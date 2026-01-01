Bir açıdan en talihsiz bir açıdan en izansız

Haberin Devamı

Türkler, Phuket’te kendi aralarında eğlenirken videolar da çekiyorlar.

Fakat o da ne?

Instagram’da yayınlanan bu videolardan birinin arka planına tesadüfen iki tanıdık yüz takılıyor:

*

- GÖRKEM DUMAN: Buca Belediye Başkanı.

*

- SEVCAN ORHAN: Ünlü türkücülerimizden.

*

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman için “dünyanın en talihsiz insanı” dense yeridir.

*

Şu işe bakın hele:

- Dünyanın bir ucunda kaçamak yapıyor.

- Tam kendini güvende hissetmişken bir Türk’ün çektiği videonun kadrajına giriyor.

- Video “Insta” denilen o tekinsiz mecraya düşüyor.

- Sevcan Orhan ile Görkem Duman, videoda anında fark ediliyor.

- Ve böylece Buca Belediye Başkanı, çok feci biçimde sobelenmiş oluyor.

*

Haberin Devamı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu açıdan dünyanın en talihsiz insanı sayılabilir.

*

Ancak bir de şu açı var:

*

Başkan Phuket’te sevgilisiyle kaçamaktayken...

- Kasım maaşlarını bile alamayan belediye işçileri perişan.

- Belediye işçileri, belediye önünde protestoda.

- İşçiler, belediyede kendilerine muhatap bulamıyor.

- Sonuçta belediye işçileri, iş bırakma kararı alıyor.

*

Olaya bu açıdan baktığımızda...

Buca Belediye Başkanı için “dünyanın en talihsiz insanı” denilebilir mi?

Tabii ki denilemez.

Bu açıdan kendisi için söylenebilecek tek şey şudur:

*

“Dünyanın en izansız insanı.”

BAŞKAN GÖRKEM DUMAN’A SEVCAN ORHAN SORULARI

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın Sevcan Orhan’la sevgili olması...

Hiç tartışılacak bir husus değil.

El ne karışır birader.

*

Ama tabii şu soruların yanıtını aramak şartıyla:

*

- Belediye Başkanı Duman, Sevcan Orhan’a Buca’da kaç konser verdirdi?

*

- Bu konserlerde Sevcan Orhan’a ödenen paranın miktarı nedir?

*

- İddia edildiği gibi Sevcan Orhan’a Buca’da çeşitli çıkarlar sağlandı mı?

Haberin Devamı

KEFİYE GALATA KULESİ’NE PEK YARAŞTI

Bu sabah saat 8’de Galata Köprüsü’nde...

“Sinmiyoruz. Susmuyoruz. Filistin’i Unutmuyoruz” sloganıyla bir yürüyüş düzenlenecek.

*

Bu etkinlik nedeniyle Galata Kulesi’ne Filistin kefiyesi asılmış.

*

Fotoğrafı görünce “kefiye pek yakışmış kuleye” demeyen kaç kişi var?





NETANYAHU EVİNE GİDİNCE GÜNLÜĞÜNE NELER YAZMIŞTIR

- Ne yapsak ne etsek Trump’ı Erdoğan aleyhine konuşturamıyoruz sevgili günlük.

*

- Erdoğan, bu Trump’ı büyülemiş. Vudu büyüsü yapmış Trump’a.

*

- Tamam, Trump tabii ki son tahlilde bizden yana ama Erdoğan’dan da yana sevgili günlük.

*

- “Suriye’yi Erdoğan aldı” diyor, başka bir şey demiyor.

- “Ben Erdoğan’a saygı duyarım, Bibi de Erdoğan’a saygı duyar” diyerek bana laf sokuşturuyor.

*

Haberin Devamı

- Bir tanecik laf çaksa Erdoğan’a bayram edeceğiz. Fakat yok. Bir tane olumsuz harf çıkmıyor ağzından.

*

- Bu satırları ağlayarak yazıyorum sevgili günlük.

EN SEVDİĞİM İKİ HAK

- UNUTULMA HAKKI: Ne güzel bir hak bu böyle. “Yeter abi. Hatırlamayın artık beni. Unutun” tarzı talebin bir hakka dönüşmesi. Sosyal medyada bırakılmış bir izin hayat boyu insanı takip etmesi kâbusuna karşı tanınmış bir hak bu.

*

- LEKELENMEME HAKKI: Hukuktaki yerinden ziyade tınısı hoşuma gidiyor bu hakkın. Günümüzde en çok çiğnenen hakkımız budur. Kimsenin dilinden ve sosyal medyasından emin değiliz. Bu açıdan kulağa çok güzel geliyor bu hak.

2025’TE NEFRET ETTİĞİM ŞEYLER

- ALGORİTMA: Bunun yüzünden herhangi bir temaya en ufak bir eğilim göstermekten korkar oldum valla.

*

Haberin Devamı

- DEAŞ: Bunların ideolojileri falan yok artık. Bunlar maşa. Bunlar aparat. Bunlar kullanışlı kukla.

*

- KAYAK: Dağ? Severim. Kar? Severim. Peki ya kayak? Hiç sevmem. 2025’te de sevmedim.

*

- AVRUPA: Şaşasını çoktan kaybettiği halde kibirini bir türlü üzerinden atamayan bu yaşlı kıtadan 2025’te de nefret.

*

- GÜLLAÇ: Ramazan gelmeden yazayım: Ben iflah olmaz bir güllaç karşıtıyımdır. 2025’te hiç ödün vermedim bu konuda.

*

- PARANORMAL: 2025 yılı boyunca bu temadan nefret ettim. Filmlerde, dizilerde, sohbetlerde falan...

*

- KUTUPLAŞMA: 2025 yılında da herkes kutuplaşmadan şikâyet etti. 2025 yılında da herkes kutuplaştırmaktan geri durmadı.