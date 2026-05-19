Beni tutuklatacaktı kendi tutuklandı

Savcı Zekeriya Öz’ün devri yani.

Bu Rasim Ozan Kütahyalı denilen şahıs, her akşam ekranlarda...

- Ahmet Hakan tutuklanacak.

- Savcılar harekete geçecek.

- Bugün tutuklanacak, yarın tutuklanacak.

Diye höykürür dururdu.

Tutuklatmak için yanıp tutuşuyordu beni yani.





E ne oldu?

Aradan geçen süre içinde...

Tutuklanan kendisi oldu.

Kıssadan iki hisse:

- BİR: İlahi adalet, hep 18 yaşındadır.

- İKİ: Yarına bırakır ama yanına bırakmaz.

NE ÇOK BENZİYORLAR

Rasim Ozan Kütahyalı ile Dilan Polat:

- İkisinin de seveni yok.

- İkisinin de karşısında bütün Türkiye birleşiyor.

- İkisinden de hem iktidar yanlıları hem muhalifler nefret ediyor.

- İkisinin de dikkat çekmek için yapmayacakları yok.

- İkisi de karşısındakinde “schadenfreude” duygusu uyandırıyor.

- İkisinin de hayatı şov.

- İkisinin de pervasız şımarıklığı dillere destan.

O ADAMA KARŞI NE YAPTIM

Kişisel tarihimin Rasim Ozan Kütahyalı yapraklarını çeviriyorum.

- FETÖ zamanı bu adama karşı sürekli mücadele ettim.

- “Şebelek” dedim buna. “Müptezel” dedim.

- Milim geri adım atmadım.

- Tehditlerine pabuç bırakmadım.

- Asla yumuşamadım, asla ödün vermedim.

- Sadece FETÖ döneminde değil sonrasında da yürüttüm mücadeleyi.

- Daha geçen yıl yaptığı dezenformasyon nedeniyle sert tepki gösterenlerin başındaydım.

- Dezenformasyondan gözaltına alınmasına bin selam yolladım.

Benim bu adamla yıllardır kurduğum ilişki, böyle bir ilişkiydi.

Milim milim, santim santim, gram gram ispatlarım bu ilişkiyi.

Ama çok üşeniyorum.

BABACIĞIM, ANNECİĞİM

Artık anne ve babalar çocuklarına...

“Oğlum, evladım, kızım” falan demek yerine...

“Anneciğim, babacığım, annem, babam” falan diyorlarmış.

Sanatçı Derya Alabora, işte bu saptamayı yapmış, ardından da hükmünü vermiş:

“Bu tür hitaplar gittikçe çoğalmaya başladı. Bunlar çocukta müthiş bir kimlik bunalımı yaratıyor” diye hüküm vermiş.

Derya Alabora’ya katılmıyorum.

“Anneciğim, babacığım” denilmesiyle hiçbir çocuk müthiş bir kimlik bunalımına girmez.

Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim:

Kimlik bunalımı bir tarafa ama bu hitaplar benim kulağıma bayağı bir itici, bayağı bir sevimsiz geliyor.





OLİVİER ROY GELSİN DE BİZ ONA FRANSA’YI ANLATALIM

Halk TV’ye çıkarmışlar Olivier Roy’u.

Konuşturuyorlar.

Türkiye’yi analiz ettiriyorlar.

AK Parti’yi, CHP’yi falan yorumlatıyorlar.

Olivier Roy gelsin de biz ona...

Avrupa’daki krizi, yükselen ırkçılığı, Fransa’nın buhranını, Trump’ın Avrupa’yı aşağılamasını, aşırı sağın Avrupa’yı esir almasını falan analiz edelim.

FARKLI BİR CHP’Lİ: VAHAP SEÇER

Cumhuriyet’te İklim Öngel’in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’le yaptığı söyleşiyi okudum.

Vahap Seçer’in bu söyleşide söylediklerinden yola çıkarak...

Vahap Seçer’le ilgili şu saptamaları yapabilirim:

- Alışılmış CHP ezberlerini tekrarlamıyor, üslubu da yaklaşımı da çok farklı.

- Partisini tabii ki savunuyor ama partisinin yanlışlarına işaret etmekten de kaçınmıyor.

- “Her kuruşun kaynağı belli olmalı” diyerek siyasi ahlak vurgusu yapmayı ihmal etmiyor.

- Belediye başkanlarının genel merkez düzeyinde siyaset yapmasına itiraz ediyor.

- CHP’den AK Parti’ye gidenlere hakaret etmiyor, yaptıklarını doğru bulmasa da anlamaya çalışıyor.

Vahap Seçer...

Bana biraz farklı bir CHP’li gibi geldi.





AK PARTİ’YE YAPILACAK YEDİ KÖTÜLÜK

- BİR: Partinin kapsama alanını daraltacak yaklaşımlar içinde olmak.

- İKİ: Partinin farklı kesimlere açılmasına engel olmaya çalışmak.

- ÜÇ: Bir zamanlar partinin karşısında olmuş kişilerin partiye gelmesini istememek.

- DÖRT: Tek tip partili tipinin hayalini kurmak.

- BEŞ: Partinin Türkiye’nin çeşitliliğini temsil etmesinden rahatsız olmak.

- ALTI: Farklı yaşam tarzlarının partide yer bulmasını tehlikeli bulmak.

- YEDİ: Partinin bir kitle partisi olduğu gerçeğini unutup partiyi cemaat gibi algılamak.



