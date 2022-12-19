Bir acayip adam: Levent Göktaş

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- BİRİNCİ PERDE: Başarılı bir asker. Özel Kuvvetler’de görev yapmış. Milliyetçi çizgide bir subay olarak biliniyor. Üstün cesaret ve feragat madalyaları var.

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- İKİNCİ PERDE: Ergenekon’dan cezaevinde. Beş yılı aşkın bir süre Silivri zindanında. Yani FETÖ’nün hedef aldığı askerler arasında. Yani FETÖ’nün kumpasına maruz kalanlar arasında.

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- ÜÇÜNCÜ PERDE: Hablemitoğlu suikastını gerçekleştiren ekibin ele başı olarak yeniden hapiste. İşin en ilginç tarafı ise şu: Suikastı FETÖ adına gerçekleştirmiş olması.

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Yok böyle inişler ve çıkışlar:

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Üç madalyalı kahraman askerken...

Ergenekon’undan Silivri zindanına...

Yeniden kahramanlaşmışken...

FETÖ tetikçiliğinden hapse...

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Şaşkınlık içinde izlenecek bir hayat seyri.

Yükseliyor, düşüyor, tekrar yükseliyor ve en sonunda bir daha yükselemeyecek şekilde düşüyor.

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Üstelik son düşüşü...

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Hablemitoğlu suikastı gibi nefretlik bir suç yüzünden.

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Son zamanların en acayip adamı benim için Levent Göktaş’tır.

KILIÇDAROĞLU İLE İLGİLİ DELİCE MERAK ETTİĞİM ŞEY

ADAYLIK için bu kadar hırs yapmasına bakıyorum.

“İlle de ben aday olacağım” diye tutturmasına bakıyorum.

Adaylık umuduna sımsıkı sarılmasına bakıyorum.

Ve aklıma şu soru geliyor:

*

Kemal Bey, nasıl oldu da iki kez adaylığı başkalarına bırakabildi?

Neden Ekmeleddin Bey ya da Muharrem Bey yerine kendisi aday olmadı?

*

Ya da şöyle sorayım:

*

Adaylık hırsı, neden şimdi ortaya çıktı?

Bu hırs, geçmişte nasıl oldu da bastırıldı?

İKTİDAR CEPHESİ YANLIŞ YAPIYOR

İKTİDAR cephesinden son günlerde Kılıçdaroğlu yanlısı şu tür yorumlar geliyor:

- Kılıçdaroğlu’na operasyon çekiliyor.

- Adaylık Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır.

- İmamoğlu ile Akşener kumpas peşinde.

Falan...

*

Eğer bu yorumların amacı Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını sağlamaksa...

Asla bu amaca hizmet etmez.

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Çünkü iktidar cephesinden gelen bu tür yorumlar...

Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirmiyor, tam tersine zayıflatıyor.

*

İktidar cephesi, Kılıçdaroğlu’nu istiyorsa...

İmamoğlu’na tam destek vererek akıllıca bir taktik izlemiş olur.

NEŞET ERTAŞ AHMET KAYA FİLMLERİ

AHMET Kaya filmini, Ahmet Kaya’nın ailesi istemedi.

*

Neşet Ertaş filmini, Neşet Ertaş’ın ailesi istemedi.

*

Kafam karışık bu konuda.

*

Bir taraftan...

Topluma mal olmuş sanatçılarla ilgili sinema filmlerinin çekilebilmesinin ailelerinin iznine bağlı olmasını yadırgıyorum.

*

Bir taraftan da...

Önüne gelenin hiçbir yasal yükümlülüğü yerine getirmeden bu şahsiyetlerle ilgili film yapabilmesinin aileler açısından can sıkıcı olduğunu görüyorum.

*

Bir karara varamadım yani.

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YEDİ ADET YENİ YIL KARARI

- BİR: WhatsApp grup sayısı alabildiğine azaltılacak.

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- İKİ: Sosyalleşmeye üşenilmeyecek.

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- ÜÇ: Mutfaktaki yemek masası, “altılı masa”ya dönüştürülecek.

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- DÖRT: Kedim Sekter’in arkadaş edinebileceği ortamlar kollanacak.

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- BEŞ: Cevizli baklava hariç endüstriyel şekere veda edilecek.

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- ALTI: Yurtdışına çıkılacaksa Batı’ya, hep Batı’ya gidilecek.

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- YEDİ: “Aman yeter artık siyaset. İçimiz şişti vallahi” denilecek.