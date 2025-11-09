Bazısı gündemden bazısı gündemimden saptamalar

Haberin Devamı

ATATÜRK’E MEVLİT: Atatürk, ölüm yıldönümlerinde nasıl anılmalı? Dinsel merasimlerle mi, seküler törenlerle mi? Bu konuda ben tam bir liberalim: İsteyen saygı duruşunda durur, isteyen Fatiha okur, isteyen Mevlit okutur. Tek tipçi anma dayatmasına kesinlikle karşıyım.



*



ALİYEV: Karabağ Zaferi’nin yıldönümünde bir Aliyev saptaması: Karabağ Zaferi, Aliyev’i Azerbaycan’ın tartışmasız lideri yaptı. Karabağ Zaferi’nden sonra Aliyev tartışması yapmak, zafere ihanetle eş değer hale geldi. Bir şey daha söyleyeceğim: Zaferden sonra Aliyev de liderlikte epey olgunlaştı.



*



SOKAK ÇOK FARKLI: Güngören’de bir diş kliniğinin açılışına gittim. Manzara şu: Sarıklı hocalar, başı açık kadınlar, sosyal demokratlar, dindar siyasetçiler... Hepsi açılıştaydı. Husumet? Sıfırdı. Öfke? İzi tozu bile yoktu. Espriler? Havada uçuşuyordu. Sonuç? Türkiye’nin sokakları ile sosyal medyası arasında gerçekten de devasa bir uçurum var.



*



NUMAN KURTULMUŞ: Genel yayın yönetmenleriyle yaptığı basın buluşmasına ben gidemedim ama toplantının tüm “çıktılarını” baştan sona dikkatle okudum. Şahane bir toplantı olmuş. Hem Numan Kurtulmuş’un açıklamaları hem de meslektaşlarımızın soruları müthiş.



*



ÇIKTI: Son zamanlarda bu sözcük herkesin dilinde. “Konferansın çıktıları” deniyor mesela. “Zirvenin çıktıları” deniyor mesela. “Marjında” sözcüğü gibi bu da dilimize yerleşti. Numan Kurtulmuş’tan söz ederken ben de kullandım bu sözcüğü. Üstelik bana pek sevimli gelmese de. Neyse. Neyse.



*



AZİZ İHSAN AKTAŞ: Bu adam CHP’nin yumuşak karnı haline geldi. Ekranlara çıkıp CHP’nin önemli isimlerine meydan okuyor. İşin tuhaf tarafı CHP yönetimi, bu adamın meydan okumalara karşı sessiz. CHP’den “Hop” diyen yok bu adama. Ali Mahir Bey bile konuya dalmıyor. Neden acaba? “Fazla kızdırmayalım da başımıza daha fazla bela olmasın” diye düşünüyor olabilirler mi?



*



ÖZEL / İMAMOĞLU: Bir kez daha söylüyorum: Özgür Özel, İmamoğlu’dan bağımsızlaşmalı. Bunu derken şunu kastetmiyorum: İmamoğlu’nu unutmalı, İmamoğlu’na sahip çıkmamalı. Hayır, hayır. Tabii ki unutmamalı, tabii ki sahip çıkmalı. İmamoğlu’ndan bağımsızlaşmaktan kastım şu: Partinin sadece İmamoğlu gündemine takılıp kalmasından kurtulması.



*



DAY DAY PASTANESİ: Kapalıçarşı’nın Beyazıt girişinde bir pastane var. Adı: Day Day Pastanesi. Sabah 8’de açılıyor, ürünler öğleye doğru bitiyor. Kapısında uzun, upuzun kuyruklar. Ben ki elmalı turtaya hayatta dönüp de bakmam, bu pastanen yaptığı elmalı turtanın hastası oldum. Bir acıbadem yapıyorlar, yok böyle acıbadem. Kuyrukları arttırmak işime gelmez ama hakkını teslim etmekten kendimi alamadım.



*



BAKANLIĞA BRAVO: Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şahane biçimde restore edildi. Üstelik Atatürk’e ait bine yakın eşya, kitap ve eserler de Selanik’e gönderildi. Kısacası Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev, şanına yakışır bir müzeye dönüştü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a ve emeği geçenlere binlerce teşekkür. Atatürk’e vefa açısından şahane bir iş yaptılar.



*



NEJAT İŞLER: Nuri Bilge Ceylan’a yönelik sözlerinde sonsuz haklı Nejat İşler. Nuri Bilge Ceylan’ın Bennu Yıldırımlar’a yaptığı çok büyük ayıptı.



*



KÜRK MANTOLU: Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna kitabını kim bilir kaçıncı kez okuyorum. Bu sefer okuma nedenim şu: İngiltere’de bir numara olmuş kitap, süper olumlu tepkiler alıyormuş. Kürk Mantolu’yu bir kez daha İngilizlerin hatırına okuyorum. Yani onlarla birlikte. Yani onların neleri nasıl anlayacağını düşünerek. Yani evrensel bir gözle.