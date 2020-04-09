Beş köylü ve Helin Bölek bağlamında sorduğum sorular

PKK, kaç gariban köylüyü öldürürse...
İçimizden bazıları, kendi kendini öldüren Grup Yorum’un şarkıcısı Helin Bölek için sergiledikleri duyarlılık noktasına erişebilirler acaba?
*
Bu bir merak sorusudur:
Diyarbakır Kulp’ta 5 köylü terör örgütü PKK saldırısında katledildi. Olay yerinde onlardan geriye yanmış bir ayakkabı kaldı.
*
Ölüm orucuyla kendisini öldürmeyi seçen Helin Bölek’in cenazesinde “Mitralyöz... Mitralyöz...” diye halay çekenleri...
Beş gariban köylünün cenaze töreninde de halaysız malaysız görebilecek miyiz acaba?
*
Bu bir utandırma sorusudur:
*
“Helin’in tek arzusu şarkı söylemekti” falan diye ortalığı inletenler...
Beş köylünün tek arzusunun “odun toplamak” olduğunun altını çizip ortalığı inletmeden de olsa tek bir kelime edecekler mi acaba?
¡
Bu bir beklenti sorusudur:
*
Helin Bölek için “Helin’in katili devlettir... Helin’i devlet öldürdü...” falan diye sosyal medyada mesaj üstüne mesaj sarkıtanlar...
Utangaçça da olsa “Beş köylünün katili PKK’dır, katil PKK” diye bir cümleyi kurabilecekler mi acaba?
MASKEYE DAİR 10 TÜYO
- BİR: Cerrahi maskenin ömrü pek uzun değil. Taş çatlasa 4-5 saat...
*
- İKİ: Kullanılmış maskeye tıbbi atık muamelesi yapmakta fayda var.
*
- ÜÇ: Maskeyi taktıktan sonra maskeye dokunmamak esas olmalı.
*
- DÖRT: Maskeyle burun da kapatılacak. Ona göre.
*
- BEŞ: Cerrahi maskeyi yıkayıp tekrar kullanmak diye bir şey yok.
*
- ALTI: Pamuklu kumaştan maske yapıp kullanabilirsiniz.
*
- YEDİ: Pamuklu kumaştan yapılan maskenin süresi 5-6 saat.
*
- SEKİZ: Pamuklu kumaştan yapılan maskeyi yıka ve yeniden kullan.
*
- DOKUZ: Maskeyi lastiklerinden tutarak çıkarın.
*
- ON: Profesyonel maske peşinde koşmayın. Kullanımı çok çok zor!
RAMAZAN KONUSUNDA SÖYLEYECEKLERİM VAR
- Ramazan coşkusu, ramazan heyecanı... Benim için vazgeçilmezdir. İftar davetlerine gitmeler, sahura kadar oturmalar... Çok severim bu iklimi. Bu yıl maalesef bu coşkuyu, bu heyecanı bireysel olarak yaşamak zorunda kalacağız.
*
- Kamu alanlarında iftar davetleri verilmeyeceğine inanıyorum. Fakat evlerde bu tür davetlerin söz konusu olma ihtimali var! Buradan sesleniyorum: Bu kul hakkına girer. Aman ha aman!
*
- “Teravihe gitmek” diye bir olgu vardır iliklerimize kadar işlemiş... “Camiler bireysel olarak namaz kılanlara açıktır” demek, teravih vakti bireysel olarak camiye gidenlerin sayısında artışa yol açabilir. Diyanet, bu konuda bir şey yapmalı.
KARANTİNA EVİNDE KİMLERLE KALMAK İSTERİM
- İLBER ORTAYLI: Sohbet arasında attığı o gür kahkahasını duymak için...
- SEZEN AKSU: Kediler ve gariplikleri üzerine derinlikli bir söyleşi için...
- AHMET ÜMİT: “O kadar yazma, az yaz, öz yaz” diye tutturmak için...
- HAYKO CEPKİN: Memleketimiz Yozgat üzerine konuşmak için...
- EMEL SAYIN: “Onda bunda şundadır” şarkısını dinlemek için...
- ACUN ILICALI: Yüksek hız yapan kara ve deniz araçları mavrası için...
- TÜRKAN ŞORAY: Fırlatacağı manalı bakışları seyretmek için...
- ERTUĞRUL ÖZKÖK: “65 yaş üstü” kategorisinin hislerini öğrenmek için...
- MEHMET ÇİLİNGİROĞLU: Tatlı tatlı muhabbet etmek için...
- VEDAT MİLOR: Lahmacun, bazlama, kete üzerine mülahazalar için...
- HINCAL ULUÇ: Keyfinin yerinde olduğu anlarda çıkardığı tılsımlı muhabbet için...
- MUSTAFA DENİZLİ: Futbol dışı alanlara da olan yüksek hâkimiyeti için...
ALİ BABACAN NEREDE?
“BİR Ali Babacan vardı, ne oldu ona?” diye yazınca...
Ali Babacan taraftarlarından biri, şöyle bir şey yazmış bana:
*
“Çıkar programına da konuşsun.”
*
Yahu Ali Babacan’ın varlığını ispatlaması, benim kendisini programa davet edip çıkarmama mı bağlı?
*
Uzun süredir, hem de çok uzun bir süredir hep tıp hocalarını konuk alıyorum, tek bir siyasetçiyi bile davet etmiyorum programa... Ama bütün siyasetçiler, buna rağmen gayet net bir şekilde varlık gösterebiliyorlar ki buna Ahmet Davutoğlu da dahildir.
*
Bir siyasetçi, bugünlerde hiçbir varlık göstermemeyi tercih ediyorsa...
Bunun tek bir anlamı vardır:
Havlu atmak.
*
Şunca zamandır “gık” bile dememiş olan Ali Babacan, bundan sonra gürül gürül konuşsa bile kurtarmaz.
Benim gözümde Babacan, havlu atmış bir siyasetçidir.
*
Sanırım Abdullah Gül, “Ali’yle olmayacak bu iş... Kimi çıkarsam acaba” diye kara kara düşünüyordur karantinada.
Beş köylü ve Helin Bölek bağlamında sorduğum sorular
Bu bir matematik sorusudur:
PKK, kaç gariban köylüyü öldürürse...
İçimizden bazıları, kendi kendini öldüren Grup Yorum’un şarkıcısı Helin Bölek için sergiledikleri duyarlılık noktasına erişebilirler acaba?
*
Bu bir merak sorusudur:
Diyarbakır Kulp’ta 5 köylü terör örgütü PKK saldırısında katledildi. Olay yerinde onlardan geriye yanmış bir ayakkabı kaldı.
*
Ölüm orucuyla kendisini öldürmeyi seçen Helin Bölek’in cenazesinde “Mitralyöz... Mitralyöz...” diye halay çekenleri...
Beş gariban köylünün cenaze töreninde de halaysız malaysız görebilecek miyiz acaba?
*
Bu bir utandırma sorusudur:
*
“Helin’in tek arzusu şarkı söylemekti” falan diye ortalığı inletenler...
Beş köylünün tek arzusunun “odun toplamak” olduğunun altını çizip ortalığı inletmeden de olsa tek bir kelime edecekler mi acaba?
¡
Bu bir beklenti sorusudur:
*
Helin Bölek için “Helin’in katili devlettir... Helin’i devlet öldürdü...” falan diye sosyal medyada mesaj üstüne mesaj sarkıtanlar...
Utangaçça da olsa “Beş köylünün katili PKK’dır, katil PKK” diye bir cümleyi kurabilecekler mi acaba?
MASKEYE DAİR 10 TÜYO
- BİR: Cerrahi maskenin ömrü pek uzun değil. Taş çatlasa 4-5 saat...
*
- İKİ: Kullanılmış maskeye tıbbi atık muamelesi yapmakta fayda var.
*
- ÜÇ: Maskeyi taktıktan sonra maskeye dokunmamak esas olmalı.
*
- DÖRT: Maskeyle burun da kapatılacak. Ona göre.
*
- BEŞ: Cerrahi maskeyi yıkayıp tekrar kullanmak diye bir şey yok.
*
- ALTI: Pamuklu kumaştan maske yapıp kullanabilirsiniz.
*
- YEDİ: Pamuklu kumaştan yapılan maskenin süresi 5-6 saat.
*
- SEKİZ: Pamuklu kumaştan yapılan maskeyi yıka ve yeniden kullan.
*
- DOKUZ: Maskeyi lastiklerinden tutarak çıkarın.
*
- ON: Profesyonel maske peşinde koşmayın. Kullanımı çok çok zor!
RAMAZAN KONUSUNDA SÖYLEYECEKLERİM VAR
- Ramazan coşkusu, ramazan heyecanı... Benim için vazgeçilmezdir. İftar davetlerine gitmeler, sahura kadar oturmalar... Çok severim bu iklimi. Bu yıl maalesef bu coşkuyu, bu heyecanı bireysel olarak yaşamak zorunda kalacağız.
*
- Kamu alanlarında iftar davetleri verilmeyeceğine inanıyorum. Fakat evlerde bu tür davetlerin söz konusu olma ihtimali var! Buradan sesleniyorum: Bu kul hakkına girer. Aman ha aman!
*
- “Teravihe gitmek” diye bir olgu vardır iliklerimize kadar işlemiş... “Camiler bireysel olarak namaz kılanlara açıktır” demek, teravih vakti bireysel olarak camiye gidenlerin sayısında artışa yol açabilir. Diyanet, bu konuda bir şey yapmalı.
KARANTİNA EVİNDE KİMLERLE KALMAK İSTERİM
- İLBER ORTAYLI: Sohbet arasında attığı o gür kahkahasını duymak için...
- SEZEN AKSU: Kediler ve gariplikleri üzerine derinlikli bir söyleşi için...
- AHMET ÜMİT: “O kadar yazma, az yaz, öz yaz” diye tutturmak için...
- HAYKO CEPKİN: Memleketimiz Yozgat üzerine konuşmak için...
- EMEL SAYIN: “Onda bunda şundadır” şarkısını dinlemek için...
- ACUN ILICALI: Yüksek hız yapan kara ve deniz araçları mavrası için...
- TÜRKAN ŞORAY: Fırlatacağı manalı bakışları seyretmek için...
- ERTUĞRUL ÖZKÖK: “65 yaş üstü” kategorisinin hislerini öğrenmek için...
- MEHMET ÇİLİNGİROĞLU: Tatlı tatlı muhabbet etmek için...
- VEDAT MİLOR: Lahmacun, bazlama, kete üzerine mülahazalar için...
- HINCAL ULUÇ: Keyfinin yerinde olduğu anlarda çıkardığı tılsımlı muhabbet için...
- MUSTAFA DENİZLİ: Futbol dışı alanlara da olan yüksek hâkimiyeti için...
ALİ BABACAN NEREDE?
“BİR Ali Babacan vardı, ne oldu ona?” diye yazınca...
Ali Babacan taraftarlarından biri, şöyle bir şey yazmış bana:
*
“Çıkar programına da konuşsun.”
*
Yahu Ali Babacan’ın varlığını ispatlaması, benim kendisini programa davet edip çıkarmama mı bağlı?
*
Uzun süredir, hem de çok uzun bir süredir hep tıp hocalarını konuk alıyorum, tek bir siyasetçiyi bile davet etmiyorum programa... Ama bütün siyasetçiler, buna rağmen gayet net bir şekilde varlık gösterebiliyorlar ki buna Ahmet Davutoğlu da dahildir.
*
Bir siyasetçi, bugünlerde hiçbir varlık göstermemeyi tercih ediyorsa...
Bunun tek bir anlamı vardır:
Havlu atmak.
*
Şunca zamandır “gık” bile dememiş olan Ali Babacan, bundan sonra gürül gürül konuşsa bile kurtarmaz.
Benim gözümde Babacan, havlu atmış bir siyasetçidir.
*
Sanırım Abdullah Gül, “Ali’yle olmayacak bu iş... Kimi çıkarsam acaba” diye kara kara düşünüyordur karantinada.