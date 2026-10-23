 Berat Albayrak’a iftira atmaya doyamıyorlar

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Altı yıldır siyasetten, devlet işlerinden uzakta.

Buna rağmen son iki yılda meydana gelen fon olayında iftiraların hedefi hâline getirilmek isteniyor.

*

İki isim var bu iftiraların arkasında:

Faik Öztrak ve Ümit Özlale.

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O Faik Öztrak ki... YENİ Parti’ye “Edepsiz” diyor.

O Ümit Özlale ki... CHP’ye “Hain” diyen ekipte yer alıyor.

*

Birbirlerini “hain / edepsiz” diye kodlayan bu iki ismin buluştuğu tek yer:

Birbirlerinden kopyalayıp yapıştırdıkları iddialarla Berat Albayrak’a operasyona yeltenmek.

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Hiçbir temele oturmayan sallamalarla, “tez hocası” falan türü tuhaf ve dayanaksız örüntülerle, sızdırılan çarpık bilgiler üzerinden oluşturdukları saçma tablolarla...

Fon olayının kıyısından bile geçmemiş Berat Albayrak’ın üzerine fon çamuru atıyorlar.

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Fondan haksız kazanç sağlayanların üzerlerine gitmek yerine...

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İhmalleri yüzünden bu rezalete neden olan kamu görevlileriyle hesaplaşmak yerine...

Berat Albayrak’ı bu işe bulaştırmaya çalıştıranların amaçları şunlar galiba:

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Fon olayını sulandırmak. / Gerçek sorumluları gözden kaçırmak. / Berat Albayrak üzerinden Erdoğan’a yönelmek. / Bulanık suda balık avlamak. / Puslu havalardan yararlanmak. /

ERTAN AYDIN’IN GÖZALTINA ALINMASI

ERTAN Aydın, sadece “AK Parti eski milletvekili” olarak anılacak bir isim değil.

Üstlendiği görevler açısından “feda edilmesi düşünülemeyecek kişiler” arasında yer alması beklenir.

*

İşte görüyorsunuz:

Fon soruşturmasında Ertan Aydın gözaltına alındı.

*

Ertan Aydın da gözaltına alındığına göre...

Fon soruşturmasında kendisini “ben kolay kolay feda edilemem” konumuna yerleştiren bir tek kişi bile kalmamıştır.

*

Erdoğan’ın kararlılığının adım adım hayata geçtiğinin önemli bir göstergesidir bu gözaltı.

*

Şu son olaydan yola çıkarak...

Fon soruşturmasında kim kendini koruma altında hissediyorsa ona sesleniyorum:

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Bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan.





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BEN SERGENCİYİM

- Montella’dan bin kat daha iyi olacağına...

- Bir şevk, bir heyecan, bir elektrik getireceğine...

- Türk bir hoca olarak olaya duygusallık katacağına...

- Halkın teknik direktörü olacağına...

- Kendisini eleştirenleri madara edeceğine...

Yüzde yüz eminim.

*

Kısacası Sergen konusunda yüzde yüz tarafım, objektif değilim.

KUNG-FU YAPAN ROBOT

ÇİNLİLER yeni bir robot yapmışlar.

Tam bir kung-fu ustası robot:

Arabaları eziyor. / Dört metrelik atlamalar yapıyor. / Döner tekmeler atıyor. / Bir arabanın ön tarafını kaldırıyor.

*

Ey Çinli kardeşim, ey güzel kardeşim.

- Çamaşır yıkayan.

- Ütü yapan.

- Evi dip köşe temizleyen.

Robot yapmak varken Terminatör’e asker olacak türde robot yapmak da neyin nesi?

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ÇÖKÜŞ SARIGÜL

ADAMIN çevresinde tutuklanmayan kalmadı.

İki oğlu tutuklandı, eski eşi tutuklandı, yakın ekibi tutuklandı, koruması gözaltına alındı.

*

Gizli tanık ifadeleri, suçlamalar, rakamlar havalarda uçuşuyor.

Eski dosyalar yeniden açılıyor.

*

Partisi de sahip çıkmıyor.

Özgür Özel şu ana kadar “Sütte leke var, Sarıgül’de yok” diye bir açıklama yapmadı.

*

Bu filmin adı “Çöküş Sarıgül” olacak sanırım.

KIVANÇ VE URAZ’A TAVSİYELER

- İkiniz de iyi oyuncusunuz.

- Abur cubur rollere hemen “he” demeyin.

- Şener Şen kadar olmasa da biraz seçici olun.

- Kimin projesi olursa olsun gelen projenin üzerine hemen atlamayın.

- Senaryoya bir bakın: Komiklik iddiasındayken komik olamıyorsa uzak durun.

- Vur kaç işleri boş verin.

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- Yılmaz abinizin gönlünü hoş tutmayı değil, oyunculuğunuzu üst düzey biçimde yansıtmayı esas alın.

- Yeteneğinize yazık etmeyin.

- Kendinize yazık etmeyin.

YENİ JAMES BOND HANGİSİ OLSUN

İKİ adaya indirgemişler:

- Jacob Elordi.

- Jack Lowden.

*

İkisini de gözüm pek tutmadı.

Ama ille birini seçmek zorundaysam.

Şu Jacob Elordi, diğerine göre daha iyi gibi.

*

Ama tabii ki Sean Connery gibisi bir daha gelmez, gelmeyecek.