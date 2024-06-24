Bir aceminin Portekiz maçı sayıklamaları

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- UMUT SÜREÇLERİ: İlk golü yedik, şimdi bastırırız. / Kendi kalemize gol attık, şimdi bunu telafi için atağa kalkarız. / Arda Güler nihayet oyuna girdi, kesin atarız. / Son 15 dakikada kesin açılırız. / Çekya maçında işi düzeltiriz, turu kesin atlarız.





- ŞAKA MI BU: Kendi kalemize gol attığımız anda tepkilerim: Yok artık! Şaka mı bu? Halı sahada bile yaşanmaz böylesi saçmalık.

- İLETİŞİMSİZLİK: İletişim olanaklarının zirveye çıktığı zamanları yaşıyoruz ve en büyük sorunumuz: İletişimsizlik. Bunun için verilebilecek en iyi örnek: Samet ile Altay arasındaki iletişimsizlik.





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- KÖTÜ ADAM: Yenilgi sırasında insan sürekli öfkesini yönlendirecek birini arıyor. Herkes gibi ben de maç boyunca Montella’ya saydırdım da saydırdım. Üçüncü golü yediğimiz anda “Söyle bakalım, en çok kimden nefret ediyorsun?” diye sorsalardı “Montella dışında herkesi çok seviyorum” diye cevap verirdim.

- FUTBOLDAN ANLAMAK: Futboldan anlamam ama koordinasyondan, kondisyondan, fizik gücünden, taktikten, disiplinden, serinkanlılıktan, paniklememekten, organize olmayı becermekten iyi anlarım. Bizim takımın içine girdiği buhranı yorumlamak için futboldan anlamaya gerek yok yani.

- BİR BAŞKAYIZ: Bizimkiler gerçekten bir alem. Turnuvanın en güzel golünü de bizimkiler atıyor, turnuvanın en rezil golünü de bizimkiler atıyor. Ah Samet ah!

RONALDO ÜZERİNE TEZLER

- Zevkine oynuyor gibi bir hali var. Her şeyi yaşamışlara özgü müthiş bir doygunluk.

- Kasmadan, yorulmadan oynuyor ama yine de iyi oynuyor. Star olmak böyle bir şey galiba.

- Futbolcu egoizmini de aşmış. Al da at diyerek arkadaşına ikram ediyor golü.

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- Yüzünde sürekli “Bizim için bunlar çocuk oyuncağı” diyen sinir bozucu bir gülümseme var.

FENA BİR MAÇ DEĞİLDİ

Montella, Portekiz maçından sonra şöyle demiş:

“Fena bir maç oynadığımızı düşünmüyorum.”

Bu işlerden hiç çakmayan biri olarak Montella’yla aynı düşüncedeyim.

Bence de fena bir maç oynamadık.

Çok fena bir maç oynadık.





KİMLERLE ARKADAŞLIĞIMI KESERİM

- Milli takım davası güdülürken Fenerbahçe / Galatasaray çekişmesini gündeme getirenlerle.

-Kafayı Hazreti Ayşe’nin evlilik yaşına takarak sürekli bu konuda argüman üretenlerle.

- Günün herhangi bir saatinde küt diye görüntülü arayanlarla.

- Yediğinin içtiğinin faturası üzerinden iktisadi analiz yapmaya kalkışanlarla.

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- “Belki 1 gol atarız diye Arda’yı oyuna aldım” diyen teknik direktörlerle.

- “Çok önemli mevkilerde dostlarım var” havası atanlarla.

SOĞUK YER ÖZLEMİ

Eğer şu anda Afganistan Pakistan sınırı 17 derece olsaydı.

Turistik seyahatimi oraya yapardım.

O derece yani.

BİJİ TÜRKİYE

Türkiye’de milletvekilliği yapmış Ferhat Encü isimli bir şahıs, “Biji Portekiz” diye tweet atmış.

Bu vatanda yaşayan Kürtler, bu vatanın takımlarını tutarlar.

Kimi Fenerbahçelidir, kimi Galatasaraylıdır, kimi Beşiktaşlıdır.

Hatta Trabzon’u tutan tanıdığımız Kürtler vardır.

Milli takım maçlarında ise yürekleri Türkiye diye atar Kürtlerin.

Aksi düşünülemez bile.

Ferhat Encü’nün sinirleri zıplatmayı amaçlayan bu şımarık tutumundan yola çıkarak Kürtler üzerine bir hüküm bina edilemez. Çünkü Encü, bir Kürt marjinalidir. Sivrilik yapıp dikkat çekmeye çalışmaktadır. Ciddiye almamak gerekir.