Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet

“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”
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Buraya kadar söyledikleri doğru.
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Gerçekten de...
AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.
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Gerçekten de...
Telefonum çaldı.
Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:
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“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”
*
Haberi aldığım anda şoke oldum.
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Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...
Bazı önemli şahıslara...
Şöyle bir soru soruluyordu:
*
“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”
*
Önemli şahıslar, bu soruya...
İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...
*
- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...
*
- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...
İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.
*
Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.
Ve şu mesajları vermiş:
- Et olumsuz etki yaratıyor.
- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.
“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”
*
Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.
Akıl ve izan çerçevesinde...
Bir ABD yetkilisi...
“Our boys have done it” demişti.
Yani...
“Bizim çocuklar başardı.”
ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.
Bir yetkilimiz çıksa da...
“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...
*
Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?
*
- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.
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SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK
- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?
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Adı: Sevgi Kılıç.
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Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:
“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”
1. STRESE UYUM SAĞLA
Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.
*
2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE
Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
Bunun iki türlüsü var:
*
BİRİNCİ TÜR
Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...
“Siz” diye hitap ediyorlar.
Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.
Her önüne gelene “sen” dense...
Genel bir kabalık deyip geçeceğim.
Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...
3 bin 150 lira ceza kesmişti.
*
Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.
Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet
Binali Yıldırım’la uzun bir telefon konuşması yaptım dün.
Binali Bey...
Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.
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Binali Yıldırım, öncelikle AK Parti’nin ilk döneminde ortaya çıkan vesayet odaklarına dikkat çekti.
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Ve dedi ki:
*
“Ortalığı karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Çeşitli girişimlerde bulundular. Partimizi kapatmak istediler. Ordu göreve diye gösteri yaptılar. Bazı provokasyonlara imza attılar ve bu faaliyetler, Ergenekon diye dava konusu oldu. Bunları unutmamız mümkün değil. Unutursak olmaz. Benzeri gelişmelerin yaşanmaması için hafızamızda diri tutmalıyız bu yapılanları.”
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“Ergenekon” ve “Balyoz” diyerek bu tür girişimlere vurgu yaptığını söyleyen Binali Yıldırım, daha sonra FETÖ’nün rolüne değindi.
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Dediği şu:
*
“FETÖ, vesayetçi odakların çabalarını, kendine alan açmak maksadıyla kullanmıştır. Ergenekon davasındaki konuları abartmış ve sulandırmıştır. Hakikati yalan haline getirmiştir. Bu abartma ve sulandırma sonucu da davalarda çeşitli mağduriyetlere yol açmıştır. Hak edilmeyen acılar yaşandı. Onların hissiyatlarını tabii ki anlıyoruz. Benim sözlerim, onlara yapılan haksızlığı yok sayma anlamına gelmez. Mağduriyet yaşayanların tabii ki yanındayım”.
32 KISIM TEKMİLİ BİRDEN… ELEKTRİK YARATANLAR
- MELİH GÖKÇEK: Belediye başkanlığı elinden gidince elektriği azıcık da olsa söner diye düşünüyorduk. Ne yaptı etti söndürmedi. Mansur Yavaş kazanınca elektrik yaratamaz diyorduk. Ne yapıyor ediyor hâlâ elektrik yaratabiliyor. Sosyal medya aracılığıyla var oluşunu sürdürüyor. Valla bravo.
- İBRAHİM TATLISES: Tam “devri geçti, şarkı söyleyemiyor, yazık oldu” falan diyorduk ki... Küt diye bir huruç hareketi gerçekleştirdi İbo Şov’la... Her hafta olay oluyor. Her hafta konuşuluyor. Sevenleriyle sevmeyenleri kavga ediyor. Politik kutuplaşmanın da tam göbeğinde. Adam tükenmiyor yani.
- VEDAT MİLOR: “Soğanlı mı, soğansız mı” diye soruyor, olay oluyor. Şu yeryüzünde menemen üzerinden kutuplaşmaya yol açabilen tek kişi. Şimdi de “döner mi, hamburger mi” diye çıkmış ortaya... Yeme-içme kültürüyle elektrik yaratmak, gerçekten çok zor bir iştir. Zoru başarıyor.
- DEMET AKALIN: Ünlülerle didişmekten hiç kaçınmadı. Kibarlığı bir tarafa bırakmayı becerebildi. “Delikanlı kız” imajından zerre ödün vermedi. “Ne derlerse desinler” ekolünün öncüsü oldu. Ve tüm bu halleriyle hiç bitmedi, bitmiyor. Sadece şunu söyleyip geçeceğim: Bitmemek, biraz da zekâ işidir.
- İLBER ORTAYLI: Gündemin herhangi bir yerine gelmek için bu denli isteksiz olup da her zaman gündemin en önemli tartışma konularına imza atmak kolay iş değildir. Tarzıyla, üslubuyla, konuşma biçimiyle, yaklaşımıyla... Her zaman “olay adam” olmasını bilmiştir. İlber Hoca bir fenomendir kısacası.
- SERDAR ORTAÇ: Bazen kızıyorsunuz, bazen merhamet ediyorsunuz, bazen gülüyorsunuz, bazen tepki gösteriyorsunuz, bazen geçmişi hatırlatıyorsunuz... Ama kendisine asla kayıtsız kalamıyorsunuz. Kişiliği müziğini aştı adamın. “Elektrik yaratanlar” cephesinin en önünde artık o...
- MUSTAFA SARIGÜL: Hiçbir belediye başkanı, onun kadar popüler olmadı. Ve hiçbir siyasetçi onun gibi bata çıka ilerlemedi. En önemli özelliği şu: Kaybolmuyor, bitmiyor, tükenmiyor, muhakkak kafayı çıkaracak bir vasat buluyor. İşte bakın: Yine açtı kendine bir yol. Yine konuşturuyor.
- MÜGE ANLI: Taklit edilemez bir tarzı var. Tarzının taklit edilememesinin en önemli nedeni şu: Ekrana çıkardıklarıyla arasında hem muazzam bir yakınlık var hem de müthiş bir mesafe... Yakınlık ile mesafeyi içgüdüsel olarak ayarlıyor. Bu nedenle taklit edilmesi imkânsız.
- MÜGE ANLI: Taklit edilemez bir tarzı var. Tarzının taklit edilememesinin en önemli nedeni şu: Ekrana çıkardıklarıyla arasında hem muazzam bir yakınlık var hem de müthiş bir mesafe... Yakınlık ile mesafeyi içgüdüsel olarak ayarlıyor. Bu nedenle taklit edilmesi imkânsız.
- MAHMUT TANAL: Son zamanlarda biraz çaptan düştü mü ne? Eskisi kadar pek elektrik yaratamıyor. Ama durun bir dakika! Bu geçici bir durumdur. Potansiyeli öyle yüksektir ki kendisinin her an gündemin en tepesine yerleşebilecek bir atılım yapabilir. Ben bekliyorum. Umutla, sabırla.
- MUHARREM İNCE: CHP yönetimi, kendisini takmıyor ama fena halde hata yapıyor. Bu adamda şeytan tüyü var. Türlü çeşitli kusurlarıyla, fazlasıyla inişli çıkışlı diskuruyla, basit ve anlaşılır mantığıyla ahaliyi etkileyebilir ve bir seçenek olabilir. Ben CHP elitlerinin yerinde olsam, ayrı bir parti kurmasın diye elimden geleni yapardım.
- TARKAN: Tarkan’ı Tarkan yapan tek şey şu: Her şeyi kararında! Kararında kayboluyor, kararında çıkış yapıyor, kararında konuşuyor, kararında susuyor, kararında kendini hatırlatıyor, kararında kendini unutturuyor. Nasıl ayarlıyor bu kararı? Allah vergisi bir güdüyle galiba...
- CEM YILMAZ: Sosyal medyada girdiği her itiş kakış bile büyük olay oluyor. Kurduğu her cümle, “komik mi, değil mi” tartışmasına yol açıyor. Her yeni çıkan komiğe, “Cem Yılmaz’ın tahtına talip çıktı” deniyor. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Yani kendisi daha uzun süre elektrik yaratacak bünyemizde.
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