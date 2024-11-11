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Ahmet Hakan
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Belediye konserleri yasaklansın

#Belediye#Konser#Ebru Gündeş

Vatandaşlarımızın ücretsiz halk konserleriyle sanatçılarla buluşmasını çok destekliyordum.

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Fakat Ebru Gündeş’e verilen milyonları görünce...

Ben artık bu destekten tamamen vazgeçmiş durumdayım.

*

Ankara Belediyesi, Ebru Gündeş’e 69 milyon değil de 45 milyon bayılmış.

Belediye konserleri yasaklansın

Yahu 45 milyon az mı?

*

Bu paranın hepsi Ebru Gündeş’e gitmiyormuş, sahne kurulumuna falan gidiyormuş.

İyi de sonuçta konsere 45 milyon lira gitmiyor mu?

*

Belediyeler, hizmetler için harcamaları gereken kaynakları konserlerle çarçur etmemeliler.

Eğer bir konser, 45 milyon liraya mal oluyorsa...

Bıraksınlar o konserin peşini.

*

Bu işin Mansur’u, Ekrem’i falan yok.

Bu işin partisi martisi yok.

İster AK Partili, ister CHP’li hiçbir belediye, halkın parasını Ebru Gündeş’ler için müsrifçe harcayamaz.

*

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Halkın milyonlarının Ebru Gündeş’lere gitmemesi için bu konser işinden vazgeçmeli belediyeler.

Vazgeçmezlerse bir biçimde vazgeçmeleri sağlanmalı.

HER HAREKETLERİ ADAYLIK İÇİN

- Mansur Yavaş’a konserler üzerinden yüklenmek... Adaylık için.

*

- İmamoğlu’nun Hatay ve Kocaeli belediyeleriyle polemiğe girişmesi... Adaylık için.

Belediye konserleri yasaklansın

*

- Mansur Yavaş’ın “50 anketin 50’sinde ben birinciyim” demesi... Adaylık için.

*

- İmamoğlu’nun hükümetle polemik başlatma çabaları... Adaylık için.

*

- Mansur Yavaş’ın “sağlı sollu saldırıyorlar” demesi... Adaylık için.

ATATÜRK 10 YIL DAHA YAŞASAYDI

Bunca yıllık ömrümde Atatürkçülerden en çok işittiğim söz şu oldu:

*

Ah Atatürk bir 10 yıl daha yaşasaydı.

*

Baktım, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü anma töreninde yaptığı konuşmada şöyle diyor:

Belediye konserleri yasaklansın

*

“Şayet Gazi’nin ömrü ve sağlığı en azından bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye elverseydi, hiç şüphesiz İkinci Dünya Savaşı sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef bu fırsatı kaçırdık.”

*

Erdoğan’dan bu saptamayı duymak, sanırım “ah Atatürk bir 10 yıl daha yaşasaydı” diyen Atatürkçüleri pek memnun etmiştir.

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DİLAN POLAT ANITKABİR TUŞUNA BASTI

- Umre tuşu? Basılmıştı.

- Dış mihraklar tuşu? Basılmıştı.

- Devletimize bağlıyız tuşu? Basılmıştı.

Belediye konserleri yasaklansın

- Namaz tuşu? Basılmıştı.

*

Ve rota yeniden oluşturuldu:

*

Dilan Polat, Anıtkabir’de çektirdiği fotoğrafın altına “saygı ve özlemle” yazıp sosyal medyada paylaştı.

*

Böylece...

Atatürk tuşunu da ihmal etmemiş oldu.

TÜRKİYE’NİN EN RAHAT KOLTUĞU: İZMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın açıklamasını dinledim, kulaklarıma inanamadım.

Şöyle diyordu:

*

“İzmir Körfezi’nin kirlilik problemi, çok ağır bir problem. Önemli bir çevre sorunu. Çevre Bakanlığı üzerine düşeni yapmak zorunda.”

*

Tarkan, Şevval konseri düzenleme falan söz konusu olduğunda...

Belediye konserleri yasaklansın

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Cemil Tugay görevde.

*

İzmir Körfezi’nin temizlenmesi söz konusu olduğunda...

Bakanlık yapsın.

*

Türkiye’de yapılacak en keyifli iş:

İzmir Belediye Başkanlığı.

*

Düşünsene abi:

Körfez’i Murat Kurum’a temizlettiriyorsun. Buna karşılık sen Tarkan şarkılarıyla mest oluyorsun. Oh mis!

AMERİKAN SEÇİMLERİNDEN ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLER

- Sanat sepet tayfasının seçimlere hiçbir etkisi olmuyor.

*

- Ahali, entel dantel takılanlardan hiç haz etmiyor.

*

- Halk aşağılaması yapanlar, halkın tokatını yiyor.

Belediye konserleri yasaklansın

*

- Ekonomi dışındaki gündemler cısssss.

*

- İnatçı, kararlı, öngörülmez olmakta yarar var.

*

- Her yerde aynı şeyleri sürekli tekrarlamakta fayda var.

*

- Marjinalleri değil ülkenin ana gövdesini esas almak gerekir.

*

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- Sende bir numara yoksa isterse tüm medya seni desteklesin faydasız.

#Belediye#Konser#Ebru Gündeş
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