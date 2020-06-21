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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bekçiler bekâr kadınların evlerini gözetleyecekmiş
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Bekçiler bekâr kadınların evlerini gözetleyecekmiş

21 Haziran 2020

Haber yapmışlar ve manşeti çakmışlar:

 

“Flaş... Flaş... Flaş... Bekçilere bekâr ve yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisi verildi”.

*

Zerre kadar sorgulamadan, “böyle bir yekti nasıl verilmiş acaba?” diye milim merak etmeden, üç satırlık haberi okumaya bile tenezzül etmeden...

Bekçiler bekâr kadınların evlerini gözetleyecekmiş

Zirilyon tane yorum yapılmış bu başlığın altına.

*

Bekçilere küfür kıyamet saydıranlar... “İran’da da aynısı var” diyenler... Başlıktan yola çıkarak kocaman kocaman siyasi analizler kasanlar... “Dürbünle mi gözetleyecekler?” diye mavra çevirenler... “Aman Tanrım! Ne günlere kaldık!” diye hayıflananlar... “Olmaz böyle şey” diye direniş çağrısı yapanlar...

*

Haberin içeriğine şöyle bir baktım.

Olay şuymuş meğer:

*

Kanunun falanca maddesinin falanca bendine göre...

Bekçilere... Görev bölgeleri içinde uyuşturucu madde imal edildiğinden, satıldığından veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirme görev ve yetkisi verilmiş.

*

Peki nasıl olmuş da buradan...

Bekçilere bekâr ve yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisi” verildiği sonucu çıkarmışlar?

*

Şöyle başarmışlar bu işi:

*

Bekçiler, bu yetkiye dayanarak bekâr ve yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleyebilirlermiş / miş... “Niye gözetliyorsun” dendiğinde de “Fuhuş yapıldığından şüphelendim” diyebilirlermiş / miş... Böylece kanuna uygun biçimde bekâr ve yalnız kadınların evlerini gözetlemiş olabilirlermiş / miş...

*

Kanun maddesinin o bendinden bunu çıkaranlara...

- “Yok artık” diyeceğim... Fazlasıyla kibar kalacak.

- “Ne kadar da zorlama bir çıkarım” diyeceğim... Olayı tam karşılamayacak.

- “Bekçi düşmanlığı olur da bu kadar mı olur?” diyeceğim... Kesmeyecek.

*

Ben en iyisi...

“Oha!” deyip bırakayım.


METİN FEYZİOĞLU'NU 'KÖTÜLÜKLER PRENSİ' HALİNE GETİRENLERE SORUYORUM

BAROLAR Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu öyle bir hale getirdiler ki...

Hiçbir önyargım olmamasına rağmen adı geçtiğinde bende bile bir kekremsilik oluşmaya başladı.

Bekçiler bekâr kadınların evlerini gözetleyecekmiş

*

Ne yaptı Metin Feyzioğlu da aleyhinde böyle güçlü bir algı oluşturuldu?

Tamam, bazen benim de şiddetle itiraz ettiğim sözleri ve davranışları oldu ama bu denli şeytanlaştırılmayı hak edecek ne yaptı bu adam?

*

Dün CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına katıldı Feyzioğlu.

Şöyle bir baktım söylediklerine:

*

Hükümetin “çoklu baro” projesine net bir biçimde tavır aldı. Bunun çok yanlış olduğunu söyledi. Altını çize çize...

*

Baroların yürüyüşüyle ilgili “Meclis’e derdini anlatmak için yürüyorsun değil mi? Neden Meclis davet ettiğinde gelmiyorsun?” dedi. Yürüyüşün maksadını sorguladı. 80 baronun yürüyüşe katılmadığı bilgisini verdi.

*

Bekçiler bekâr kadınların evlerini gözetleyecekmiş


- Şafak Yayla adlı teröristin adliyede şehit ettiği savcı Mehmet Selim Kiraz’ı hatırlattı. Ve şöyle dedi: “Bir müzik grubu var. Konser veriyor. Hepimiz Şafak Yayla’yız diye sloganlar... Terörist Şafak Yayla’yı kahraman ilan etmeler... Bu müzik grubuna terörü övdüğü için konser izni verilmiyor. İstanbul Baro Başkanı, ‘sadece türkülerini söylemek istiyorlardı’ diye ağıt yakıyor. Bu normal mi? Savcıyı şehit edenler kahraman ilan edilmez”.

*

Ne var kardeşim bu söylenenlerde? Doğru bulursun, yanlış bulursun ama adamı şeytanlaştırmak da neyin nesi? Derdiniz nedir sizin? Diyalog kapısını açık tutması mıdır sorun? Hükümeti normal bir hükümet olarak görmesi mi? Buna mı dayanamıyorsunuz? Terörist seviciliğine karşı net bir tavır alması mı sizi rahatsız ediyor? Niye bu adamın üstüne bu denli gidiyorsunuz?



BUNLARIN MUTLULUKLA BİR İLGİSİ OLMALI

- Umutsuzca başlanmış bir dizinin hayvan gibi iyi çıkması.

Hediye paketi açarken çıkan jelatin sesi...

Bütün şarjların yüzde 80’in üzerinde dolu olması.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece.

Kemalpaşa tatlısı.

Centilmence yapılmış bir yarışın ardından kazanmak.

Bir şerefsize matematiksel had bildirilmesi.

Mutfaktan yükselen güzel yemek kokusu.

WhatsApp’tan bir tane bile boş beleş mesajın gelmemesi.


AMAN MERAL HANIM! KIYMA MAKİNESİNE AMAN DİKKAT!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şöyle demiş:

*

“Her gün bir arkadaş kıyma makinesine atılıyor”.

*

Bekçiler bekâr kadınların evlerini gözetleyecekmiş


“Kıyma makinesi” dendiğinde benim aklıma sadece şu geliyor:

*

“Menderes, üniversite gençlerini öldürtüp cesetlerini kıyma makinelerine attı” şeklinde ortaya salınan büyük tarihi palavra ve iftira.

*

Meral Hanım!

Maksadınızın bambaşka olduğunun tabii ki farkındayım ama siz yine de “Kıyma makinesi” sözünün vahim çağrışımlarını biraz da olsa dikkate alın.


KIZINI SEVİYOR OĞLUNU SEVMİYOR

TRUMP’ın oğluyla yaptığı röportajı izledim.

*

Çıkardığım sonuçlar şunlardır:

Bekçiler bekâr kadınların evlerini gözetleyecekmiş

*

Trump bir baba olarak oğluna pek düşkün değil. Ivanka dendiğinde gözleri parlayan Trump’ın oğlunu pek sallamadığını ve idare ettiği izlenimini aldım. Oğlunun da acıklı şekilde “sev beni babacığım” edasında olduğunu üzülerek müşahede ettim.



TAMER DAĞLI’NIN AÇIKLAMASI

HAMZA Yerlikaya ile ilgili savunma biçimini eleştirdiğim AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı aradı.

Bekçiler bekâr kadınların evlerini gözetleyecekmiş

Kendisinin “Hamza Yerlikaya’nın atanmasını eleştiren vatan hainidir” diye bir sözünün olmadığını, yaptığı konuşmada atamayla ilgili teknik izahlara yer verdiğini söyledi ve ekledi: “Hamza’nın şampiyonluklarından, bayrağımızı dalgalandırmasından söz ederken HDP sıralarından gelen itirazlar üzerine ‘Hamza’dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım’ dedim. Orada kastettiğim Hamza Yerlikaya’nın atanması değil, Hamza Yerlikaya’nın başarılarıydı. Konu çarpıtıldı”.

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