Denk düşürüp Nobel’e aday göstereceksin.

- Övgülerle yumuşatmadan talepte bulunmayacaksın.

- Ortam sertleştiğinde sözü inşaatlara getireceksin.

TÜRKİYELİ DEĞİLMİŞ TÜRK’MÜŞ

Son günlerde “Ben Türkiyeli değil Türk’üm” diye artistik çıkışlar yapanlar oluyor.

Sanki ortada “Bundan böyle herkes Türk değil Türkiyeli olacak, o kadar” diye bir dayatma varmış gibi.

Tartışılan konu... Senin kendini nasıl ifade ettiğin değil ki güzel kardeşim.

Tartışılan konu... İsteyenin istediği gibi kendisini tanımlama özgürlüğü olup olmadığı.

Yani sen istediğin kadar “Ben Türk’üm” diye haykırabilirken...

İsteyen de “Ben Türkiyeliyim arkadaş” diyebilecek mi?

Tartışılan konu bu.

Konu dışı artistliklere gerek yok.