Biden’a tavsiye: Fırçayı göze al Erdoğan’la görüş

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Bu oyunculardan biri Katar, diğeri Mısır.
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Katar’a bakalım:
Hamas’la görüşüyor ama İsrail’le resmi ilişkisi yok.
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Mısır’a bakalım:
İsrail’le diplomatik bağı var ama Hamas’la iletişimi yok.
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Böyle bir ortamda sorunun çözümü için hem İsrail’le hem Hamas’la görüşebilen lider olarak Erdoğan’a şiddetle ihtiyaç var.
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Bunu ben demiyorum.
Bloomberg’den Bobby Ghosn isimli yorumcu diyor.
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Hatta Bobby Bey, daha da ileri gidip şöyle diyor:
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“Biden doğrudan Erdoğan’a başvurmalı. Erdoğan’dan fırça yemesi gerekiyorsa yemeli. On binlerce insanın hayatını kurtarmak için, aralarında Amerikalıların da bulunduğu rehineleri kurtarmak için ödenecek küçük bir bedel olur bu.”
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İsrail / Hamas olayında öyle bir çıkmaza girildi ki...
En sonunda “Şu işe bir el at” diye Erdoğan’ın kapısını çalacaklar sanırım.
Çünkü Ukrayna / Rusya krizinde Erdoğan’ın nasıl yapıcı bir rol oynayabildiğini yaşayarak gördüler.
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Keşke Erdoğan, “Korkma Sayın Biden. Fırça falan atmam. Yeter ki çözüm olsun” diye bir açıklama yapsa.
BUGÜNLERDE HİÇ SEVMEDİĞİM ŞEYLER
- YÜKSEK yargının kendi arasında kavga etmesi.
- “İnsani duraklama” diye bir şeyden söz edilmesi.
- Kaymakam, öğretmen nobranlığı.
- “Irkçı değilim ama Araplardan nefret ediyorum” sözü.
- Yahudi ile İsrail arasındaki farkın fark edilmemesi.
FENOMEN ÇAKALLIĞI
DAHA düne kadar lüks hayatlarını gözümüze sokan, şatafatlı sofralarından videolar çeken, markalı kıyafetleriyle hava atan fenomenlerin yeni videoları şöyle:
*
- Yer sofrasında soğan ekmek yiyorlar.
- Pazar malı giysilerle arzı endam ediyorlar.
- Kaldırımları mesken tuttuk videoları çekiyorlar.
*
Bu muazzam değişimin tek bir nedeni var:
Dilan Polat’ın acı sonunu yaşamamak.
*
Biz bu fenomen çakallığını çok hafife aldık galiba.
HELAL OLSUN SANA CATE
İSRAİL, ABD ve Avrupa öyle bir hava estiriyor ki...
Ateşkes talep etmek, çok büyük bir yiğitlik haline geldi.
*
Ünlü oyuncu Cate Blanchett, Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma yapmış.
Söylediği şey aman aman bir şey değil.
Gazze için ateşkes istemiş.
Budur. Bu kadardır.
*
Ama dediğim gibi bugünlerde bunu demek bile bayağı bir yürekli olmayı gerektiriyor.
O yüzden helal olsun Cate.
MÜSLÜM, FADİME
HER 10 yılda bir Türkiye’nin gündemine mutlaka şu iki isim gelir:
*
Müslüm, Fadime.
*
Tam “Nihayet Müslüm’süz ve Fadime’siz günlere kavuştuk. Oh be!” diyeceğiz.
Hop, gündem yine bir biçimde “Müslüm, Fadime”.
*
Tıpkı coğrafya gibi Müslüm ve Fadime de kader galiba.
ÖZGÜR ÖZEL’İN İŞİ NEDEN ZOR
CHP’de iktidara gelmek için şu ana kadar neredeyse denenmeyen hiçbir yöntem kalmadı:
- Muhafazakarlarla barışmak için her şey yapıldı.
- Sağa açılma oldu.
- Eski ülkücülerden danışmanlar bulundu.
- Başörtülüler vitrine kondu.
- HDP’nin oyunu almak için o tarafa çiçekler atıldı.
- İYİ Parti ile kanka ilişkisi kuruldu.
- Saadet’le Milli Görüş tabanına çengel atıldı.
- Davutoğlu ve Babacan’la AK Parti tırtıklanmak istendi.
*
Bu durumda Özgür Özel ne yapacak?
*
Sağa açılsa...
Açılmışı var.
*
Demirtaş’a selam çaksa...
Çakılmışı var.
*
Saadet’i el üstünde tutsa...
Tutulmuşu var.
*
İYİ Parti’yi kanka haline getirse...
Getirilmişi var.
*
HDP ile alttan alta ilişki kursa...
Kurulmuşu var.
*
Davutoğlu’nun egosunu okşasa...
Okşanmışı var.
*
Babacan’dan umut beklese...
Beklenmişi var.
*
İstanbul’u kazansa...
Kazanılmışı var.
*
Masa kursa...
Kurulmuşu var.
*
Kılıçdaroğlu’nun bu partiye yaptığı kötülüklerden biri de bu.
Özgür Özel’e...
Atılacak adım, yapacak hamle bırakmadı.
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