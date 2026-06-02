 Bir argümansızın son sığınağı: Devlet aklı

Haberin Devamı

Herkesi heyecanlandıran bu röportaj, bende minicik bir kaş kalkmasına bile yol açmadı.

BAŞTAN SONA SAÇMALIK

Kuşoğlu’nun söyledikleriyle ilgili kanaatlerim şunlar:

- Baştan sona saçmalık.

- Baştan sona kanıtlanması imkânsız büyük tezler.

- Baştan sona bir gizem yaratıp oradan yürüme çabası.

KUŞOĞLU’NUN MASALI

Bülent Kuşoğlu’nun anlattığı masalsı komplo, aşağı yukarı şöyle:

*

Bir varmış bir yokmuş.

Bir devlet aklı varmış.

Bu akıl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bile yönetiyormuş.

Bu akıl devreye girince akan sular dururmuş.

Ta İttihat ve Terakki’den beri bu iş böyleymiş. Şimdi de devlet aklı devreye girmiş.

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nu başa getiren de işte bu tarihi devlet aklıymış. Falan filan.

DEVLET AKLI MI YAPTI

İyi de...

Lütfü Savaş’a “kurultayı mahkemeye ver” diyen devlet aklı mıydı? “Pavyonda delege pazarlığı yaptık” diyen CHP’lileri, devlet aklı mı piyasaya sürdü? Delegeleri parayla avlayanlara parayı devlet aklı mı verdi?

*

Haberin Devamı

E hani mesele delegenin iradesinin fesatlanmasıydı? E hani mesele kurultayda paranın konuşmasıydı? E hani mesele para gücüyle kurultayın Kılıçdaroğlu’nun elinden alınmasıydı?

Devlet aklı da nereden çıktı birader?

*

BARIŞ, BERHAN, GÜRSEL

Barış Yarkadaş’ı devlet aklı mı konuşturdu, konuşturuyor?

Berhan Şimşek’e devlet aklı mı “mücadele et ya Berhan” dedi?

Kılıçdaroğlu’nu devlet aklı mı harekete geçirdi?

Gürsel Tekin’i devlet aklı mı organize etti?

KİM BU DEVLET AKLI

Tayyip Erdoğan değilse... Devlet Bahçeli değilse...

Kim kardeşim bu devlet aklı?

O Tayyip Erdoğan ki...

Bürokratik oligarşiyi hallaç pamuğu gibi dağıtmış bir lider.

En güçlü olduğu bir dönemde senin “devlet aklı” dediğin hayali bürokratik oligarşiye mi teslim olacak Erdoğan?

KUŞOĞLU’NUN UYDURMASI

Ben size Bülent Kuşoğlu’nun neden böyle konuştuğunu söyleyeyim:

GSorulara doğru dürüst cevap verecek kapasitesi yok. Ortaya doğru dürüst bir tez koyacak kadar davasına inancı yok. Mahkemenin verdiği kararı alabildiğine küçümsüyor ve ciddiye almıyor. Yanında yer aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun haklılığına zerre kadar inanmıyor.

Haberin Devamı

Dolayısıyla bir savunma geliştirme sancısı çekiyor.

Argümansız kalmanın yol açtığı çaresizlikle de...

“Devlet aklı” diye bir şey uydurmuş, ona sığınıyor.

BEN YAPMADIM O YAPTI

Sıkışmış, sıkıştırılmış, çaresiz kalmış Bülent Kuşoğlu’nun bulabildiği çözümün özetinin özetinin özetine gelince...

Şunu demek istiyor Kuşoğlu:

*

“Bizim hiçbir suçumuz yok. Hepsini devlet aklı yaptı.”

KILIÇDAROĞLU’NUN DİLEMESİ GEREKEN BİR ÖZÜR DAHA VAR

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’a “kontrollü darbe” demişti.

*

Birçok konuda özür dileyerek özeleştiri yapan Kılıçdaroğlu’nun, şöyle bir özeleştiri de yapması gerekirdi:

*

“Ben 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine kontrollü darbe dedim. O darbe girişiminde can veren şehitlerin aziz hatıralarını kirlettim. Korkunç bir hata yaptım. CHP kamuoyunu da yanılttım. Bunun için tarih önünde özür diliyorum.”

Haberin Devamı

HEP KAYBEDENE DESTEK ÇIKMANIN ZARARLARI

Kemal Kılıçdaroğlu...

Türk siyasetinin hep kaybedenidir.

*

Recep Tayyip Erdoğan ise...

Türk siyasetinin hep kazananıdır.

*

Bazı Erdoğan yanlılarının, CHP’de olup biteni tarafsız biçimde izlemek yerine...

Kemal Kılıçdaroğlu’na destek atma hevesi içinde olmalarını bir türlü anlayamıyorum.

*

Herkes dilediğini yapar ama bu hevesin şöyle bir tehlikesi var:

Kılıçdaroğlu kaybederse... Onlar da kaybetmiş sayılacak.

*

Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu yanlıları, kaybetmeye fazlasıyla alışkın.

Ancak Erdoğan yanlıları, hep kazanan liderleri sayesinde kaybetmeye pek alışkın değil.

*

Bir de şöyle bir şey var:

*

Bazı Erdoğan yanlıları, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek atınca...

Haberin Devamı

Bundan Kılıçdaroğlu ve taraftarları yararlanmıyor ki!

Özgür Özel ve taraftarları yararlanıyor.

YILMAZ GÜNEY KANYE WEST TURNUSOLÜ

Her kim ki...

Hem Yılmaz Güney’e övgüler düzerken Ozan Güven’e saldırıyorsa...

Yaptığı riyakârlığın daniskasıdır.

*

Her kim ki...

Kanye West’in konserinde tatlı heyecan yaşarken Yılmaz Güney’e saldırıyorsa...

Yaptığı riyakârlığın daniskasıdır.

SOKAKLARDAN BİLDİRİYORUM

Sokaktayım. Kalabalık bir sokak ortasında. Bir vatandaş soru dolu gözlerle yanıma yaklaştı.

“Ne olacak bu CHP’nin hali” diyecek gibi bakıyordu.

*

Şöyle dedi:

“Fenerbahçe’nin artık şampiyon olması lazım abi, şu işe bir el at.”

*

Hazırlıksız yakalandım. Azıcık hazırlıklı olsaydım “Hakan Safi geliyor, onu bekle” derdim.

Haberin Devamı