Biden’a tavsiye: Fırçayı göze al Erdoğan’la görüş

Haberin Devamı

Bu oyunculardan biri Katar, diğeri Mısır.

*

Katar’a bakalım:

Hamas’la görüşüyor ama İsrail’le resmi ilişkisi yok.

*

Mısır’a bakalım:

İsrail’le diplomatik bağı var ama Hamas’la iletişimi yok.

*

Böyle bir ortamda sorunun çözümü için hem İsrail’le hem Hamas’la görüşebilen lider olarak Erdoğan’a şiddetle ihtiyaç var.

*

Bunu ben demiyorum.

Bloomberg’den Bobby Ghosn isimli yorumcu diyor.

*

Hatta Bobby Bey, daha da ileri gidip şöyle diyor:

*

“Biden doğrudan Erdoğan’a başvurmalı. Erdoğan’dan fırça yemesi gerekiyorsa yemeli. On binlerce insanın hayatını kurtarmak için, aralarında Amerikalıların da bulunduğu rehineleri kurtarmak için ödenecek küçük bir bedel olur bu.”

*

İsrail / Hamas olayında öyle bir çıkmaza girildi ki...

En sonunda “Şu işe bir el at” diye Erdoğan’ın kapısını çalacaklar sanırım.

Haberin Devamı

Çünkü Ukrayna / Rusya krizinde Erdoğan’ın nasıl yapıcı bir rol oynayabildiğini yaşayarak gördüler.

*

Keşke Erdoğan, “Korkma Sayın Biden. Fırça falan atmam. Yeter ki çözüm olsun” diye bir açıklama yapsa.

BUGÜNLERDE HİÇ SEVMEDİĞİM ŞEYLER

- YÜKSEK yargının kendi arasında kavga etmesi.

- “İnsani duraklama” diye bir şeyden söz edilmesi.

- Kaymakam, öğretmen nobranlığı.

- “Irkçı değilim ama Araplardan nefret ediyorum” sözü.

- Yahudi ile İsrail arasındaki farkın fark edilmemesi.

FENOMEN ÇAKALLIĞI

DAHA düne kadar lüks hayatlarını gözümüze sokan, şatafatlı sofralarından videolar çeken, markalı kıyafetleriyle hava atan fenomenlerin yeni videoları şöyle:

*

- Yer sofrasında soğan ekmek yiyorlar.

- Pazar malı giysilerle arzı endam ediyorlar.

- Kaldırımları mesken tuttuk videoları çekiyorlar.

*

Bu muazzam değişimin tek bir nedeni var:

Dilan Polat’ın acı sonunu yaşamamak.

*

Biz bu fenomen çakallığını çok hafife aldık galiba.





HELAL OLSUN SANA CATE

Haberin Devamı

İSRAİL, ABD ve Avrupa öyle bir hava estiriyor ki...

Ateşkes talep etmek, çok büyük bir yiğitlik haline geldi.

*

Ünlü oyuncu Cate Blanchett, Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma yapmış.

Söylediği şey aman aman bir şey değil.

Gazze için ateşkes istemiş.

Budur. Bu kadardır.

*

Ama dediğim gibi bugünlerde bunu demek bile bayağı bir yürekli olmayı gerektiriyor.

O yüzden helal olsun Cate.





MÜSLÜM, FADİME

HER 10 yılda bir Türkiye’nin gündemine mutlaka şu iki isim gelir:

*

Müslüm, Fadime.

*

Tam “Nihayet Müslüm’süz ve Fadime’siz günlere kavuştuk. Oh be!” diyeceğiz.

Hop, gündem yine bir biçimde “Müslüm, Fadime”.

*

Tıpkı coğrafya gibi Müslüm ve Fadime de kader galiba.

ÖZGÜR ÖZEL’İN İŞİ NEDEN ZOR

Haberin Devamı

CHP’de iktidara gelmek için şu ana kadar neredeyse denenmeyen hiçbir yöntem kalmadı:

- Muhafazakarlarla barışmak için her şey yapıldı.

- Sağa açılma oldu.

- Eski ülkücülerden danışmanlar bulundu.

- Başörtülüler vitrine kondu.

- HDP’nin oyunu almak için o tarafa çiçekler atıldı.

- İYİ Parti ile kanka ilişkisi kuruldu.

- Saadet’le Milli Görüş tabanına çengel atıldı.

- Davutoğlu ve Babacan’la AK Parti tırtıklanmak istendi.

*

Bu durumda Özgür Özel ne yapacak?

*

Sağa açılsa...

Açılmışı var.

*

Demirtaş’a selam çaksa...

Çakılmışı var.

*

Saadet’i el üstünde tutsa...

Tutulmuşu var.

*

İYİ Parti’yi kanka haline getirse...

Getirilmişi var.

*

HDP ile alttan alta ilişki kursa...

Kurulmuşu var.

*

Haberin Devamı

Davutoğlu’nun egosunu okşasa...

Okşanmışı var.

*

Babacan’dan umut beklese...

Beklenmişi var.

*

İstanbul’u kazansa...

Kazanılmışı var.

*

Masa kursa...

Kurulmuşu var.

*

Kılıçdaroğlu’nun bu partiye yaptığı kötülüklerden biri de bu.

Özgür Özel’e...

Atılacak adım, yapacak hamle bırakmadı.