Belediye konserleri yasaklansın

Paylaş
Fakat Ebru Gündeş’e verilen milyonları görünce...
Ben artık bu destekten tamamen vazgeçmiş durumdayım.
*
Ankara Belediyesi, Ebru Gündeş’e 69 milyon değil de 45 milyon bayılmış.
Yahu 45 milyon az mı?
*
Bu paranın hepsi Ebru Gündeş’e gitmiyormuş, sahne kurulumuna falan gidiyormuş.
İyi de sonuçta konsere 45 milyon lira gitmiyor mu?
*
Belediyeler, hizmetler için harcamaları gereken kaynakları konserlerle çarçur etmemeliler.
Eğer bir konser, 45 milyon liraya mal oluyorsa...
Bıraksınlar o konserin peşini.
*
Bu işin Mansur’u, Ekrem’i falan yok.
Bu işin partisi martisi yok.
İster AK Partili, ister CHP’li hiçbir belediye, halkın parasını Ebru Gündeş’ler için müsrifçe harcayamaz.
*
Halkın milyonlarının Ebru Gündeş’lere gitmemesi için bu konser işinden vazgeçmeli belediyeler.
Vazgeçmezlerse bir biçimde vazgeçmeleri sağlanmalı.
HER HAREKETLERİ ADAYLIK İÇİN
- Mansur Yavaş’a konserler üzerinden yüklenmek... Adaylık için.
*
- İmamoğlu’nun Hatay ve Kocaeli belediyeleriyle polemiğe girişmesi... Adaylık için.
*
- Mansur Yavaş’ın “50 anketin 50’sinde ben birinciyim” demesi... Adaylık için.
*
- İmamoğlu’nun hükümetle polemik başlatma çabaları... Adaylık için.
*
- Mansur Yavaş’ın “sağlı sollu saldırıyorlar” demesi... Adaylık için.
ATATÜRK 10 YIL DAHA YAŞASAYDI
Bunca yıllık ömrümde Atatürkçülerden en çok işittiğim söz şu oldu:
*
“Ah Atatürk bir 10 yıl daha yaşasaydı.”
*
Baktım, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü anma töreninde yaptığı konuşmada şöyle diyor:
*
“Şayet Gazi’nin ömrü ve sağlığı en azından bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye elverseydi, hiç şüphesiz İkinci Dünya Savaşı sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef bu fırsatı kaçırdık.”
*
Erdoğan’dan bu saptamayı duymak, sanırım “ah Atatürk bir 10 yıl daha yaşasaydı” diyen Atatürkçüleri pek memnun etmiştir.
DİLAN POLAT ANITKABİR TUŞUNA BASTI
- Umre tuşu? Basılmıştı.
- Dış mihraklar tuşu? Basılmıştı.
- Devletimize bağlıyız tuşu? Basılmıştı.
- Namaz tuşu? Basılmıştı.
*
Ve rota yeniden oluşturuldu:
*
Dilan Polat, Anıtkabir’de çektirdiği fotoğrafın altına “saygı ve özlemle” yazıp sosyal medyada paylaştı.
*
Böylece...
Atatürk tuşunu da ihmal etmemiş oldu.
TÜRKİYE’NİN EN RAHAT KOLTUĞU: İZMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın açıklamasını dinledim, kulaklarıma inanamadım.
Şöyle diyordu:
*
“İzmir Körfezi’nin kirlilik problemi, çok ağır bir problem. Önemli bir çevre sorunu. Çevre Bakanlığı üzerine düşeni yapmak zorunda.”
*
Tarkan, Şevval konseri düzenleme falan söz konusu olduğunda...
Cemil Tugay görevde.
*
İzmir Körfezi’nin temizlenmesi söz konusu olduğunda...
Bakanlık yapsın.
*
Türkiye’de yapılacak en keyifli iş:
İzmir Belediye Başkanlığı.
*
Düşünsene abi:
Körfez’i Murat Kurum’a temizlettiriyorsun. Buna karşılık sen Tarkan şarkılarıyla mest oluyorsun. Oh mis!
AMERİKAN SEÇİMLERİNDEN ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLER
- Sanat sepet tayfasının seçimlere hiçbir etkisi olmuyor.
*
- Ahali, entel dantel takılanlardan hiç haz etmiyor.
*
- Halk aşağılaması yapanlar, halkın tokatını yiyor.
*
- Ekonomi dışındaki gündemler cısssss.
*
- İnatçı, kararlı, öngörülmez olmakta yarar var.
*
- Her yerde aynı şeyleri sürekli tekrarlamakta fayda var.
*
- Marjinalleri değil ülkenin ana gövdesini esas almak gerekir.
*
- Sende bir numara yoksa isterse tüm medya seni desteklesin faydasız.
Paylaş