Baştan sona bildiri tartışması

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SİYASİ İLETİŞİM AÇISINDAN CHP’Yİ ZORA DÜŞÜRDÜ
Toplumda teröre karşı büyük bir öfke oluşmuş durumda.
Şehitlerin acısının neden olduğu bir öfke bu.
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İşte böyle bir ortamda Meclis’te “Bütün partiler teröre karşı ortak bildiri yayımlasın” diye bir öneri geldi.
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Lütfen dikkat!
Öneriyi getiren ne AK Parti’ydi ne de MHP.
Öneriyi getiren düne kadar CHP’nin en önemli ittifak ortağı olan İYİ Parti’ydi.
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İYİ Parti, önerisinin amacını şöyle açıkladı: Birlik ve beraberliği vurgulamak. Teröre karşı kale gibi sağlam durmak. Vatandaşa moral vermek.
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CHP, işte bu bildiriye imza atmadı.
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CHP’nin bildiriye imza atmaması, iktidar cephesi tarafından ilk etapta şöyle yorumlandı: “Bunlar seçim öncesi DEM’i küstürmek istemiyorlar.”
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CHP, baktı ki...
İktidar cephesinin bu yaklaşımı etkili oluyor. Tepkiler çığ gibi büyüyor. Her kesimden sesler yükseliyor. CHP içinden bile şiddetli itirazlar var. (Bakınız: Akif Hamzaçebi, Hurşit Güneş gibi partililerin itirazları.)
Çözümü kendi bildirisini yayımlamakta buldu.
Yayımladıkları bildiride terör, çok sert lanetleniyordu ama PKK’nın adı geçmiyordu.
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Fakat olan olmuştu.
CHP ile DEM aynı safta gibi görünmüş, böyle bir algının yaratılmasına yol açılmıştı ya da böyle bir propagandaya zemin hazırlanmıştı.
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Kamuoyunda “CHP teröre karşı ortak bildiriye imza koymadı” cümlesi ise zihinlere kazınmıştı.
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Kısacası...
Siyasal iletişim açısından aşağı yukarı şöyle bir tablo ortaya çıktı:
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- CHP Lideri Özgür Özel’in memleketi Manisa’da katıldığı şehit cenazesinde organik ya da organik olmayan biçimde protesto edilmesine yol açan bir iklim oluşmuş oldu.
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- CHP, üç gündür “öyle olmadı, böyle oldu, imzalamadık ama bir sor hele neden imzalamadık” diye dert anlatmak zorunda kaldı.
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- AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet bildiri safında yer alırken DEM ve CHP ayrı ayrı saflarda yer almış oldu. CHP’nin alternatif bildirisi, durumu pek kurtaramadı.
CHP NERELERDE YANLIŞ YAPTI
- Daha dün HDP’nin yeni versiyonu DEM’le görüşmüşken o bildiriye imza atmamanın nasıl algılanacağını ya da algılatılacağını hesap etmeliydi.
HESAP ETMEDİ.
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- İYİ Parti ve Saadet Partisi gibi düne kadar ölümüne ortaklık yaptığı partilerin bildiride öncülük yapması durumunu dikkate almalıydı.
DİKKATE ALMADI.
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- CHP olarak yayımladığı alternatif bildirinin, tepkileri dindirmek amacıyla yayımlandığının akla gelebileceğini düşünmeliydi.
DÜŞÜNMEDİ.
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- Ne yaptığın kadar yaptığın şeyin başkaları tarafından nasıl anlaşıldığının da çok önemli olduğunu bilmeliydi.
BİLMEDİ.
BİR KONU SAPTIRMA ÖRNEĞİ
Özgür Özel’in bildiri tartışmasında sığındığı son argüman şu:
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“Sorunu, bir A4 kağıdına imza atarak çözmüş gibi göstermek milleti kandırmaktır. Esas vatana ihanet budur. Oradaki askerlerimize sahip çıkmak bizim sorumluluğumuzdur.”
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Doğrudur.
Her kim ki bir A4 kâğıdına imza atarak sorunu çözmüş gibi gösteriyorsa...
Resmen ve alenen milleti kandırıyordur.
Yalan söylüyordur.
Milletin zekasıyla alay ediyordur.
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İyi ama şu ana kadar kim, “Hadi arkadaşlar, bir bildiri yayımlayalım da terör sorunu çözülmüş olsun” dedi ki.
Meclis’te yayımlanan bildirinin gayesi, hedefi, amacı bu muydu yani?
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Bildiri dediğin şey...
Topluma ortak dayanışma duygusunu yaşatmak amacıyla hazırlanmış tamamen sembolik bir dayanışma metnidir.
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Başı budur, ortası budur, sonu budur.
Bundan daha fazla anlamı yoktur.
Bundan daha fazla gücü yoktur.
Bundan daha fazla değeri yoktur.
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“A4 kağıdına imza atarak sorun çözülmez” demek, olayı saptırma girişiminden başka bir şey değildir.
CHP NE YAPSAYDI NASIL SONUÇ ALIRDI
- Hem bildiriye imza atıp hem de iktidarı terör konusunda sonsuz eleştirseydi. Hiçbir sorunla karşılaşmazdı.
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- Hem bildiriye imza atıp hem de yas ilan edilmesini talep etseydi. Hiçbir eleştiri almaz, tam tersine övgü alırdı.
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- Hem bildiriye imza atıp hem de “Yetkili kişiler bize bilgilendirme yapmalı” deseydi. Sonsuz haklı olurdu.
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- Hem bildiriye imza atıp hem de “Neden şehitler veriyoruz” sorusunu gürül gürül sorsaydı. Manisa’da protesto olmazdı.
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- Hem bildiriye imza atıp hem de “Ama sonra bizi terörle yan yana getiriyorsunuz, bu olmaz” diye güçlü bir ses çıkarsaydı çok iyi bir şey yapmış olurdu.
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