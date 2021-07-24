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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bazı ünlülerin günlük rutinleri
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Bazı ünlülerin günlük rutinleri

24 Temmuz 2021

Sabahları çakralarını açmak için meditasyon yaparmış.

MIRANDA KERR: Açılsın çakralar

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)

VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.

MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.

RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

GÜN doğduğunda uyanmak istediği için yatmadan önce perdeleri açık bırakıyormuş. Erken saatlerde ne yapıyor dersiniz? Ya yüzüyormuş ya da uçurtma sörfü yapıyormuş. Bu adam uzaya gitmesin de kim gitsin?

JENNIFER ANISTON: Sabahın köründe

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

SABAH 4.30’da güne başlıyormuş. Alooo! 4.30 dedim 4.30. Ve 20 dakikalık bir meditasyon olmazsa olmazıymış. Ardından da yüzünü sade bir sabunla yıkarmış. En sonunda ise bir bardak limonlu suyla metabolizmasını selamlarmış. Artık güne başlamaya hazırmış. Benim açımdan kâbus gibi bir sabah.

STEPHEN KING: Günde iki bin kelime

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

CAVİT Çağlar ile Osman Müftüoğlu her gün 10 bin adım atmaya çabalarken... Bizim Stephen, her gün muhakkak iki bin kelime yazarmış. Adım sayar gibi bir kelime sayarı varmış. Sonra biraz kestirir, ailesiyle vakit geçirir ve televizyonda maç izlermiş. Korku filmi gibi bir hayat!

IMMANUEL KANT: Tavizsiz bir rutinci

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

SABAH saat beşte uşağı Martin tarafından uyandırılır. Uyandıktan sonra iki fincan hafif demli çay içer ve piposu ile bir ölçü tütün tüttürür. Sonra dersler için hazırlanır. Dersler 11’e kadar sürer. Öğle yemeği için dışarı çıkar ve yürüyüş yapar. Vehbi Koç gibi adammış Kant. Rutininden asla ve kata taviz vermezmiş.

MARK ZUCKERBERG: Her gün aynı tişört

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

GECE geç saate kadar çalışmadıysa sabah saat sekizde muhakkak kalkıyormuş. Bir de her gün aynı tişörtü giyermiş. Aynı bizim Acun’un ya da Sinan Çetin’in hep siyah tişört giymesi gibi... Peki neden her gün aynı tişört? Nedeni şuymuş: Hayatında fazladan bir karar verme gerekliliği olmasın diye... Ne insanlar var ama değil mi?

FRANZ KAFKA: Korkunç, berbat hayat

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

ÇALIŞTIĞI işyerinin adı: İş Kazası Sigorta Enstitüsü... Statüsü: Tek vardiya usulü memur. Evi hep kalabalık. Sıkışık bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşam. Ofisi korkunç derecede berbat. Şimdi söyleyin dostlar, bu adam o kitapları yazmasın da kim yazsın?

VICTORIA BECKHAM: Metabolizması mühim

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

SABAH 6’da kalkıyormuş. (Ünlü olup da öğleye doğru uyanan bir kişi bile yok). Metabolizmasını iki kaşık elma sirkesiyle uyandırıyormuş. (Metabolizmalarını amma da düşünüyorlar yahu!) Çocuklar uyanmadan spor yapıyormuş. Çocukları okula gönderdikten sonra yine spor yapıyormuş. (Çekilir mi böyle hayat!)

ELON MUSK: Sıradan, keyifsiz

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

GECE 1’de yatıp sabah 7’de kalkıyormuş. (Ne kadar sıradan.) Kahvaltı etmiyormuş. (Ne kadar sağlıksız.) Öğle yemeğini iş arasında beş dakikada atıştırıyormuş. (Ne kadar keyifsiz.) Günde bir ya da iki kez koşu bandına çıkıyormuş. (Ne kadar tatsız.)

KURT VONNEGUT: Hayatı romanı gibi değil

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

5.30: Uyanış. 8’e kadar: Çalışma ve kahvaltı. 10.00: Yürüyüş. 10:30: Belediye havuzunda yüzme. 11.45: Eve dönüş ve gelen postaları okuma. 12.30: Öğle yemeği. Öğleden sonra: Okulda ders verme. 17.30: Birkaç viski. Akşam yemeği için mutfağa giriş. Caz dinleme. 22.00: Uyku.

WINSTON CHURCHILL: Yatak adamı

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

SAAT gibi bir rutini var. Bir dakika bile dışına çıkmaz. Sekizde uyanır ve sıcak bir duş alırdı. Konuşma pratiği yapardı ardından. Sonra yatakta gazete okur, pipo tüttürür ve viski soda yudumlardı. Yatağı çok severdi. Öğleye kadar yataktan çıkmaz, öğle saatlerinde de şekerleme yapardı. Gelelim akşamlara... Aileyle kart oynar ve uzun bir akşam yemeği yerdi. Saat 23.00’te ikinci vardiyasına başlar. Sabaha karşı üçe kadar sürerdi bu vardiya.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BİRKAÇ GÜNLÜK RUTİNİ

- 45 derece sıcakta Kıbrıs’ta fasılasız temas ve görüşme trafiği içinde geçen iki gün.

*

- Kıbrıslı gençlerle muhabbet etkinliği.

*

- Kıbrıs’ta Özgürlük Günü törenleri...

Bazı ünlülerin günlük rutinleri

*

- “Biraz dinleneyim” demeden partililerle bayramlaşma.

*

- Ani bir kararla Rize’deki sel felaketini yerinde incelemek amacıyla Rize’ye doğru yola çıkma.

*

- Rize’de olay yeri incelemesi...

*

- Cuma namazını Günaysu Merkez Camisi’nde kılma.

*

- Selin vurduğu Rize’de halka hitap.

*

Şunları söylemeden geçemeyeceğim: Şu programın binde birini ben icra etmeye kalksam ayakta uyurum. Sadece Kıbrıs dönüşü en az bir hafta dinlenmek isterim. Hiçbir kuvvet beni Rize’ye götüremez. Diyelim gittim. Rize dönüşü kendime gelmem en az 10 gün alır.

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Üç zor konu - Taliban, fonlama, sığınmacılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Temmuz 2021
1) TALİBAN: Türkiye’de İslam adına ortaya konan hiçbir pratik, Taliban’ın İslam anlayışıyla örtüşmez. Hiç ayırt etmeksizin hepimizi “kâfir” diye yaftalarlar. Biz de onların İslam anlayışlarını alabildiğine yadırgarız. Hatta “İslam bu değil” deriz. Ama bütün bunlara rağmen... Türkiye, ABD’nin Taliban’la kurduğu diyalogdan daha iyi bir diyalog kurabilir.

2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.

*

3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.

HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU

Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.

*

Sırf tahtaya üst üste

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Nasıl zorba olunur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Temmuz 2021
Böyle bir belgesel var. Ben de izledim bu belgeseli.

Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.

*

Anlatılan isimlerin...

Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.



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Duygusal bir popüler kültüre sahip olmak isteyenler için liste

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Temmuz 2021
Frida Kahblo: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur.




- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.

*


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Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Temmuz 2021
Fatih Çekirge, Hikmet Çetin’le süper bir Afganistan röportajı yaptı.

Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.

*

Hikmet Çetin...

- Sağduyusuyla...



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Godfather aşkına gittim Nobu’ya

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Temmuz 2021
Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış.

- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.



*

- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.

*

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Melih Bulu neden görevden alındı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Temmuz 2021
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, sürpriz bir şekilde görevden alındı.

Herkes bunun nedenini merak ediyor.

Benim elimde iki temel neden var:

*

Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.

*

İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.

*

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15 Temmuz’dan 5 yıl sonra geldiğimiz yerlerden biri: Din kisvesine geçit yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Temmuz 2021
15 Temmuz'dan önce...

Özellikle muhafazakâr kesimlerde...

Yaklaşım genel olarak şöyleydi:

Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.

*

Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.

*

Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.

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“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Temmuz 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da...

“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...

*

Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...

Şöyle bir yaklaşım sergiledi:

*

“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”

*

Bahçeli bu konuda bir şey demedi.

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İstanbul’un en güzel zamanı, herkesin Bodrum’a gittiği zamandır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Temmuz 2021
İstanbul öyle güzel ki bugünlerde... Nüfusu azalmış, yoğunluğu bitmiş. Bir rahatlık gelmiş üstüne. Çiçekleri fark edilir olmuş.

- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.

*

- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.

*



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İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Temmuz 2021
Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni gezip gördüm. İzlenimlerimi yazıyorum:

- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.



*

- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.

*

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Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Temmuz 2021
Bir cisim yaklaşıyor ama yaklaşan cisim, erken seçim değil.

Yaklaşan cisim şudur:

*

Erken seçim kampanyası.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:

Seçim kampanyası başladı.

*

Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz

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“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Temmuz 2021
*

BİRİNCİ İHTİMAL

AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.

İKİNCİ İHTİMAL

CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.

DÖRDÜNCÜ İHTİMAL

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Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’ye göre...

- Ecevit solcu değil.

- Erdal İnönü solcu değil.

- İsmet Paşa zaten solcu değil.

- Atatürk’ün solla alakası yok.

*

Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...

Sanırsın ki...

Kendisi

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Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Temmuz 2021
Alpay Özalan, bir Kızılderili kitabı yazmış.

Bazıları kafa buluyor.

“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.

*

Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.

İsteyen yazar. Amatörce.


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Özenti bir tanımlama: Türk, Sünni, beyaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Temmuz 2021
ABD’de “WASP” diye bir sınıfsal niteleme var.

Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.

*

Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.

Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.

*

ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...

Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.

“Türk, Sünni, beyaz”

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Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’nin İrfan Aktan’a verdiği röportajı okudum.

 

Genel yorumum şudur:

*

Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.

*

Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.

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Benim Kartal Tibet’im

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Temmuz 2021
Kimine göre Kartal Tibet...

“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.

*

Kimine göre Kartal Tibet...



“Çalıkuşu” filmindeki

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Halkımızın onuru: Somalı İsmail Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Temmuz 2021
Yer: Soma’da bir kafe...

65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.

*

Aynı kafede...

İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...

Adamın biri, bir kadına saldırıyor.

*

Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...

Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...

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Deniz Baykal’ın en delikanlı eylemi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Haziran 2021
Ne zaman Deniz Baykal adı bir biçimde gündeme gelse...

Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:

“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”

*

Oysa eleştirildiği bu konu...



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