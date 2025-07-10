Ben ta nisanda demiştim

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Belediye davaları canlı yayınlansın.

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Süreç şöyle gelişti:

- Özgür Özel, bu talebi ilk dile getiren isim oldu.

- Günler sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli de bunu talep etti.

- Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin yaklaşımıyla ilgili olarak “Bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah diyelim” dedi.

*

Ben de 20 Nisan 2025 tarihinde şöyle yazmıştım:

“Duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın.”

*

Bu aşamada aklımı kurcalayan beş soru var:

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- BİR: Cumhur İttifakı neden canlı yayına kapıyı açtı?

- İKİ: Kapıyı açmada “itirafçı etkisi” rol oynadı mı?

- ÜÇ: İtirafçılar, canlı yayında CHP’nin anlatısını darmaduman etmez mi?

- DÖRT: Acaba İmamoğlu, “canlı yayın aleyhimize olur” diye düşünür mü?

- BEŞ: Acaba Özgür Özel, İmamoğlu’yla yapacağı bir görüşmenin ardından “vazgeçtim canlı yayından” der mi?

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ÖCALAN’IN VİDEOSUNA ÖFKELENENLERE SORUYORUM

Niye öfkeleniyorsun birader?

- Adam örgütüne silah bıraktırıyor. Bıraktırmasın mı?

- Adam örgütüne “Bırakın bu işleri artık” diyor. Demesin mi?

*

Niye çıldırıyorsun birader?

- Silahlar susacak. Susmasın mı?

- Kan akmayacak. Aksın mı?

- Terörsüz Türkiye’ye ulaşılacak? Ulaşılmasın mı?

*

Niye kendinden geçiyorsun birader?

- Yarım asırdır süren terör devri kapanıyor. Kapanmasın mı?

- Artık dağlarda teröristler olmayacak. Olsun mu?

- Terör üzerinden emperyalist amaçlar gerçekleşmeyecek. Gerçekleşsin mi?

*

Sahi senin derdin nedir birader? Ne istiyorsun sen? Bir deyiver hele.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ÖVÜLECEK TUTUMU

Belediyelere yönelik operasyonlar nedeniyle...

İktidara karşı çok sert çıkışlar yaptı, yapıyor.

Bu sert çıkışlarda bazen sınırları aştığı da oluyor.

*

Ama sınırları hiç aşmadığı, hep pozitif yaklaştığı bir gündem var:

Terörsüz Türkiye gündemi.

*

En son şöyle dedi:

*

“100 yıl sonra Türkiye terör sorunundan kurtulup Kürt’ü Türk’ü kol kola bir fırsatı değerlendirmeli. Süreci baltalamayız. Silah bırakılmasını destekliyoruz.”

*

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İktidarla giriştiği mücadeledeki öfkesine asla yenik düşmeden terörsüz Türkiye hedefine verdiği bu net ve içtenlikli destek nedeniyle...

Özgür Özel’i gürül gürül övüyorum.





ADLİ TIP GÖREVİNİ HEMEN YAPMALI

İki tutuklu sanığın sağlık durumuyla ilgili ciddi kaygılar var, çeşitli iddialar var.

O iki tutukludan biri Ayşe Barım, diğeri Mehmet Murat Çalık.

*

Bir tutuklunun sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalıp kalamayacağına karar verilebilmesi için Adli Tıp Kurumu’nun rapor vermesi gerekiyor.

*

Mahkeme heyeti, Ayşe Barım’ı Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Bunu biliyoruz.

*

Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da Adli Tıp Kurumu’na acil olarak sevk edilmeli.

*

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Ve Adli Tıp Kurumu da üzerine düşen görevi, büyük bir sorumluluk duygusuyla hemen yerine getirmeli.

*

Sonuçta insan hayatıdır söz konusu olan. Geciktirmeye, geçiştirmeye asla gelmez.





NOBEL KATLİAM ÖDÜLÜ

Bu işin çözümü şudur:

Barış, edebiyat gibi alanların dışında Nobel’de bir de “katliam” ödülü olsun.

*

Trump, Netanyahu’yu...

Netanyahu da Trump’ı...

“Nobel Katliam Ödülü”ne aday göstersin.





ZAFER ALGÖZ’LÜ 15 TEMMUZ FİLMİ

“Hep beraber bu karanlıktan çıkmamız lazım” sloganıyla tanıtımını yaptı TRT.

15 Temmuz’u anlatan “Son Sefer” filmi, 15 Temmuz Salı akşamı TRT’de yayınlanıyor.

*

Fragmanını izleyince... “Bu filmi mutlaka izlemeliyim” duygusu oluştu bende.

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Bir emektar otobüs şoförünün, bir otobüs dolusu insanla çıktığı vatan savunmasını anlatıyormuş film.

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Zafer Algöz de başrolde. Cem Özer de var filmde.

Merakla bekliyoruz.

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NOT: Bu arada Zafer Algöz, 15 Temmuz filminde yer aldı diye sosyal medyada ağır bir saldırı altında. “İlkesiz” falan diye linçliyorlar adamı. İlkeli olmak, 15 Temmuz’da halkın üzerine ateş açan şerefsizleri övmekse... Zafer Algöz ilkesiz olmaktan hiç gocunmasın. Muhalif olmayı, kafayı yemekle eşdeğer gören bu tiplerin saldırılarına hiç aldırış etmesin.





PAYLAŞIMLAR

- Şu ana kadar hiç “Grok” esprisi yapmayanlar. Kendinizle gurur duyabilirsiniz.

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- Genç oyunculara tavsiye: Sakın “Ben aşka âşığım” diye röportaj vermeyin. Çok gülüyoruz bu tür cümlelere.

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- Futbola pek ilgim yok ama buna rağmen ben bile merak ediyorum Osimhen’in akıbetini.

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- Dikkat! Z kuşağı siyasetçisi Osman Gökçek, Meclis’te sürekli görsellerle hamleler yapıyor.

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- En sevdiğim yaz ortamı ne denizdir ne kumdur ne güneş. En sevdiğim yaz ortamı: Klimatize ortamdır.