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- Boykot listelerini açıklamaya devam etmesini isterim.

- Bir günlük boykot eylemini yeniden başlatmasını isterim.

- Sokak eylemlerini sürdürmesini isterim.

- Liseleri, üniversiteleri karıştırmasını isterim.

- Hep sokaklarda olmasını, eve hiç dönmemesini isterim.

- Hep devrim marşları söylemesini, sürekli slogan atmasını isterim.

*

Ben AK Parti’nin yerinde olsam bunları isterim.





*

Neden?

Çünkü...

- Bu eylemler, CHP’nin kapsama alanını genişletmiyor. Aksine daraltıyor.

- Bu eylemler, kararsız seçmeni AK Parti’den uzaklaştırmıyor. Aksine yaklaştırıyor.

- Bu eylemler, ılımlı seçmeni CHP’ye çekmiyor. Aksine tereddüt uyandırıyor.

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- Bu eylemler, sadece CHP seçmenini konsolide etmiyor, son anketler de gösteriyor ki AK Parti seçmenini de konsolide ediyor.

*

AK Parti’yi yönetenlerin CHP’nin sokaklarda olması hakkında ne düşündüklerini bilmiyorum.

Ama ben onların yerinde olsam...

CHP’nin sokaklarda olmasından acayip keyif alırdım.





KAPKARANLIK BİR ADAM

ÖZGÜR Özel’e saldıran adamla ilgili izlenimlerimi yazıyorum:

GAptal değil çok zeki bir adam. / Sosyopatlık seviyesi epey yüksek. / Kullanılmaya elverişli. / Şöhret peşinde koşuyor gibi bir havası var. / Dikkat çekmeye kendini adamış gibi. / Ayak üstü gözünü kırpmadan en az yedi yüz seksen üç yalanı söyleyebilecek tıynette. / Empati duygusu sıfırın fersah fersah altında. / Karanlık ilişkiler kurmaya çok meraklı gibi. / Kaybedecek bir şeyi olmadığının deli gibi farkında. / Kendisine çizilen çerçeve içinde oynayabilme kabiliyeti var. / İdeolojik bir formasyonu yok ama bu alana da cahilce ve gözü kara biçimde dalacak karakterde. / “Derin devlet” muhabbetlerine sonsuz meraklı. / Kendini ifade etme konusunda üstün yetenekli. / Canavarca hisleriyle barışık. / Çocuklarını katletmesinin pişmanlığını falan yaşamıyor. / Karanlık bir adam. / Kapkaranlık.

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ERDOĞAN ‘UMARIM GEREKEN DERSİ ÇIKARMIŞTIR’ DEDİ Mİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Özgür Özel’e yönelik saldırı için...

“Umarım gereken dersi almıştır” dediği iddiası var gündemde.

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Bu iddiayla ilgili yapılan ayıpları bir bir sayıyorum:

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- AYIP BİR: Erdoğan kamuoyu önünde hiçbir zaman böyle bir şey demedi. Erdoğan’ın bu sözü, partisinin iç toplantısında söylediği iddia edildi. Buna rağmen bu sözler, “iddia” şeklinde ifade edilmedi. Sanki Erdoğan, kamuoyu önünde bu sözü söylemiş gibi yansıtıldı. “Erdoğan: Özgür Özel umarım gereken dersi almıştır” başlıkları atıldı.

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- AYIP İKİ: Peki iç toplantıda yaptığı konuşmada Erdoğan tam olarak ne demiş? Kulis haberinde yer alan ifadelere göre şunları söylemiş Erdoğan: “Bu şahsa yönelik yapılmış bir saldırı değil. Bu saldırı, tüm siyasete yönelik bir saldırıdır. Hoş durum değil, kabul edilemez. Siyaseti şiddet zeminine çekmek isteyenler, inşallah bu saldırıdan ders çıkarır”.

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- AYIP ÜÇ: Erdoğan, “Bu saldırı, tüm siyasete yönelik bir saldırıdır” diyor ve saldırıyı kabul edilemez bulduğunu söylüyor. Bir adres göstermeden de “Siyaseti şiddet zeminine çekmek isteyenlerden” söz ediyor. Bu yaklaşımdan “Özgür Özel, umarım gereken dersi çıkarmıştır” sonucunu çıkarmak için utanma duygusunu bayağı bir yitirmek gerekiyor.

PAKİSTAN YANLISIYIM

BİZİM jenerasyon...

- “Cive Pakistan” sesleriyle büyümüştür.

- “Pakistan zindabad” sesleri hâlâ kulaklarımızda çınlamaktadır.

*

Endoktrinasyonumuz böyle.

Bu nedenle...

Her durumda Pakistan’cıyız.





ALİ KOÇ’UN 10 EVRESİ

- BİRİNCİ EVRE: Büyük umut.

- İKİNCİ EVRE: Büyük umut sürüyor.

- ÜÇÜNCÜ EVRE: “Durun, adam daha yeni başladı” yaklaşımı.

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- DÖRDÜNCÜ EVRE: “Bu sene olmadı ama seneye başaracak.

- BEŞİNCİ EVRE: “Atatürkçü olduğu için saldırıyorlar” mazereti.

- ALTINCI EVRE: “Başaramayacak mı acaba” kuşkusu.

- YEDİNCİ EVRE: “Yapamıyor abi” sızlanmalarının başlaması.

- SEKİZİNCİ EVRE: Düşük tonda “Yönetim istifa” sesleri.

- DOKUZUNCU EVRE: İnceden tribün isyanının başlaması.

- ONUNCU EVRE: “Ali Koç istifa, Fenerbahçe şampiyon” haykırışı.