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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi?

13 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da...

“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...

*

Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...

Şöyle bir yaklaşım sergiledi:

*

“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”


“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi

*

Bahçeli bu konuda bir şey demedi.

Ama Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, bir şey dedi.

*

Yıldıray Çiçek, şöyle yazdı gazetedeki köşesinde:

*

“Senin ‘serok’luğun PKK’dan, PYD’den, YPG’den, HDP’den, terörist Demirtaş’tan yana iken... Tarihin en büyük terörle mücadelesini gerçekleştiren ve HD(P)KK’ya nefes aldırmayan iradeye söylenen ‘Biji Serok Erdoğan’ sloganları nasıl bir görülecek?”

*

Sadece polemik gücü açısından yorumluyorum:

*

Hiç fena cevap değil.

Bakalım Davutoğlu buna ne diyecek?

ÖYLE ZOR Kİ İŞLERİ

EKREM İmamoğlu’nu aday yapsalar.

“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi

Seçime kadar da olsa İstanbul gidecek.

*

Mansur Yavaş’ı aday yapsalar.

“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi

Seçime kadar da olsa Ankara gidecek.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday yapsalar.

“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi

Seçilemez diye endişeleri var.

*

Meral Akşener’i aday yapsalar.

“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi

HDP’yi ürkütürüz diye endişeleri var.

*

Abdullah Gül’ü aday yapsalar.

“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi

Muharrem İnce’yi tutamayacaklar.

*

Şu sıralar...

Yerlerinde olmayı hiç istemeyeceğim kişiler...

Millet ittifakının adayını belirlemek durumunda kalan kişilerdir.

MABET MABETTİR

KADIKÖY’DE kilise duvarında dans edip göbek atmış bir güruh.

*

Öyle güzel bir tepki havası oluştu ki Türkiye’de...

Ülkemle gurur duydum.

*

Her kesimden vatandaşlar, bütün partilerden önemli isimler, Diyanet İşleri Başkanı, devlet görevlileri... Hemen hemen herkes...

Tepki gösterdi.

“Olmaz böyle şey” dedi.

*

Cami, kilise, havra...

Hiç fark etmez.

Mabet, mabettir.

*

Ve mabede yapılan her türlü saygısızlık...

Ayaklarımızın altındadır.

MİLYARDER OLSAM

UZAY yolculuğuna çıkmak gibi bir hayalim olmazdı.Böyle bir yolculuğu lüzumsuz bulurdum.

*

Ve şöyle cümleler mırıldanırdım:

“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi

- Yorulduğuma değmez.

- Ne gerek var şimdi.

- El âlem ne der.

- Yerçekimsizlik hiç çekilmez.

- Ya ben şimdi sıkılırım yolda.

- Ben en iyisi yeryüzünden gökyüzünü seyredeyim.

- Aman düşer müşer de savruluruz uzayda.

KİMDEN YANA OLURUM

İNGİLTERE ile İtalya karşılaştığında...

Tabii ki İtalya’dan yana olurum.

*

İtalya ile Brezilya karşılaştığında...

Tabii ki Brezilya’dan yana olurum.

KÜBA RİYAKÂRLIĞI

TÜRKİYE’DE halk sokağa çıksa...

Solcumuz hemen şöyle der:

*

“Durduramayacaklar halkın coşkun akan selini...”

“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi

*

Küba’da halk sokağa çıktı.

Aynı solcumuz şöyle demeye başladı:

*

“Devrimi yedirmeyiz. Sokağa çıkanlar ABD’nin uşakları...”

*

Solcumuz da budur.

Kayıtlara geçsin istedim.

SİVRİSİNEK

MİLYON kez tecrübe ettim:

Bir ortamda bir sivrisinek varsa...

Muhakkak gelir beni bulur.

“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi

Söz konusu arı olunca da durum değişmez.

*

Bilmiş bir arkadaşım, “Kan grubundandır o, kan grubundan” diye yorum yaptı.

Oysa benim kan grubum, gayet sıradan ve alelade bir kan grubudur.

X

İstanbul’un en güzel zamanı, herkesin Bodrum’a gittiği zamandır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Temmuz 2021
İstanbul öyle güzel ki bugünlerde... Nüfusu azalmış, yoğunluğu bitmiş. Bir rahatlık gelmiş üstüne. Çiçekleri fark edilir olmuş.

- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.

*

- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.

*



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İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Temmuz 2021
Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni gezip gördüm. İzlenimlerimi yazıyorum:

- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.



*

- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.

*

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Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Temmuz 2021
Bir cisim yaklaşıyor ama yaklaşan cisim, erken seçim değil.

Yaklaşan cisim şudur:

*

Erken seçim kampanyası.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:

Seçim kampanyası başladı.

*

Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz

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“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Temmuz 2021
*

BİRİNCİ İHTİMAL

AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.

İKİNCİ İHTİMAL

CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.

DÖRDÜNCÜ İHTİMAL

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Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’ye göre...

- Ecevit solcu değil.

- Erdal İnönü solcu değil.

- İsmet Paşa zaten solcu değil.

- Atatürk’ün solla alakası yok.

*

Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...

Sanırsın ki...

Kendisi

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Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Temmuz 2021
Alpay Özalan, bir Kızılderili kitabı yazmış.

Bazıları kafa buluyor.

“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.

*

Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.

İsteyen yazar. Amatörce.


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Özenti bir tanımlama: Türk, Sünni, beyaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Temmuz 2021
ABD’de “WASP” diye bir sınıfsal niteleme var.

Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.

*

Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.

Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.

*

ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...

Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.

“Türk, Sünni, beyaz”

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Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’nin İrfan Aktan’a verdiği röportajı okudum.

 

Genel yorumum şudur:

*

Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.

*

Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.

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Benim Kartal Tibet’im

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Temmuz 2021
Kimine göre Kartal Tibet...

“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.

*

Kimine göre Kartal Tibet...



“Çalıkuşu” filmindeki

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Halkımızın onuru: Somalı İsmail Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Temmuz 2021
Yer: Soma’da bir kafe...

65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.

*

Aynı kafede...

İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...

Adamın biri, bir kadına saldırıyor.

*

Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...

Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...

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Deniz Baykal’ın en delikanlı eylemi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Haziran 2021
Ne zaman Deniz Baykal adı bir biçimde gündeme gelse...

Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:

“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”

*

Oysa eleştirildiği bu konu...



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Kaldırın artık şu saçma yasağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Haziran 2021
Aşağıdaki maddelerin tümünü...

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...

“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.

*

İşte o maddeler:



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Şu karşı yaylada yalanlar katar katar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Haziran 2021
“Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyacaklar”.

Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.

*

Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.

*

Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.

*

Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...

Kınama demeçleri üst üste geldi.

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Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Haziran 2021
CHP’nin işi zor.

Zor, çünkü zorunlulukları var.

*

Şu türden zorunluluklar:

*

- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.

*

- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.

*

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Aziz’in şahlanışına dair serbest çağrışımlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Haziran 2021
Kaosa pek de mütevazı olmayan bir katkı... Çarşıyı karıştırmak istedi galiba. Ve başardı da!

- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.

*

- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”

*

- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.


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Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Haziran 2021
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyarmış.

Demiş ki:

*

“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”

Tam olarak ne demek istiyor Akşener?

Pek anlayamadım.

*

Erdoğan’a,

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Şenol Güneş için yazdım: Ne zaman istifa edilir ne zaman istifa edilmez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Haziran 2021
Eğer grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

EZİP GEÇERSEN NE OLUR?

EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

Gol yağdırmışsan...



Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...

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Silahla poz verenlerden korkmalı mıyız korkmamalı mıyız?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Haziran 2021
İki hafta önce...

Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.

*

Yazıda şöyle demiştim:

*

“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”

*

“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.

Temel kaygısı buydu yazının.

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Aslanlar ha! Aslanlar ha!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Haziran 2021
HDP İzmir il binasında...

Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.

*

Lanetledik.

Lanetliyoruz.

Lanetleyeceğiz.

*

Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.

Oysa

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