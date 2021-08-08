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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Ben mi meramımı anlatamadım yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Ben mi meramımı anlatamadım yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış?

8 Ağustos 2021

Olimpiyatlardan gelen güzel haberler nedeniyle herkes gibi ben de mesudum.

Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.

*

Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:

*

Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.

Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.

Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.

Tepin Allah tepin.

*

Yazdığım yazı şöyleydi tam olarak:

ÜMİTCAN isminde...

- Bir afacanlık tınısı var.

- Kabul edilebilir oranda bir yaramazlık tınısı var.

- İsmin kendisi ister istemez “Bizim Ümitcan” tınısı yaymakta.

*

İşte bu nedenlerle...

Adı sürekli şüpheli kadın ölümleriyle birlikte anılan adamın haberini gazetede “Ümitcan şöyle yaptı, Ümitcan böyle yaptı” diye
vermek içimizden gelmedi.

*

Dünkü Hürriyet’te çıkan...

“Yine O Adam Yine Bir Ölüm” başlığının kısa hikâyesi budur.’ 

*

Bu Ümitcan denilen alçak herifin haberlerini yaparken...

“Ümitcan şöyle yaptı, Ümitcan yine şüpheli” falan diye başlıklar atıyoruz ya...

Bunu yapmak istemediğimizi anlatmak istemiştim.

*

“Kadın katili şöyle yaptı, kadın katili yine şüpheli” demenin daha doğru olacağının altını çizmek istiyordum.

Meramım buydu. Anlatmak istediğim buydu.

Ne bir eksik ne bir fazla.

*

Yazdığım yazıyı...

Okudum, bir daha okudum, bir daha okudum.

Acaba meramımı anlatamadım mı diye.

Yok, hayır.

Yanlış anlamaya pek müsait bir yazı gibi gelmedi.

*

Aklına, fikrine güvendiğim kişilere sordum.

Bazıları mırın kırın etti, bazıları sorun yok dedi.

*

Bir türlü işin içinden tam olarak çıkamadım.

*

Ben mi kendimi iyi ifade edemedim?

Yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış?

*

Bana bir gün müsaade.

Biraz bu sorunsal üzerine düşüneceğim.

Ben mi meramımı anlatamadım yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış
6 Ağustos tarihli Hürriyet Gazetesi’nin birinci sayfasında Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un haberini bu başlıkla görmüştük.

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Gazetecilere saldırıları kınıyorum ama ayrımsız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ağustos 2021
Şu üç olay, birbiri ardına yaşandı:

- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...

*

- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.




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Bunca acının sızısını işte bu muazzam dayanışma dindiriyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ağustos 2021
Halkımız yine muhteşem bir dayanışma içinde.

Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.

*

Gözlemliyorum:

“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.

*

Demet Akalın’a bakıyorum:

Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.

*

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Kimsenin merak etmediği konu: Turizm Kanunu Meclis’ten nasıl geçti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ağustos 2021
Orman yangınları başlayınca...

Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.

*

Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.

*

- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.


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Nifak yangınına dikkat

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ağustos 2021
Bir yanda orman yangınları...

Bir yanda da nifak yangınları...

*

Nedir nifak yangını?

Mesela şudur:

*

“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.

*

Nedir nifak yangını?

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Artık tanınıyorsunuz Turan Aydoğan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ağustos 2021
BU YAZIYI DÜNKÜ GAZETE İÇİN YAZMIŞTIM. EDİTÖRÜM “YERİMİZ BİRAZ SIKIŞIK. BU YAZIYI YARINA BIRAKALIM” DEDİ. “TAMAM” DEDİM. VE BUGÜN... “VAKTİ GEÇTİ” DİYE YAZIYI YAYINLAMAKTAN VAZGEÇMİŞTİM. FAKAT BAKTIM, YAZIDA SÖZÜ EDİLEN MİLLETVEKİLİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA... ŞÖYLE DOLU DOLU BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEMİŞ VE ÇEŞİTLİ BAHANELERE SIĞINMIŞ. BEN DE YAZIYI YAYINLAMAYA KARAR VERDİM. İŞTE O YAZI:

İzlediğim video aynen şöyleydi:

*

Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...

Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.

Trafik polisi de gayet kibar bir dille...

650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.

*

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Yangın manzarasında tatile devam etmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ağustos 2021
Duyar kasmayı sevmem.

Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...

“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.

Hatta ve hatta...

Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.

Ne yapsın bu insanlar?

Aniden ortaya çıkmış bir durum.

*

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Sosyal medya da yangın kadar tehlikeli bir ortam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Temmuz 2021
Bir taraf “PKK yaktı, teröristler yaktı” diye bağırıyor. Öbür taraf “Otel yapmak için yaktılar” diye bağırıyor.

Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.

*

Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.

Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.

*

Bu ortam var ya bu ortam...

En az yangın kadar tehlikeli.

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Elif Çakır’ın tercihine laf etmek kimsenin haddi değildir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Temmuz 2021
Başı örtmek de kişisel bir tercihtir, başı açmak da...

Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.

Peki ya ne yapılır?

Hiçbir şey yapılmaz.

*

Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?

O zaman saygı duymayı denemelisin.

*

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Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Temmuz 2021
Adını soyadını yazıyorum:

Ümit Aktaş.

*

Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.

*

Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.

*

Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.

*

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Kişisel tahminlerim: Neden aşı olmuyorlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Temmuz 2021
Aşımız var. Hem de herkese yetecek kadar.

Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:

*

- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.

*

- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.

*

- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.

*

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İkna edilmesi gereken 22 milyon 182 bin kişi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Temmuz 2021
Sevgili okul müdürlerimiz.

- Muhterem kanaat önderlerimiz.

- Sayın Türkan Şoray’ımız.

- Değerli tarihçilerimiz.

- Severek okuduğumuz romancılarımız.

- Sayın Tarkan’ımız.

- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.

- Yüce gönüllü şairlerimiz.

- Sayın

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Selvi Hanım’ın acı kahkahaları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Temmuz 2021
Armağan Çağlayan, muhteşem bir söyleşi yapmış CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla...

Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.

*

Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:

*

Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.

*

Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...

*

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Bazı ünlülerin günlük rutinleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Temmuz 2021
Sabahları çakralarını açmak için meditasyon yaparmış.

MIRANDA KERR: Açılsın çakralar

SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)

VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta

ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.

MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı

SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.

RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü

GÜN

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Üç zor konu - Taliban, fonlama, sığınmacılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Temmuz 2021
1) TALİBAN: Türkiye’de İslam adına ortaya konan hiçbir pratik, Taliban’ın İslam anlayışıyla örtüşmez. Hiç ayırt etmeksizin hepimizi “kâfir” diye yaftalarlar. Biz de onların İslam anlayışlarını alabildiğine yadırgarız. Hatta “İslam bu değil” deriz. Ama bütün bunlara rağmen... Türkiye, ABD’nin Taliban’la kurduğu diyalogdan daha iyi bir diyalog kurabilir.

2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.

*

3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.

HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU

Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.

*

Sırf tahtaya üst üste

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Nasıl zorba olunur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Temmuz 2021
Böyle bir belgesel var. Ben de izledim bu belgeseli.

Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.

*

Anlatılan isimlerin...

Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.



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Duygusal bir popüler kültüre sahip olmak isteyenler için liste

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Temmuz 2021
Frida Kahblo: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur.




- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.

*


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Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Temmuz 2021
Fatih Çekirge, Hikmet Çetin’le süper bir Afganistan röportajı yaptı.

Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.

*

Hikmet Çetin...

- Sağduyusuyla...



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Godfather aşkına gittim Nobu’ya

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Temmuz 2021
Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış.

- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.



*

- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.

*

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Melih Bulu neden görevden alındı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Temmuz 2021
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, sürpriz bir şekilde görevden alındı.

Herkes bunun nedenini merak ediyor.

Benim elimde iki temel neden var:

*

Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.

*

İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.

*

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