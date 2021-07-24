Bazı ünlülerin günlük rutinleri

2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
*
3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
*
Sırf tahtaya üst üste
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
*
Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
*
Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
*
- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
*
Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
*
Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
*
İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
*
Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
*
Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
*
Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
*
Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Bazı ünlülerin günlük rutinleri
Sabahları çakralarını açmak için meditasyon yaparmış.
MIRANDA KERR: Açılsın çakralar
SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)
VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta
ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.
MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı
SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.
RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü
GÜN doğduğunda uyanmak istediği için yatmadan önce perdeleri açık bırakıyormuş. Erken saatlerde ne yapıyor dersiniz? Ya yüzüyormuş ya da uçurtma sörfü yapıyormuş. Bu adam uzaya gitmesin de kim gitsin?
JENNIFER ANISTON: Sabahın köründe
SABAH 4.30’da güne başlıyormuş. Alooo! 4.30 dedim 4.30. Ve 20 dakikalık bir meditasyon olmazsa olmazıymış. Ardından da yüzünü sade bir sabunla yıkarmış. En sonunda ise bir bardak limonlu suyla metabolizmasını selamlarmış. Artık güne başlamaya hazırmış. Benim açımdan kâbus gibi bir sabah.
STEPHEN KING: Günde iki bin kelime
CAVİT Çağlar ile Osman Müftüoğlu her gün 10 bin adım atmaya çabalarken... Bizim Stephen, her gün muhakkak iki bin kelime yazarmış. Adım sayar gibi bir kelime sayarı varmış. Sonra biraz kestirir, ailesiyle vakit geçirir ve televizyonda maç izlermiş. Korku filmi gibi bir hayat!
IMMANUEL KANT: Tavizsiz bir rutinci
SABAH saat beşte uşağı Martin tarafından uyandırılır. Uyandıktan sonra iki fincan hafif demli çay içer ve piposu ile bir ölçü tütün tüttürür. Sonra dersler için hazırlanır. Dersler 11’e kadar sürer. Öğle yemeği için dışarı çıkar ve yürüyüş yapar. Vehbi Koç gibi adammış Kant. Rutininden asla ve kata taviz vermezmiş.
MARK ZUCKERBERG: Her gün aynı tişört
GECE geç saate kadar çalışmadıysa sabah saat sekizde muhakkak kalkıyormuş. Bir de her gün aynı tişörtü giyermiş. Aynı bizim Acun’un ya da Sinan Çetin’in hep siyah tişört giymesi gibi... Peki neden her gün aynı tişört? Nedeni şuymuş: Hayatında fazladan bir karar verme gerekliliği olmasın diye... Ne insanlar var ama değil mi?
FRANZ KAFKA: Korkunç, berbat hayat
ÇALIŞTIĞI işyerinin adı: İş Kazası Sigorta Enstitüsü... Statüsü: Tek vardiya usulü memur. Evi hep kalabalık. Sıkışık bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşam. Ofisi korkunç derecede berbat. Şimdi söyleyin dostlar, bu adam o kitapları yazmasın da kim yazsın?
VICTORIA BECKHAM: Metabolizması mühim
SABAH 6’da kalkıyormuş. (Ünlü olup da öğleye doğru uyanan bir kişi bile yok). Metabolizmasını iki kaşık elma sirkesiyle uyandırıyormuş. (Metabolizmalarını amma da düşünüyorlar yahu!) Çocuklar uyanmadan spor yapıyormuş. Çocukları okula gönderdikten sonra yine spor yapıyormuş. (Çekilir mi böyle hayat!)
ELON MUSK: Sıradan, keyifsiz
GECE 1’de yatıp sabah 7’de kalkıyormuş. (Ne kadar sıradan.) Kahvaltı etmiyormuş. (Ne kadar sağlıksız.) Öğle yemeğini iş arasında beş dakikada atıştırıyormuş. (Ne kadar keyifsiz.) Günde bir ya da iki kez koşu bandına çıkıyormuş. (Ne kadar tatsız.)
KURT VONNEGUT: Hayatı romanı gibi değil
5.30: Uyanış. 8’e kadar: Çalışma ve kahvaltı. 10.00: Yürüyüş. 10:30: Belediye havuzunda yüzme. 11.45: Eve dönüş ve gelen postaları okuma. 12.30: Öğle yemeği. Öğleden sonra: Okulda ders verme. 17.30: Birkaç viski. Akşam yemeği için mutfağa giriş. Caz dinleme. 22.00: Uyku.
WINSTON CHURCHILL: Yatak adamı
SAAT gibi bir rutini var. Bir dakika bile dışına çıkmaz. Sekizde uyanır ve sıcak bir duş alırdı. Konuşma pratiği yapardı ardından. Sonra yatakta gazete okur, pipo tüttürür ve viski soda yudumlardı. Yatağı çok severdi. Öğleye kadar yataktan çıkmaz, öğle saatlerinde de şekerleme yapardı. Gelelim akşamlara... Aileyle kart oynar ve uzun bir akşam yemeği yerdi. Saat 23.00’te ikinci vardiyasına başlar. Sabaha karşı üçe kadar sürerdi bu vardiya.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BİRKAÇ GÜNLÜK RUTİNİ
- 45 derece sıcakta Kıbrıs’ta fasılasız temas ve görüşme trafiği içinde geçen iki gün.
*
- Kıbrıslı gençlerle muhabbet etkinliği.
*
- Kıbrıs’ta Özgürlük Günü törenleri...
*
- “Biraz dinleneyim” demeden partililerle bayramlaşma.
*
- Ani bir kararla Rize’deki sel felaketini yerinde incelemek amacıyla Rize’ye doğru yola çıkma.
*
- Rize’de olay yeri incelemesi...
*
- Cuma namazını Günaysu Merkez Camisi’nde kılma.
*
- Selin vurduğu Rize’de halka hitap.
*
Şunları söylemeden geçemeyeceğim: Şu programın binde birini ben icra etmeye kalksam ayakta uyurum. Sadece Kıbrıs dönüşü en az bir hafta dinlenmek isterim. Hiçbir kuvvet beni Rize’ye götüremez. Diyelim gittim. Rize dönüşü kendime gelmem en az 10 gün alır.