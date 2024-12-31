Bebek katiline bebek katili denilemeyecek mi

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Bu bela, çok gecikmeli de olsa nihayet bitiyor gibi.

En azından böyle bir umut doğdu.

*

Konjonktüre bakıyoruz: Süper uygun.









Şartlara bakıyoruz: Çok elverişli.

*

Üstelik bu kez geçmişten dersler alınmış gibi.

- Bu kez muhalefetin de içinde olacağı bir çözüm hedefleniyor.

- Bu kez Meclis’in adres gösterildiği bir çözümden söz ediliyor.

*

Böyle bir çözümü, daha doğmadan boğmak için, “bebek katili” dışında topluma hiçbir argüman sunmamak...

- Sorumluluktan kaçmaktır.

- Çözümsüzlüğe saplanmaktır.

- Ucuz popülizm yapmaktır.

- Umudu baltalamaktır.

*

Benim sorunum, bebek katiline “bebek katili” diyenlerle değil.

Benim sorunum...

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Çözümün minicik bir parçası olmaktan kaçıp, sorunun kocaman bir parçası olmayı seçenlerle.

AHMET ŞARA BEY! VERİN ŞUNLARA ESAD TİPİ BİR SEÇİM



HTŞ Lideri Ahmet Şara, “Seçimler dört yıl sonra yapılabilecek” diye bir açıklama yaptı.

*

Esad’ın devrilmesine Esad’dan bile daha fazla üzülenler, hemen atladılar bu açıklamanın üzerine.









“Suriye’de dört yıl seçim yok. Al sana demokrasi” falan diyorlar.

*

Suriye’de manzara-i umumiye şöyle:

- Ortada doğru dürüst bir devlet yok.

- Güvenlik koşulları tam olarak sağlanmış değil.

- Halkın önemli bir bölümü başka ülkelerde sığınmacı.

- Nüfus belirsiz.

- YPG, ülkenin bir bölümünde kontrolü sağlamaya devam ediyor.

- Uluslararası yaptırımlar sürüyor.

- Ekonomi çökmüş.

- HTŞ, halen terör listelerinde.

- Yeni anayasa yazılacak.

- Şehirler perişan, her taraf yıkılmış.

- Geçicinin geçicisi bir hükümet işbaşında.

*

Böyle bir ülkede ne zaman seçim yapılabilir?

Bir yılda mı, iki yılda mı, dört yılda mı?

*

Tabii ki sözünü ettiğimiz seçim, doğru dürüst bir seçim.

Yoksa Esad türü bir seçimi, hemen yarın yapmak bile mümkün.

“Ahmet Şara yüzde 90 oy aldı” falan denir, olay biter.



KOMİSER COLUMBO



BİR yerlerden bulup buluşturdum, Komiser Columbo’yu izliyorum birkaç gündür.

*

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Şunu fark ettim:









- Kirli ve buruşuk pardösüsüyle...

- Mütevazı ama yapışkan tarzıyla...

- Kendini gülünç duruma düşüren sakarlıklarıyla...

- Zekâsını perdelediği dalgınlığıyla...

- Olur olmaz yerlerde karısından, kayınbiraderinden söz edişiyle...

- Otoritesini hiç kullanmamasıyla...

- Sinir bozucu nezaketiyle...

- Hijyen olayına asla yüz vermemesiyle...

- Basbayağı tipsiz olmasıyla...

Çok özgün, çok yaratıcı, çok etkileyici bir dizi kahramanıymış Columbo.

*

1960’lı yılların sonunda bütün klişeleri alt üst eden bir dizi karakteri olarak ortaya çıkmış Komiser Columbo.

Hiçbir ön kabule, hiçbir ezbere, hiçbir taklide sırtını dayamamış.

Columbo’nun bugün bile tazeliğini koruması, bugün bile yadırganmadan izlenmesi, bugün bile geçerliliğini koruyabilmesi başka nasıl izah edilebilir?

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2025’TE EN ÇOK KONUŞACAĞIMIZ ÜÇLÜLER



PUTİN / ERDOĞAN / TRUMP









“Güçlü liderlik” alanını bu üç isim dolduruyor dünyada. 2025’te de bu üç ismi çok konuşacağız.

BULDAN / ÖNDER / ÖCALAN









Bu üçlü önümüzdeki günlerde İmralı’da daha çok buluşacak ve biz de bu üçlüyü daha çok konuşacağız.

YAVAŞ / İMAMOĞLU / ÖZEL









Bu üçlü arasındaki inişli çıkışlı ilişkileri, gizli açık rekabeti falan 2025’te de çok konuşacağız.

DÜŞÜNÜN HUMUS’TA MUTLU BİR DÜRZİ



80’li yıllarda turizm propagandası için TRT’de sıkça yayınlanan bir şarkı vardı.

Sözleri şöyleydi:

*

“İnsanlar bir arada hayattan zevk almalı / Düşünün Antalya’da mutlu bir Hollandalı / Türk, İtalyan, İngiliz bir dostluk gecesinde / Rakı bardaklarında kardeşliği bulmalı.”

*

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Bu şarkıyı Suriye’nin geleceği için uyarlıyorum:

*

“İnsanlar artık kavgayı dövüşü bırakmalı / Düşünün Hama’da mutlu bir Nusayri / Sünni, Kürt, Şii, Dürzi, Arap bir Halep lokantasında / Falafel yiyerek kardeşliği bulmalı.”

GALATA KÖPRÜSÜ’NDEKİ YÜRÜYÜŞE KATILMAK İÇİN ŞARTLAR



YARIN, yani 1 Ocak günü, sabah saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde devasa bir yürüyüş yapılacak.

*

Bu yürüyüş...

Gazze’de donarak ölen bebeklerin unutulmaya terk edilmemesi için yapılacak. İsrail soykırımı kanıksanmasın diye yapılacak. Filistin halkı kendini asla yalnız hissetmesin diye yapılacak.

*

Kim düzenliyor bu yürüyüşü?

“İnsanlık İttifakı” düzenliyor.

*

Kimler katılabilir?

Yürüyüşü düzenleyen “İnsanlık İttifakı”, yürüyüşe katılımın ilk üç şartını şöyle açıklıyor:

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- Dünya üzerinde yaşayan bir insan olmak.

- İnsan haklarına, adalete ve barışa bağlı olmak.

- Zulme, ayrımcılığa, soykırıma karşı duruş sergilemek.

*

Çok hoşuma gitti bu şartlar.

Yaşasın zulme karşı ayağa kalkan insanlık!