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Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Bellemişler üç kelime: aşiret, tarikat, feodalite

#Narin Cinayeti#Galip Ensarioğlu#Mehmet Şimşek

BİR: Aşiret. İKİ: Tarikat. ÜÇ: Feodalite.

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Bu üç kelimeyle Narin cinayetinin tüm arka-planını aydınlattıklarını sananlar var.

*

Tarikat dendiğinde...

“Araştırdık, bu köyün tarikat marikat bağlantısı yok” diyorsun.

Hemen “Tarikat yoksa aşiret var” diyorlar.

*

Aşiret dendiğinde...

“Geniş aile diyebiliriz ama aşiret de yok” diyorsun.

“Ne yani? Feodalite de mi yok” diyorlar.

*

Biri olmazsa öbürü, öbürü olmazsa diğeri.

Hiçbir şey bulamazlarsa “Ah ki ah! İsveç, Norveç değiliz ki” diye dövünüyorlar.

*

“Norveç’te, İsveç’te de bu tür korkunç cinayetler işleniyor. Çocuklar tecavüze uğruyor, katlediliyor” diyorsun.

Bu sefer de “İyi ama İsveç’te, Norveç’te aileler cinayetleri örtbas etmek için işbirliği içinde hareket ediyorlar mı” diyorlar.

G

“Norveç’te aile içinde cinayet örtbas etme girişimlerini araştırsam mı acaba” diyorsun.

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Ama ona da bir kulp takılacağını bildiğin için hiç mi hiç zahmet etmiyorsun.

*

Oryantalistliklerinin farkında bile olmayan bu oryantalist tipler, öyle bir mahalle baskısı kuruyorlar ki insanların üzerinde.

Şunu söylemek artık resmen bir cesaret işi:

*

Narin cinayeti, çocuk öldürmeyi gayet sıradan bir iş gibi algılayacak denli sosyopatlaşmış manyak bir geniş ailenin işidir.

Olayın aşiretle, tarikatla, feodaliteyle ilgisi yoktur.

Bellemişler üç kelime: aşiret, tarikat, feodalite

SILA BEBEK OLAYININ ÜÇ KELİMESİ NEDİR

Narin cinayetini “tarikat, aşiret, feodalite” olarak açıklayanlara soruyorum:

*

Malkara’daki Sıla bebek vakası için de üç kelimeniz var mı?

*

Sıla bebek vakası kısaca şudur:

*

Malkara’da bir bebeğe tecavüz edildi. Şu anda hastanede can çekişiyor bu bebek. Bu iğrenç ve mide bulandırıcı suç nedeniyle... Anne tutuklu, annenin birlikte yaşadığı adam tutuklu, bazı komşular tutuklu.

*

Bu olayda aşiret yok, tarikat yok, feodalite yok.

Ama anne var, annenin birlikte yaşadığı adam var, komşular var.

*

Peki bu olayın arka-planı nasıl analiz edilecek? Bu olayla ilgili sosyo kültürel yorumlar nasıl yapılacak?

Ne yani?

Bu olaydan da “birlikte yaşamak”, “alkol kullanmak”, “yaşam tarzı” falana mı gidilecek?

Tabii ki hayır.

*

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Buradan gidilecek yer, Narin cinayetiyle gidilmesi gereken yerin aynısıdır:

*

Hiç öyle sosyokültürel analizler kasmaya falan gerek yok.

Ağzı süt kokan bir bebeğe mide bulandırıcı eylemi yapacak denli sapıklaşmış yaratıkların işidir bu.

Bellemişler üç kelime: aşiret, tarikat, feodalite

GALİP ENSARİOĞLU ÖYLE DİYORSA CUMHURBAŞKANI DA BÖYLE DİYOR

AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun yaptığı açıklama korkunçtu.

*

Alçakça işlenmiş cinayetin faili olduğu anlaşılan o sosyopat aileyi koruyup kollama çabası içine girmişti.

Korkunçtu. Çok korkunçtu.

*

Geçen akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama ise bu cinayeti işleyenlere karşı ödünsüz bir kararlılığı yansıtıyordu.

Söylediği şuydu Erdoğan’ın:

*

“Masum bir yavruyu alçakça katledenlerin döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için her türlü adımı atacağız.”

*

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Galip Ensraioğlu öyle diyorsa...

Ülkenin Cumhurbaşkanı da böyle diyor.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yaklaşımı, Galip Ensarioğlu’nun kabul edilemez sapmasını tuzla buz edecek nitelikte.

Bellemişler üç kelime: aşiret, tarikat, feodalite

MEHMET ŞİMŞEK TARAFSIZ BÖLGE’DE

Bu akşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarafsız Bölge’de.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’la birlikte sorular soracağız Mehmet Şimşek’e.

*

Neyi merak ediyorsanız hepsini soracağız, hiç merak etmeyin.

Tarafsız Bölge bu akşam saat 20.30’da CNN Türk’te.

Bellemişler üç kelime: aşiret, tarikat, feodalite

HAVALİMANI TİPLEMELERİ

TELEFONCULAR: Kafalarını telefona gömüp asla kaldırmayanlar. Bunların bazıları yüksek sesle video izlemekte.

*

- GÜRÜLTÜCÜLER: Havalimanının her tarafını çınlatan kahkahaların sahipleri. Yüksek sesle konuşmaktan usanmazlar.

*

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- UYKUCULAR: Otururken, ayakta falan... Hiç fark etmiyor onlar için. Uyuyorlar, uyuyorlar, uyuyorlar.

*

- KOŞUŞTURMACILAR: Havalimanının her tarafını fır dönüyorlar. Asla oturmuyorlar. Asla durmuyorlar

ERBAŞ VE KELİME-İ ŞEHADET

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kelime-i şehadeti bilmediğini söyleyip alay ediyorlar.

*

Açtım, baktım:

Ali Erbaş’ın okuduğu kelime-i şehadette hiçbir sorun yok.

*

Erbaş, “abduhu ve resulühü” demiyor, sadece “resulühü” diyor. Yani “kulu ve elçisi” demiyor, sadece “elçisi” diyor.

Bu da kelime-i şehadettir.

*

Bilmemek kötü ama bilmediğini bilmemek çok daha kötü.

Bellemişler üç kelime: aşiret, tarikat, feodalite

#Narin Cinayeti#Galip Ensarioğlu#Mehmet Şimşek
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