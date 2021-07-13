“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi?

- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
*
Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
*
Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
*
Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
*
Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
*
Şu türden zorunluluklar:
*
- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
*
- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
*
- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
*
- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da...
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
Ama Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, bir şey dedi.
*
Yıldıray Çiçek, şöyle yazdı gazetedeki köşesinde:
*
“Senin ‘serok’luğun PKK’dan, PYD’den, YPG’den, HDP’den, terörist Demirtaş’tan yana iken... Tarihin en büyük terörle mücadelesini gerçekleştiren ve HD(P)KK’ya nefes aldırmayan iradeye söylenen ‘Biji Serok Erdoğan’ sloganları nasıl bir görülecek?”
*
Sadece polemik gücü açısından yorumluyorum:
*
Hiç fena cevap değil.
Bakalım Davutoğlu buna ne diyecek?
ÖYLE ZOR Kİ İŞLERİ
EKREM İmamoğlu’nu aday yapsalar.
Seçime kadar da olsa İstanbul gidecek.
*
Mansur Yavaş’ı aday yapsalar.
Seçime kadar da olsa Ankara gidecek.
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday yapsalar.
Seçilemez diye endişeleri var.
*
Meral Akşener’i aday yapsalar.
HDP’yi ürkütürüz diye endişeleri var.
*
Abdullah Gül’ü aday yapsalar.
Muharrem İnce’yi tutamayacaklar.
*
Şu sıralar...
Yerlerinde olmayı hiç istemeyeceğim kişiler...
Millet ittifakının adayını belirlemek durumunda kalan kişilerdir.
MABET MABETTİR
KADIKÖY’DE kilise duvarında dans edip göbek atmış bir güruh.
*
Öyle güzel bir tepki havası oluştu ki Türkiye’de...
Ülkemle gurur duydum.
*
Her kesimden vatandaşlar, bütün partilerden önemli isimler, Diyanet İşleri Başkanı, devlet görevlileri... Hemen hemen herkes...
Tepki gösterdi.
“Olmaz böyle şey” dedi.
*
Cami, kilise, havra...
Hiç fark etmez.
Mabet, mabettir.
*
Ve mabede yapılan her türlü saygısızlık...
Ayaklarımızın altındadır.
MİLYARDER OLSAM
UZAY yolculuğuna çıkmak gibi bir hayalim olmazdı.Böyle bir yolculuğu lüzumsuz bulurdum.
*
Ve şöyle cümleler mırıldanırdım:
- Yorulduğuma değmez.
- Ne gerek var şimdi.
- El âlem ne der.
- Yerçekimsizlik hiç çekilmez.
- Ya ben şimdi sıkılırım yolda.
- Ben en iyisi yeryüzünden gökyüzünü seyredeyim.
- Aman düşer müşer de savruluruz uzayda.
KİMDEN YANA OLURUM
İNGİLTERE ile İtalya karşılaştığında...
Tabii ki İtalya’dan yana olurum.
*
İtalya ile Brezilya karşılaştığında...
Tabii ki Brezilya’dan yana olurum.
KÜBA RİYAKÂRLIĞI
TÜRKİYE’DE halk sokağa çıksa...
Solcumuz hemen şöyle der:
*
“Durduramayacaklar halkın coşkun akan selini...”
*
Küba’da halk sokağa çıktı.
Aynı solcumuz şöyle demeye başladı:
*
“Devrimi yedirmeyiz. Sokağa çıkanlar ABD’nin uşakları...”
*
Solcumuz da budur.
Kayıtlara geçsin istedim.
SİVRİSİNEK
MİLYON kez tecrübe ettim:
Bir ortamda bir sivrisinek varsa...
Muhakkak gelir beni bulur.
Söz konusu arı olunca da durum değişmez.
*
Bilmiş bir arkadaşım, “Kan grubundandır o, kan grubundan” diye yorum yaptı.
Oysa benim kan grubum, gayet sıradan ve alelade bir kan grubudur.