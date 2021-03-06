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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Biden Erdoğan’ı aramamış
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Biden Erdoğan’ı aramamış

6 Mart 2021

Adam... Bir muhalif.

Adam... Bir Erdoğan karşıtı.

Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.

*

Ve bu adam, son günlerde...

Biden Erdoğan’ı aramamış

Bütün muhalefetini tamamen şu iki cümle üzerine kurmuş durumda:

*

- CÜMLE BİR: Biden, Erdoğan’ı aramadı.

*

- CÜMLE İKİ: Erdoğan’ın telefonu bir türlü çalmıyor.

*

Büyük bir zafer kazanmış edasıyla sürekli bu iki cümleyi tekrarlayıp duruyor.

- Bu iki cümle üzerinden makaleler döşeniyor.

- Bu iki cümle üzerinden haberler yapıyor.

- Bu iki cümle üzerinden güya Erdoğan’ı sıkıştırıyor.

*

Bu muhalife şunu söylemek isterim:

*

Sen muhalefetini böyle bir şeyin üzerine bina ettikçe...

Belki Biden, Erdoğan’ı sonsuza kadar aramayacak...

Ama sen de sonsuza kadar iktidar yüzü göremeyeceksin.


BAZEN

- BAZEN... Bana aniden bir Neşet Ertaş türküsü dinleme isteği gelir.

*

- BAZEN... Bana aniden bir balıkçı kasabasına yerleşme isteği gelir.

*

- BAZEN... Bana aniden bir sosyal kelebek olma isteği gelir.

*

- BAZEN... Bana aniden Gönül Yazar’ı merak etme isteği gelir.

*

- BAZEN... Bana aniden din ve devlet işlerini ayırma isteği gelir.


İYİ Kİ NİŞANTAŞI KAYMAKAMI DEĞİL

ZONGULDAK Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, korona denetimine çıkmış... Bir eczanede üç kadın çalışanın maskesiz çay içtiklerini görünce... “Yan yana ve maskesiz oldukları tespit edilmiştir” diyerek ceza kestirmiş.

*

Kaymakamın bu tutumunu görünce...

Biden Erdoğan’ı aramamış

Şöyle dedim:

*

“Bu kaymakam iyi ki Nişantaşı Kaymakamı değil. Yoksa kafede üç arkadaş oturmuş kahve içerken... Kafeyi basıp bize ceza keserdi.”


VALİLERE, KAYMAKAMLARA DENETİM TAVSİYELERİ

SAYIN valilerimiz... Sayın kaymakamlarımız... Denetlemeyin, boş bırakın, hiç dokunmayın demiyoruz. Denetleyin. Boş bırakmayın. Sokaklara çıkın. Ama bunu yaparken lütfen şu ilkeler doğrultusunda hareket edin:

*

- Vatandaşla konuşurken nazik olun.

- “Sen” demeyin, “Siz” deyin.

- “Bas cezayı” anlayışıyla hareket etmeyin.

- Cezalandırıcı değil, yapıcı olun.

- Anlayışlı olmayı asla elden bırakmayın.

- Korku değil... Sevgi ve saygı uyandırın.

- Vatandaşın üstüne üstüne gitmeyin.

- Büyük ihlalleri görmezden geliyorsanız küçük ihmallerle uğraşmayın.

- Adil olun, şefkatli olun.

- Vatandaşla eşit ilişki kurun, yukarıdan yukarıdan konuşmayın.


YOZGATLI ŞEHİT KORGENERAL

HELİKOPTER kazasında kaybettiğimiz şehitlerimiz arasında Korgeneral Osman Erbaş da yer alıyor.

*

Şöyle bir baktım Korgeneral Erbaş kimdir diye...

Biden Erdoğan’ı aramamış

*

Yozgatlıymış... Yerköy’den... Hemşerim yani... 15 Temmuz şehitlerinin cenaze törenine katılmış. Videoyu izledim. Cenaze töreninde “Türk askeri vatandaşını öldürmez. Vatandaşını öldüren Türk askeri olamaz” diye haykırıyordu. FETÖ’cü soysuzlardan Türk askerini ayırmak için çırpınan bu yiğit Korgeneral için içgüdüsel olarak “Sağlam bir adammış” dedim.

*

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet...


SARIGÜL VİDEOLARI

- Yadırgatıcılığıyla...

- Nusret videoları etkisi uyandırmasıyla...

- Siyasi üsluba getirdiği absürtlüklerle...

- “Yok artık” dedirtmesiyle...

Biden Erdoğan’ı aramamış

- İçinde barındırdığı tuhaflıklarla...

- Kayıtsız kalmaya asla izin vermemesiyle...

- “Bir sonraki ne olacak” beklentisi yaratmasıyla...

Git gide daha fazla fenomen haline gelecek ve hayatımıza kıyısından köşesinden de olsa minik bir neşe katacak diye düşünüyorum.

FAVORİLERİM

- SİNEMADA: Coen Biraderler... Çektikleri her filme meftunum.

- YEMEKTE: Patatesli her şey... İçinde patates olsun yeter.

- MASKEDE: Kesinlikle siyah... Parlak değil ama mat olacak...

- ŞAİR OLARAK: İsmet Özel... Üstüne tanımam.

- DİZİDE: Breaking Bad... Hank Enişte rüyalarıma girmişti.

- TÜRKÜDE: Neşet Ertaş... Bilhassa oyun havaları...

- KAHVEDE: Kuru Kahveci Mehmet Efendi... Yani Türk kahvesi.

- KOMEDİDE: Cem Yılmaz... Hâlâ ve ısrarla...

- AŞIDA: SinoVac... Gelenekselden şaşmam...

- SKANDALDA: Şevval Şahin/Merve Boluğur/Öykü Çelik üçlüsü...

- KULAKLIKTA: Kulakları kaplayanlar... Öbürleri kulakları çok hırpalıyor.

- ÇİKOLATADA: Tabii ki sütlü... Ne kadar az dark, o kadar iyi...

- EGZERSİZDE: Yürüme bandı... Zararlı diyorlar ama... Olsun.

- ANKETTE: Avrasya adlı kuruluşun anketleri... Hayallere daldırıyor.

- KEDİDE: Tabii ki kedim Sekter... Üstüne kedi tanımam...

X

Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Mart 2021
Fezlekeler konusunda...

İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:

*

BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.

İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.

*

Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...

Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.

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Neden Teoman Sancar neden?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Mart 2021
Şantaja maruz kaldığı ortaya çıkan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, açıklamalar yapmaya başladı.

Söyledikleri şunlar:

*

“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”

Çok net bir açıklama bu.

Meydan okuyor Teoman Bey.

Ayrıca kendinden de çok emin.

*

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Kılıçdaroğlu’nun kardeşi ve sulandırma girişimi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Mart 2021
Diyarbakır Anneleri...

Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.

*

Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.

Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.

İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*

Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.

*

Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi

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Etikçibaşı beni fena yakalamış

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Mart 2021
Bir etikçibaşı var.

Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.

*

Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.



Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.

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Parti kongrelerinde çekilen halaylar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Şubat 2021
Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor.

İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.

*

Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.

*

Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.

*

Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.

*

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Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Şubat 2021
*

MADDE BİR

BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI

Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?

MADDE İKİ

AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?

Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.

MADDE ÜÇ

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Bir durun artık Sayın Bilim Kurulu üyeleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Şubat 2021
Sayın Bilim Kurulu üyeleri...

Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...

Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.

*

Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*

- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.

*

-

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Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Şubat 2021
HDP’ye oy vermiş vatandaşlarımızı...

Kazanmaya çalışmak yerine...

- Ötelersen...

- Dışlarsan...

- İtersen...

- Mahkûm edersen...

- Yargılarsan...

- PKK’dan ayırmazsan...

- Yaftalarsan...

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Özetleme kardeşim yazımı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Şubat 2021
T24 diye bir site var.

Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...

*

Peki ya gerçek? Tam tersi.

Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.

*

Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.

*

Dedim ki:

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İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Şubat 2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti liderlerini ziyaret edip Gara konusunda bilgilendirdiler.

Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.

Muhalefet dışlanmadı diye...

Demokratik bir tutum sergilendi diye...

Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...

Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...

Memnun oldum.

Fakat ne oldu?

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13 şehidin katili kim?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Şubat 2021
Kimdir 13 şehidin sorumlusu?

Katil kimdir?

*

Tabii ki tetiği çeken alçaktır.

Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.

Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.

Tabii ki örgütün uzantılarıdır.

Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.

*

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PKK ile mesafe yok! Katliamla da yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Şubat 2021
Her PKK katliamında...

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.

*

- “Ne diyecekler acaba?” diye...

*

- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...

*

- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...

*

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Bir alçaklık destanı: Rehine katletmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Şubat 2021
PKK denilen örgüt, bu zamana kadar...

- Bebek katletmiştir.

- Öğretmen katletmiştir.

- Köylü katletmiştir.

- İzne giden askerleri katletmiştir.

- İşçi katletmiştir.

- Bombayla vatandaş katletmiştir.

*

İşte en son...

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Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2021
Laiklik denilince bazı kesimlerde oluşan alerjinin tek bir nedeni var:

Yakın zamanlara kadar bu memlekette...

Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...

*

Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.

*

Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...

- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.

- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.

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Muharrem İnce’den Faik Öztrak’a ‘saray ağzı’ yanıtı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2021
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce’yi “Saray ağzıyla konuşuyor” diye eleştirmişti.

 

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.

Dedikleri şunlar:



*

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