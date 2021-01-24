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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet

24 Ocak 2021

Binali Yıldırım’la uzun bir telefon konuşması yaptım dün.

 

Binali Bey...

Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.

Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet

*

Binali Yıldırım, öncelikle AK Parti’nin ilk döneminde ortaya çıkan vesayet odaklarına dikkat çekti.

*

Ve dedi ki:

*

“Ortalığı karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Çeşitli girişimlerde bulundular. Partimizi kapatmak istediler. Ordu göreve diye gösteri yaptılar. Bazı provokasyonlara imza attılar ve bu faaliyetler, Ergenekon diye dava konusu oldu. Bunları unutmamız mümkün değil. Unutursak olmaz. Benzeri gelişmelerin yaşanmaması için hafızamızda diri tutmalıyız bu yapılanları.”

*

“Ergenekon” ve “Balyoz” diyerek bu tür girişimlere vurgu yaptığını söyleyen Binali Yıldırım, daha sonra FETÖ’nün rolüne değindi.

*

Dediği şu:

*

“FETÖ, vesayetçi odakların çabalarını, kendine alan açmak maksadıyla kullanmıştır. Ergenekon davasındaki konuları abartmış ve sulandırmıştır. Hakikati yalan haline getirmiştir. Bu abartma ve sulandırma sonucu da davalarda çeşitli mağduriyetlere yol açmıştır. Hak edilmeyen acılar yaşandı. Onların hissiyatlarını tabii ki anlıyoruz. Benim sözlerim, onlara yapılan haksızlığı yok sayma anlamına gelmez. Mağduriyet yaşayanların tabii ki yanındayım”.

32 KISIM TEKMİLİ BİRDEN… ELEKTRİK YARATANLAR

Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet



- MELİH GÖKÇEK: Belediye başkanlığı elinden gidince elektriği azıcık da olsa söner diye düşünüyorduk. Ne yaptı etti söndürmedi. Mansur Yavaş kazanınca elektrik yaratamaz diyorduk. Ne yapıyor ediyor hâlâ elektrik yaratabiliyor. Sosyal medya aracılığıyla var oluşunu sürdürüyor. Valla bravo.

- İBRAHİM TATLISES: Tam “devri geçti, şarkı söyleyemiyor, yazık oldu” falan diyorduk ki... Küt diye bir huruç hareketi gerçekleştirdi İbo Şov’la... Her hafta olay oluyor. Her hafta konuşuluyor. Sevenleriyle sevmeyenleri kavga ediyor. Politik kutuplaşmanın da tam göbeğinde. Adam tükenmiyor yani.

- VEDAT MİLOR: “Soğanlı mı, soğansız mı” diye soruyor, olay oluyor. Şu yeryüzünde menemen üzerinden kutuplaşmaya yol açabilen tek kişi. Şimdi de “döner mi, hamburger mi” diye çıkmış ortaya... Yeme-içme kültürüyle elektrik yaratmak, gerçekten çok zor bir iştir. Zoru başarıyor.

- DEMET AKALIN: Ünlülerle didişmekten hiç kaçınmadı. Kibarlığı bir tarafa bırakmayı becerebildi. “Delikanlı kız” imajından zerre ödün vermedi. “Ne derlerse desinler” ekolünün öncüsü oldu. Ve tüm bu halleriyle hiç bitmedi, bitmiyor. Sadece şunu söyleyip geçeceğim: Bitmemek, biraz da zekâ işidir.

- İLBER ORTAYLI: Gündemin herhangi bir yerine gelmek için bu denli isteksiz olup da her zaman gündemin en önemli tartışma konularına imza atmak kolay iş değildir. Tarzıyla, üslubuyla, konuşma biçimiyle, yaklaşımıyla... Her zaman “olay adam” olmasını bilmiştir. İlber Hoca bir fenomendir kısacası.

- SERDAR ORTAÇ: Bazen kızıyorsunuz, bazen merhamet ediyorsunuz, bazen gülüyorsunuz, bazen tepki gösteriyorsunuz, bazen geçmişi hatırlatıyorsunuz... Ama kendisine asla kayıtsız kalamıyorsunuz. Kişiliği müziğini aştı adamın. “Elektrik yaratanlar” cephesinin en önünde artık o...

- MUSTAFA SARIGÜL: Hiçbir belediye başkanı, onun kadar popüler olmadı. Ve hiçbir siyasetçi onun gibi bata çıka ilerlemedi. En önemli özelliği şu: Kaybolmuyor, bitmiyor, tükenmiyor, muhakkak kafayı çıkaracak bir vasat buluyor. İşte bakın: Yine açtı kendine bir yol. Yine konuşturuyor.

- MÜGE ANLI: Taklit edilemez bir tarzı var. Tarzının taklit edilememesinin en önemli nedeni şu: Ekrana çıkardıklarıyla arasında hem muazzam bir yakınlık var hem de müthiş bir mesafe... Yakınlık ile mesafeyi içgüdüsel olarak ayarlıyor. Bu nedenle taklit edilmesi imkânsız.

- MÜGE ANLI: Taklit edilemez bir tarzı var. Tarzının taklit edilememesinin en önemli nedeni şu: Ekrana çıkardıklarıyla arasında hem muazzam bir yakınlık var hem de müthiş bir mesafe... Yakınlık ile mesafeyi içgüdüsel olarak ayarlıyor. Bu nedenle taklit edilmesi imkânsız.

- MAHMUT TANAL: Son zamanlarda biraz çaptan düştü mü ne? Eskisi kadar pek elektrik yaratamıyor. Ama durun bir dakika! Bu geçici bir durumdur. Potansiyeli öyle yüksektir ki kendisinin her an gündemin en tepesine yerleşebilecek bir atılım yapabilir. Ben bekliyorum. Umutla, sabırla.

- MUHARREM İNCE: CHP yönetimi, kendisini takmıyor ama fena halde hata yapıyor. Bu adamda şeytan tüyü var. Türlü çeşitli kusurlarıyla, fazlasıyla inişli çıkışlı diskuruyla, basit ve anlaşılır mantığıyla ahaliyi etkileyebilir ve bir seçenek olabilir. Ben CHP elitlerinin yerinde olsam, ayrı bir parti kurmasın diye elimden geleni yapardım.

- TARKAN: Tarkan’ı Tarkan yapan tek şey şu: Her şeyi kararında! Kararında kayboluyor, kararında çıkış yapıyor, kararında konuşuyor, kararında susuyor, kararında kendini hatırlatıyor, kararında kendini unutturuyor. Nasıl ayarlıyor bu kararı? Allah vergisi bir güdüyle galiba...

- CEM YILMAZ: Sosyal medyada girdiği her itiş kakış bile büyük olay oluyor. Kurduğu her cümle, “komik mi, değil mi” tartışmasına yol açıyor. Her yeni çıkan komiğe, “Cem Yılmaz’ın tahtına talip çıktı” deniyor. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Yani kendisi daha uzun süre elektrik yaratacak bünyemizde.

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Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Ocak 2021
Binali Yıldırım, AK Parti’nin bir il kongresinde yaptığı konuşmada şöyle demiş:

“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”

*

Buraya kadar söyledikleri doğru.

*

Gerçekten de...

AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.

*

Gerçekten de...

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Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ocak 2021
Akşam saatleriydi.

Telefonum çaldı.

Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:

*

“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”

*

Haberi aldığım anda şoke oldum.

*

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Merkel’in yerine gelecek isim PKK’yı çok üzecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2021
Merkel’in yerine gelecek isim belli oldu: Armin Laschet.

 

Laschet’in en önemli iki özelliği var:

- BİR: Türkiye dostu...

- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...

*

Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...

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Bütün yönleriyle aşı sırası olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ocak 2021
Hadi gelin hatırlayalım.

 

Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...

Bazı önemli şahıslara...

Şöyle bir soru soruluyordu:

*

“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”

*

Önemli şahıslar, bu soruya...

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Sözde

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ocak 2021
Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde çok sert.

İyi ama...

- İktidar yumuşak mı?

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?

- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?

Hayır! Asla!

*

Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:

*

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WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2021
Dadanmacı bir kişilik olduğum için tiryakisi olduğum bir şeyi hemen terk edemediğimden...

- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...

*

- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...

*

- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...


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Maklubeci tosun marulcu olmuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2021
Fetullah’ın manevi oğlu olarak bilinen, hatta soyadını “Gülen” olarak değiştiren basketbolcu Enes var ya...

İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.

*

Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.

Ve şu mesajları vermiş:

- Et olumsuz etki yaratıyor.

- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.

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Milli Mücadele yedi düvel falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2021
Metin Hülagü adlı tarih profesörü, sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapmış:

“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”

*

Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.

Akıl ve izan çerçevesinde...



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Bizim çocuklar yapmadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2021
12 Eylül darbesinin haberi ABD’ye ulaştığında...

Bir ABD yetkilisi...

“Our boys have done it” demişti.

Yani...

“Bizim çocuklar başardı.”

ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.

Bir yetkilimiz çıksa da...

“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...

*

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Boğaziçi protestoları kimin işine yarayacak?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2021
Eğer bu protestolar...

Amacından saparsa...

Tadında bırakılmazsa...

Bir büyük kargaşaya dönüşürse...

İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...

Üniversitenin dışına taşarsa...

Barışçıl yönünü kaybederse...

Polisle çatışma noktasına varırsa...

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Hasip, Emine Fatma, Sırrı Selahattin Ahmet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ocak 2021
İYİ Parti’nin önemli isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, HDP’ye karşı bugüne kadar yapılmış en sert açıklamalardan birini yapmış.

 

Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.

*

Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:



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Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli mesajlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2021
Dünyada hiçbir ordu bunu başaramazdı

- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?

*

- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.

*

SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK

- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?

*

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Vitrin mankeni, başörtüsü, CHP ve Sevgi Kılıç

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2021
CHP’de başörtülü bir Parti Meclisi üyesi var.

Adı: Sevgi Kılıç.

*

Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:



“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”

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Osman Hoca’nın iyi hayat tavsiyelerinden 10’unu seçtim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2021
Dünkü Hürriyet’te uzun, upuzun bir liste yayınladı Osman Müftüoğlu... Listenin adı: “İYİ HAYAT TAVSİYELERİ”. Yüz maddelik bir liste... “Çok çok iyi bir hayat” olmasa da “Eh işte... İdare eder bir hayat” için listeden 10 madde seçtim kendime...

1. STRESE UYUM SAĞLA

Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.



*

2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE

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2021 duası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2021
2021 yılı...

Maskelerin fora olduğu...

Mesafelerin aradan kalktığı...

Hepimizin aşılandığı...

“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...

Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...

Kucaklaşma döneminin başladığı...

“Entübe” kelimesinin unutulduğu...

65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...

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‘Sen’ denilmez ‘siz’ denilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Aralık 2020
Bu “sen/siz” meselesine kafayı fena halde takmış bulunmaktayım.

Bunun iki türlüsü var:

*

BİRİNCİ TÜR

Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...

“Siz” diye hitap ediyorlar.

Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.

Her önüne gelene “sen” dense...

Genel bir kabalık deyip geçeceğim.

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Şu ‘sen’ diye hitap etme sorununu da bir aşsak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2020
Antalya’da şöyle bir olay olmuştu:

 

Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...

3 bin 150 lira ceza kesmişti.

*

Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.

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