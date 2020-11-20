Biat, itaat, ram

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
*
Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
*
Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
*
- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Biat, itaat, ram
Ekranlardan birinde yapılan bir siyasi tartışmanın kısa bir videosunu izledim.
İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
Ancak itaat, biat, ram kavramlarını kullanarak...
Demokratik bilinçten ne kadar uzakta durduğunu sergilemiş oldu.
*
Durun!
Hemen şöyle düşünmeyin:
“Demokratik bilinçten uzaklaştı ama dini bilince doğru yol aldı.”
*
Hayır hayır!
Yok öyle bir şey.
Arkadaşın yol aldığı yer, dini bilinç falan da değil.
*
Çünkü dinde de...
Körü körüne itaat, eleştirisiz biat, koşulsuz ram olmak diye bir şey yok.
SILA HAZER - ÖZCAN FEYZA
HİÇ ŞAŞMAZ: Sıla ve Hazer Amani boşanıyormuş. Evlilik kararı aldıklarında “Bana ne yahu” falan dememiş, bir ömür biçmiştim bu evliliğe... Tabii içimden... Biçtiğim ömür “birkaç ay” idi... Kahretsin! Hiç mi şaşmaz yahu? İşte bakın: Hiç şaşmıyor. Hiç şaşmadı. Hiç şaşmayacak.
*
ZALİM Mİ DEDİN: Özcan Deniz, “zalim” demiş eski eşi Feyza Aktan’a... “Zalim” denilince benim aklıma Malkoçoğlu filmlerinde Bizans tekfurlarını canlandıran Yeşilçam’ın kötü adamları gelir. Feyza’nın fotoğraflarına baktığımda ise Cüneyt Arkın’ın atıyla dört nala kurtarmaya gittiği masum Bizans prensesleri geliyor.
SON GÜNLERDE HAYATIMA RENK KATAN ŞEYLER
Telefonumun zil sesini Chopin’den bir melodiyle değiştirdim. (Teşekkürler Hakan Bayrakçı.)
*
Dolmakalemlerime turuncu renkli mürekkep buldum. (Teşekkürler Carand’ache.)
*
Akşamları ağır akan ve İngiliz kırsalında geçen polisiyelerle vakit geçiriyorum. (Teşekkürler Hinterland.)
*
Psikolog temalı dizilerden fersah fersah uzak durmaktayım. (Teşekkürler sağduyum.)
*
Durup dururken “Sen Abdülhamid’i savundun” diye fısıldayıp gülüyorum. (Teşekkürler Doğu Perinçek.)
*
Sağa sola kartpostal yollama kampanyası başlatmış durumdayım. (Teşekkürler dükkânında kartpostal satan kırtasiyecim)
ALİ BABACAN’IN GEZİ’YE YAKLAŞIMI
BUGÜNLERDE Ali Babacan’ın aniden “Gezi’ci” olmasına bakmayın siz.
Gezi zamanı AK Partili bir bakan iken...
Ali Babacan’ın verdiği demeç, aynen şöyleydi:
*
“İletişim kanallarının sürekli açık olması, beklentilerin, arzuların, isteklerin, endişelerin, korkuların açıkça ifade edilebilmesi son derece önemli. Ama bunun medeni yollarla, barışçıl yollarla yapılması bir başka önemli konu. O çizgiyi geçip eğer iş şiddete geliyorsa, eğer karşıdakine zarar vermeye dayanıyorsa, molotof kokteylleriyle, demir bilyelerle araçları, otobüsleri yakıp yıkmayla bazı mesajlar verilmeye çalışılıyorsa, kimse kusura bakmasın, bu bizim gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil.”
BİR TADİLAT YAZISI
DÜNKÜ yazımda...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alaattin Çakıcı’ya cevap olarak...
“Çakalların bulunduğu yerde kimse bize bir şey söyleyemez” dediğini aktarmış.
Ardından da neyi murat ettiği zerre kadar anlaşılmayan bu cümleyle birazcık kafa bulmuştum.
Bir arkadaşım...
“Tamam. Haklısın. Kılıçdaroğlu’nun ne dediği anlaşılmıyor. Doğru. Ama bu derece vahim bir olay ortadayken senin bu cümleyle kafa bulman yakışıksız kaçmıyor mu?” dedi.
*
Düşündüm.
Uyarı doğruydu.
Son derece haklıydı arkadaşım.
Olayın vahametini göz önünde bulundurarak kafa bulma çabası içine girmemeliydim.
*
Dünkü yazımın kafa bulma bölümü kayıtlardan çıksın.
Jüri, yazının o bölümünü dikkate almasın.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle