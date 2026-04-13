Beni bu hale düşüren Hakan Bayrakçı’dır

Anlaşırlar. Anlaşırlar.

*

Ve sabah uyandığımda karşılaştığım acı gerçek:

*

Anlaşamadılar. Anlaşamadılar.

*

Normalde iddiacı bir kişilik değilimdir.

Öngörü şampiyonu olmak için yanıp tutuşmam.

Zaten genelde öngörülerim de pek çıkmaz.

*

Fakat Hakan Bayrakçı’ya özendim abi.

*

Hakan Bayrakçı öyle biri ki...

Ne dese çıkıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağını saati saatine bildi mesela.

*

Bayrakçı’nın havalı döngüsü şöyle bir şey:

İddia ediyor / Gerçekleşiyor / Haklı olarak havasını atıyor.

*

Bir kere de ben hava atayım dedim. Elime yüzüme bulaştırdım.

Lanet olsun. Ve de kahretsin.

Ah JD Vance ah. Mahv u perişan eyledin beni.

NETANYAHU’NUN EN SEVDİKLERİ

- En sevdiği eylem: Soykırım yapmak.

- En sevdiği içecek: Kan.

- En sevdiği ses: Bomba sesi.

- En sevdiği ortam: Yıkım / kaos / kıyamet.

- En sevdiği talimat: Önce çocuklar ve kadınları öldürün.

- En sevdiği haber: Anlaşma yok, savaşa devam haberi.

- En sevdiği spor: Çakallık yapmak.

ÖZGÜR ÖZEL’E BRAVO

Netanyahu’ya çok güzel bir cevap verdi CHP Lideri Özgür Özel.

*

“Bebekleri katleden eli kanlı soykırımcı” dedi Netanyahu’ya.

Ardından da ekledi:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını hedef alan açıklaması tam bir hadsizlik.”

*

Netanyahu, CHP’den destek bekliyordu.

Özgür Özel, kendisine zırnık koklatmadığı gibi hak ettiği yanıtı verdi.

*

İçeride ne kadar sert mücadele olursa olsun... Söz konusu Netanyahu olunca işte böyle olur.

Bu Netanyahu denilen adam Türkiye’yi tanımıştır sanırım.

FOTOĞRAFIN ÇAĞRIŞTIRDIĞI

İslamabad’taki ABD heyetinde yer alan isimlerden biri de Trump’ın damadı Kushner’di.

*

Kushner’in İslamabad’ta çekilen şu fotoğraf karesinin bende çağrıştırdı tek şey şudur:

*

New York Polis Departmanı’na alaycı mektuplar yazan, yaptığı sinsi ve akılcı planlar nedeniyle bir türlü yakalanmayan, sanat eseri gibi cinayetler işleyen bir seri katil.

UGANDALI DELİDEN BEKLEDİĞİM VİDEO

Babası 40 yıldır Uganda’nın başında.

Kendisi de Genelkurmay Başkanı.

Muhoozi diye biri.

Durup dururken Türkiye’ye efelenmiş, dayılanmış, yukarıdan konuşmuş.

*

Bu Ugandalı deli, yakında ağzı burnu dağılmış vaziyette şöyle bir video çekebilir:

*

“Kusura bakma Türkiye abi. Ben ne dediğimi bilmiyordum. Çok alkol almıştım. Ağzımdan çıkanı kulağım duymuyordu. Ben sana hürmette kusur etmem Türkiye abi. Cahilliğime ver. Sen büyüksün. Affedersin. Sana affetmek yakışır.”

SON GÜNLERDE TİRYAKİSİ OLDUĞUM ŞEYLER

- Yalçın Küçük videoları. İzlemelere doyamıyorum. Büyük adammış gerçekten Yalçın Küçük.

*

- Pakistan’da geçen politik aksiyon filmleri. Hem seyir zevki var hem de gündeme cuk oturuyor.

*

- İbrahim Tatlıses’in hasta yatağından oğlu Ahmet’le girdiği tüm polemikler. Acıklı bir tebessüm eşliğinde.

*

- Bebek Lucca’yla ilgili her türlü dedikodulu paylaşımlar. Bilhassa son operasyondan sonra.

*

- Haritada Hürmüz Boğazı ve etrafındaki adaları incelemek. Ezber ettim valla.

*

- Uzun sürenin ardından eve dönenlerin köpekleri tarafından karşılanmalarının videoları. Bu kadar samimi bir karşılamayı hiçbir canlıda göremezsiniz.

CECELİ POZİTİF

Ceceli, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Sonuç:

Pozitif çıkmış.

Hiç şaşırmadım.

Çünkü ben Kartacalı şair Terentius’un şu sözüne sonsuz inanırım:

*

“İnsana dair hiçbir şey bana yabancı değildir.”

BİR KÂBUS SENARYOSU: HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK

İTALYA’da “hiçbir şey yapmamanın keyfi” diye bir tanımlama varmış.

G

Sessizce oturmak, kahve yudumlamak, sakince etrafa bakmak.

Hiçbir şey yapmamak buymuş.

*

Hiç bana göre değil.

Sessizce oturamam ben, mutlaka elim telefona gidecek. Kahve yudumlarken muhakkak bir şeyler okuyacağım. Sakince etrafa üç dakikadan fazla bakarsam kesinlikle canım sıkılır.



