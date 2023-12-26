Baştan sona bildiri tartışması

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SİYASİ İLETİŞİM AÇISINDAN CHP’Yİ ZORA DÜŞÜRDÜ

Toplumda teröre karşı büyük bir öfke oluşmuş durumda.

Şehitlerin acısının neden olduğu bir öfke bu.

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İşte böyle bir ortamda Meclis’te “Bütün partiler teröre karşı ortak bildiri yayımlasın” diye bir öneri geldi.

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Lütfen dikkat!

Öneriyi getiren ne AK Parti’ydi ne de MHP.

Öneriyi getiren düne kadar CHP’nin en önemli ittifak ortağı olan İYİ Parti’ydi.

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İYİ Parti, önerisinin amacını şöyle açıkladı: Birlik ve beraberliği vurgulamak. Teröre karşı kale gibi sağlam durmak. Vatandaşa moral vermek.

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CHP, işte bu bildiriye imza atmadı.

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CHP’nin bildiriye imza atmaması, iktidar cephesi tarafından ilk etapta şöyle yorumlandı: “Bunlar seçim öncesi DEM’i küstürmek istemiyorlar.”

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CHP, baktı ki...

İktidar cephesinin bu yaklaşımı etkili oluyor. Tepkiler çığ gibi büyüyor. Her kesimden sesler yükseliyor. CHP içinden bile şiddetli itirazlar var. (Bakınız: Akif Hamzaçebi, Hurşit Güneş gibi partililerin itirazları.)

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Çözümü kendi bildirisini yayımlamakta buldu.

Yayımladıkları bildiride terör, çok sert lanetleniyordu ama PKK’nın adı geçmiyordu.

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Fakat olan olmuştu.

CHP ile DEM aynı safta gibi görünmüş, böyle bir algının yaratılmasına yol açılmıştı ya da böyle bir propagandaya zemin hazırlanmıştı.

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Kamuoyunda “CHP teröre karşı ortak bildiriye imza koymadı” cümlesi ise zihinlere kazınmıştı.

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Kısacası...

Siyasal iletişim açısından aşağı yukarı şöyle bir tablo ortaya çıktı:

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- CHP Lideri Özgür Özel’in memleketi Manisa’da katıldığı şehit cenazesinde organik ya da organik olmayan biçimde protesto edilmesine yol açan bir iklim oluşmuş oldu.

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- CHP, üç gündür “öyle olmadı, böyle oldu, imzalamadık ama bir sor hele neden imzalamadık” diye dert anlatmak zorunda kaldı.

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- AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet bildiri safında yer alırken DEM ve CHP ayrı ayrı saflarda yer almış oldu. CHP’nin alternatif bildirisi, durumu pek kurtaramadı.

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CHP NERELERDE YANLIŞ YAPTI

- Daha dün HDP’nin yeni versiyonu DEM’le görüşmüşken o bildiriye imza atmamanın nasıl algılanacağını ya da algılatılacağını hesap etmeliydi.

HESAP ETMEDİ.

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- İYİ Parti ve Saadet Partisi gibi düne kadar ölümüne ortaklık yaptığı partilerin bildiride öncülük yapması durumunu dikkate almalıydı.

DİKKATE ALMADI.

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- CHP olarak yayımladığı alternatif bildirinin, tepkileri dindirmek amacıyla yayımlandığının akla gelebileceğini düşünmeliydi.

DÜŞÜNMEDİ.

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- Ne yaptığın kadar yaptığın şeyin başkaları tarafından nasıl anlaşıldığının da çok önemli olduğunu bilmeliydi.

BİLMEDİ.





BİR KONU SAPTIRMA ÖRNEĞİ

Özgür Özel’in bildiri tartışmasında sığındığı son argüman şu:

*

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“Sorunu, bir A4 kağıdına imza atarak çözmüş gibi göstermek milleti kandırmaktır. Esas vatana ihanet budur. Oradaki askerlerimize sahip çıkmak bizim sorumluluğumuzdur.”

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Doğrudur.

Her kim ki bir A4 kâğıdına imza atarak sorunu çözmüş gibi gösteriyorsa...

Resmen ve alenen milleti kandırıyordur.

Yalan söylüyordur.

Milletin zekasıyla alay ediyordur.

*

İyi ama şu ana kadar kim, “Hadi arkadaşlar, bir bildiri yayımlayalım da terör sorunu çözülmüş olsun” dedi ki.

Meclis’te yayımlanan bildirinin gayesi, hedefi, amacı bu muydu yani?

*

Bildiri dediğin şey...

Topluma ortak dayanışma duygusunu yaşatmak amacıyla hazırlanmış tamamen sembolik bir dayanışma metnidir.

*

Başı budur, ortası budur, sonu budur.

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Bundan daha fazla anlamı yoktur.

Bundan daha fazla gücü yoktur.

Bundan daha fazla değeri yoktur.

*

“A4 kağıdına imza atarak sorun çözülmez” demek, olayı saptırma girişiminden başka bir şey değildir.

CHP NE YAPSAYDI NASIL SONUÇ ALIRDI

- Hem bildiriye imza atıp hem de iktidarı terör konusunda sonsuz eleştirseydi. Hiçbir sorunla karşılaşmazdı.

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- Hem bildiriye imza atıp hem de yas ilan edilmesini talep etseydi. Hiçbir eleştiri almaz, tam tersine övgü alırdı.

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- Hem bildiriye imza atıp hem de “Yetkili kişiler bize bilgilendirme yapmalı” deseydi. Sonsuz haklı olurdu.

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- Hem bildiriye imza atıp hem de “Neden şehitler veriyoruz” sorusunu gürül gürül sorsaydı. Manisa’da protesto olmazdı.

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- Hem bildiriye imza atıp hem de “Ama sonra bizi terörle yan yana getiriyorsunuz, bu olmaz” diye güçlü bir ses çıkarsaydı çok iyi bir şey yapmış olurdu.