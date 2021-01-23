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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı

23 Ocak 2021

Binali Yıldırım, AK Parti’nin bir il kongresinde yaptığı konuşmada şöyle demiş:

“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”

*

Buraya kadar söyledikleri doğru.

*

Gerçekten de...

Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı

AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.

*

Gerçekten de...

2007’de AK Parti’ye cumhurbaşkanı seçtirtmediler.

*

Peki yanlış nerede?

*

Binali Yıldırım’ın şu cümlelerinde:

*

“Yalan mıydı Ergenekon? Yalan mıydı Balyoz?”

*

Bu iki soruya verilecek tek bir yanıt var:

Evet, yalandı.

*

Binali Yıldırım, Ergenekon ve Balyoz’un, FETÖ’cüler tarafından ortaya atılan yeryüzünün en planlı, en sinsi, en komplocu yalanı olduğu gerçeğini atlamış sanırım.

*

FETÖ’cüler, AK Parti iktidarına yönelik vesayetçilerin tutumlarını bahane ederek...

Balyoz ve Ergenekon kumpasını çevirdiler.

Ve bu kumpaslar sayesinde de boşalan tüm pozisyonları doldurdular.

Ve böylece...

İktidara karşı darbe yapmaya yeltenecek kıvama bile geldiler.

*

Binali Yıldırım’ın, AK Parti’ye karşı sistemin yaptığı haksızlıkları, dirençleri, zorlamaları dile getirmesine kimse bir şey diyemez.

Ama bunu yaparken FETÖ uydurması olan Ergenekon’a ve Balyoz’a sahip çıkıyor gibi görünmemesi gerekir.

*

Binali Yıldırım’ın asıl kastının bu olmadığını ve bu konuda bir düzeltme yapacağını düşünüyorum.

*

Unutulmasın ki:

Ergenekon ve Balyoz kumpaslarından çok çekmiş onca masumun ahı hâlâ arşa yükselmekte.


HERKES KENDİ ÖLÜSÜNÜN ARDINDAN SAYGI İSTİYOR

BENİM anlayışıma göre...

Ölüm devreye girdiği anda...

- Tüm tartışma biter.

- Ayağa kalkılır.

- Ceket iliklenir.

- Saygı devreye girer.

- Saygı devreye giremiyorsa da en azından suskunluk devreye girer.

*

Günümüz Türkiye’sinde olup biten ise aşağı yukarı şöyle:

*

- Herkes kendi ölüsüne saygı istiyor.

- Herkes başkasının ölüsüne saygısız.


MİNİK DEĞİNMELER

- SULUK: Ne antipatik bir kelime bu yahu! Dile hiç yakışmıyor.

*

- EKMEK: Ekmekle oynamayın. Ekmek çarpar.

*

- TELEFON: Ölenleri telefon rehberinden silmeyin. Yaşasınlar.

*

- DOLMAKALEM: Biden dolmakalem hastasıymış. Trump tükenmezdi galiba.


BIDEN ESPRİSİ

GENÇLER arasında şöyle bir espri peyda olmuş:

*

“Bu konu çok Joe baydın beni... Konuyu değiştirelim.”

*

Kötü espri mi, iyi espri mi? Karar veremedim.


ALEVİ KÖYLERİ

TOKAT’ta doktorun biri, Alevi köylerini işaretlemiş. Harita üzerinde.

*

Bu doktorun, bu işi yaparken amacı neydi acaba?

Bilmiyorum.

*

Ama ben kendi adıma bunu şahane bir hizmet olarak algılıyorum.

*

Çünkü o köyler, benim açımdan “gönül rahatlığıyla gidilecek köyler” sıralamasında hep ön sırada yer alırlar.


VE OZAN VE ÖZCAN

- OZAN GÜVEN: Mahkemede aylık gelirini 5 bin lira olarak açıklamış. Ben bundan daha ziyade... Ozan Güven’in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz’un aylık gelirini 20 bin lira olarak açıklamasına takıldım. Buradan yola çıkılarak bir pintilik/bonkörlük değerlendirilmesi yapılabilir mi acaba?

Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı

- ÖZCAN DENİZ: Kendisinin öyle kibar, öyle nahif, öyle yumuşak bir yaklaşımı vardı ki... “Eşine şiddet uyguladı” haberinin öznesi olabilecek biri değildi. Ama oldu! Hem de yenilir yutulur cinsten olmayan iddialarla... Ben zaten her zaman fazla kibar, fazla nahif görüntü verenlerden işkillenmişimdir.

YAVUZ BAHADIROĞLU İÇİN

YAVUZ Bahadıroğlu’nun Atatürk’le ilgili hiçbir görüşüne...

Katılmadım, katılmıyorum, katılmayacağım.

*

Fakat şunu da söylemeden geçemem:

“Yavuz Bahadıroğlu eşittir Atatürk karşıtlığı” deyip geçilemez. Buna indirgenemez.

*

1970’lerin sonu, 1980’lerin başında çocukluk ve gençlik dönemini geçirmiş hemen hemen bütün muhafazakâr ailelerin çocukları, muhakkak bir Yavuz Bahadıroğlu romanıyla tanışmışlardır.

Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı

Mesela benim kişisel olarak hatırladığım romanları şunlardır: ‘Elveda Buhara’, ‘Buhara Yanıyor’, ‘Sunguroğlu’...

Tarihçiden ziyade tarihi romanlar yazan bir yazardır Bahadıroğlu.

Destansı bir dili vardır. İlgiyle okutur kendisini.

*

Yavuz Bahadıroğlu’nun ardından başsağlığı dileyen herkesi peşinen “Atatürk düşmanı” olarak niteleyenlere duyurulur.

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En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2021
Türkiye’nin iki önemli gündem maddesi var:

BİR: Kafe ve restoranların durumu.

*

İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.

*

Dünkü Hürriyet’te...

Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.

Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...

En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...

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Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ocak 2021
Akşam saatleriydi.

Telefonum çaldı.

Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:

*

“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”

*

Haberi aldığım anda şoke oldum.

*

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Merkel’in yerine gelecek isim PKK’yı çok üzecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2021
Merkel’in yerine gelecek isim belli oldu: Armin Laschet.

 

Laschet’in en önemli iki özelliği var:

- BİR: Türkiye dostu...

- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...

*

Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...

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Bütün yönleriyle aşı sırası olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ocak 2021
Hadi gelin hatırlayalım.

 

Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...

Bazı önemli şahıslara...

Şöyle bir soru soruluyordu:

*

“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”

*

Önemli şahıslar, bu soruya...

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Sevim Gözay’la bir anı: Birand’ın aykırı imam hatip programına çıkmıştık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ocak 2021
İmam-hatipler, bir zamanlar bu ülkenin en önemli tartışma konusuydu.

Önleri kesilir, tartışılırdı.

Sayıları artar, tartışılırdı.

Mağdur edilirler, tartışılırdı.

Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.

Tartışılır babam tartışılırdı yani.

*

Bu nedenle de...

İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının

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Sözde

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ocak 2021
Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde çok sert.

İyi ama...

- İktidar yumuşak mı?

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?

- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?

Hayır! Asla!

*

Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:

*

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WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2021
Dadanmacı bir kişilik olduğum için tiryakisi olduğum bir şeyi hemen terk edemediğimden...

- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...

*

- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...

*

- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...


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Maklubeci tosun marulcu olmuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2021
Fetullah’ın manevi oğlu olarak bilinen, hatta soyadını “Gülen” olarak değiştiren basketbolcu Enes var ya...

İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.

*

Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.

Ve şu mesajları vermiş:

- Et olumsuz etki yaratıyor.

- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.

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Milli Mücadele yedi düvel falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2021
Metin Hülagü adlı tarih profesörü, sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapmış:

“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”

*

Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.

Akıl ve izan çerçevesinde...



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Bizim çocuklar yapmadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2021
12 Eylül darbesinin haberi ABD’ye ulaştığında...

Bir ABD yetkilisi...

“Our boys have done it” demişti.

Yani...

“Bizim çocuklar başardı.”

ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.

Bir yetkilimiz çıksa da...

“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...

*

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Boğaziçi protestoları kimin işine yarayacak?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2021
Eğer bu protestolar...

Amacından saparsa...

Tadında bırakılmazsa...

Bir büyük kargaşaya dönüşürse...

İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...

Üniversitenin dışına taşarsa...

Barışçıl yönünü kaybederse...

Polisle çatışma noktasına varırsa...

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Hasip, Emine Fatma, Sırrı Selahattin Ahmet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ocak 2021
İYİ Parti’nin önemli isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, HDP’ye karşı bugüne kadar yapılmış en sert açıklamalardan birini yapmış.

 

Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.

*

Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:



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Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli mesajlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2021
Dünyada hiçbir ordu bunu başaramazdı

- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?

*

- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.

*

SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK

- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?

*

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Vitrin mankeni, başörtüsü, CHP ve Sevgi Kılıç

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2021
CHP’de başörtülü bir Parti Meclisi üyesi var.

Adı: Sevgi Kılıç.

*

Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:



“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”

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Osman Hoca’nın iyi hayat tavsiyelerinden 10’unu seçtim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2021
Dünkü Hürriyet’te uzun, upuzun bir liste yayınladı Osman Müftüoğlu... Listenin adı: “İYİ HAYAT TAVSİYELERİ”. Yüz maddelik bir liste... “Çok çok iyi bir hayat” olmasa da “Eh işte... İdare eder bir hayat” için listeden 10 madde seçtim kendime...

1. STRESE UYUM SAĞLA

Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.



*

2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE

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2021 duası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2021
2021 yılı...

Maskelerin fora olduğu...

Mesafelerin aradan kalktığı...

Hepimizin aşılandığı...

“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...

Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...

Kucaklaşma döneminin başladığı...

“Entübe” kelimesinin unutulduğu...

65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...

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‘Sen’ denilmez ‘siz’ denilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Aralık 2020
Bu “sen/siz” meselesine kafayı fena halde takmış bulunmaktayım.

Bunun iki türlüsü var:

*

BİRİNCİ TÜR

Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...

“Siz” diye hitap ediyorlar.

Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.

Her önüne gelene “sen” dense...

Genel bir kabalık deyip geçeceğim.

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Şu ‘sen’ diye hitap etme sorununu da bir aşsak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2020
Antalya’da şöyle bir olay olmuştu:

 

Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...

3 bin 150 lira ceza kesmişti.

*

Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.

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Bakan Koca’ya sordum: Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2020
Şöyle bir durum var:

 

Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...

*

Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...

Yani artık hangisi denk gelirse.

*

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

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