Benim Kartal Tibet’im

65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
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Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
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Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
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Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
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Şu türden zorunluluklar:
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- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
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- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
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- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
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- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
Benim Kartal Tibet’im
Kimine göre Kartal Tibet...
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki Kâmuran’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
Yönetmen olarak çektiği filmlerdir.
Mesela “Tosun Paşa”.
*
Bana göre Kartal Tibet’e gelince...
*
Çocukluğumda televizyonda izlediğim siyah beyaz Karaoğlan filmlerinin kahramanıdır.
Hep böyledir ve hep böyle kalacaktır.
*
Pazar günü öğle saatlerinde TRT’de yayınlanırdı siyah beyaz Karaoğlan filmleri.
Büyülenerek izlerdim.
Hayranlıkla.
Kartal Tibet’i işte o zaman sevmiştim.
*
Yeşilçam’ın her aşamasında büyük emeği olan Kartal Tibet, unutulmazlarımız arasında olacaktır.
Daima!
TASARRUF DEYİNCE AKLA GAZETE Mİ GELİYOR?
TASARRUF genelgesine göre...
Kamunun gazete alımına sonsuz sınırlamalar getirilmiş.
*
İki soru var kafamda:
*
- BİR: Fiyatı pek bir yekûn tutmayan gazetelerden başka tasarruf edecek ürün mü kalmadı?
*
- İKİ: Gazeteleri iyice öldürüp ortamın tamamen sosyal medyaya kalması falan mı isteniyor?
YÜZÜNCÜ YIL MARŞI
CUMHURİYET’İN 50. yılı için bir marş bestelenmişti.
*
“Müjdeler var yurdumun toprağına taşına / Erdi cumhuriyetim elli şeref yaşına” diye başlayan marş.
Bu marşı hatırlayan galiba bir tek ben kaldım. Çünkü yaşıtlarımdan kime sorsam, hiçbiri hatırlamıyor.
*
Şimdi de Cumhuriyet’in 100. yılı için bir marş yarışması düzenleniyormuş. Umarım akıbeti 50. Yıl Marşı gibi olmaz.
ÇOK ALAMETLER BELİRDİ
SÜREKLİ şöyle konuşmaya başladı Kemal Kılıçdaroğlu:
*
“Ben yapacağım. Ben ihya edeceğim. Ben kaldıracağım. Ben gelince değiştireceğim.”
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmayı kafaya koyduğunu gösteren alametlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor.
SİVAS UTANCI
YAŞAR Kemal, Sivas katliamının ardından Sivas’a gitmiş ve orada yaptığı tarihi konuşmada şöyle demişti:
*
“Utançtan başka elimizde neyimiz kaldı?”
*
2 Temmuz, benim için bir utanç tarihidir. Elimde utançtan başka bir şey kalmadı.
HİÇ ANLAMIYORUM
AŞIYLA ilgili kuşkularım varsa...
Aşı olmam.
Bitti. Bu kadar.
*
Aşı karşıtı mitingler yapmak, aşı karşıtı sloganlar atmak, aşı karşıtlığı üzerinden örgütlenmelere gitmeler falan.
Bu nedir Allah aşkına?
Bir insan nasıl motive olabilir böyle bir şey için?
*
Benim anlayabileceğim türden bir iş değil bu.
GÖR BAŞINA NELER GELİR
BİR sanatçı, hükümetin herhangi bir alanda “başarılı” olduğunu söylese...
Gör başına neler gelir.
*
Bakınız:
Gonca Vuslateri’nin “Türkiye, çok iyi bir sağlık sistemine sahip” açıklamasından sonra aldığı eleştiriler.
NASIL OLUYOR DA OLUYOR
- Magazin basınında Serenay Sarıkaya haberinin çıkmadığı gün yok. Bu nasıl oluyor da oluyor?
*
- İki dakika sonra yalan olduğu ortaya çıkan bir haber, internet sitelerinde haber diye sunuluyor. Bu nasıl oluyor da oluyor?
İYİ Kİ ALMIŞIM DEDİĞİM İKİ ÜRÜN
- BİR: Bir projeksiyon makinesi almıştım. Yıllar önce... Paraya kıyıp. Yarı profesyonel bir makine... Yıllardır kahrımı çekiyor. Yakın arkadaşım oldu kendisi. Ve Allah’ın her günü, “Buna verdiğim paranın her kuruşu helalühoş olsun” demekteyim.
*
- İKİ: Bir kahve makinesi almıştım birkaç yıl evvel. Biraz alengirli bir şey. Önce pek kullanamadım. Sonra alıştım. Şu anda bütünüyle bağımlı oldum kendisine. Zaman geçtikçe yaptığı kahveler de daha lezzetli olmaya başladı. Ya da bana öyle geliyor.