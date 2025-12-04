Barzani’nin dangalak karargâh sözcüsü

Haberin Devamı

Uzun namlulu silahlı korumalar, Barzani’ye aşırı övgüler falan.

*

MHP Lideri Devlet Bahçeli, işte bu hoş olmayan görüntülere itiraz etti.

Tertemiz bir dille. Mis gibi bir üslupla.

Şovenizmin kıyısından geçmeyerek. Irkçılığa milim göz kırpmayarak.

*

Bahçeli’ye cevap, kendisini “Barzani’nin Karargâh Sözcüsü” diye niteleyen bir odaktan geldi.

*

Sosyal medyada sağa sola laf sokuşturarak rahatlayan tipler vardır ya...

Öyle anlaşılıyor ki “Barzani’nin Karargâh Sözcüsü”, işte tam da böyle bir tip.

*

Neymiş efendim, Bahçeli “şovenistlik” yapmış. Neymiş efendim, Bahçeli “ırkçılık” yapmış.

Hatta daha da ileri gidiyor Karargâh Sözcüsü:

“Koyun postuna bürünmüş Bozkurt” falan diyerek haddini bir milyon kilometre aşan laf oyunlarına soyunuyor.

*

Eğer kendisini “Barzani’nin Karargâh Sözcüsü” diye nitelendiren bu açıklamanın sahibi...

- Barzani’nin oluruyla bu açıklamayı yaptıysa... Fena.

- Yok, Barzani’nin oluru olmadan bu açıklamayı yaptıysa... Çok daha fena.

*

“Barzani’nin Karargâh Sözcüsü” için söyleyeceklerim şunlardır:

*

BU SÖZCÜ: Gerilimi arttırıyor. BU SÖZCÜ: Yangına körükle gidiyor. BU SÖZCÜ: Adap bilmiyor. BU SÖZCÜ: Diplomasi bilmiyor. BU SÖZCÜ: Atarlı ergen karakterinde. BU SÖZCÜ: Tam bir hadsiz. BU SÖZCÜ: Tam bir izansız. BU SÖZCÜ: Sözlerinin nereye gittiğinin şuurunda değil. BU SÖZCÜ: Cumhur İttifakı nedir, bilmiyor. BU SÖZCÜ: Bahçeli’yi tanıyor ama yanlış tanıyor. BU SÖZCÜ: Genç CHP’li Berkay var ya... İlm-i siyaset açısından onun bile gerisinde.

*

Kısacası BU SÖZCÜ:

Affedersiniz ama tam bir dangalak.

*

Umarım Barzani...

“Bizim sözcü, maalesef bir dangalaklık yapmış. Bunu derhal görevden alıyorum. Sayın Bahçeli’den özür diliyorum” diye bir açıklama yapar da...

Dangalağın neden olduğu lüzumsuz hasarı biraz olsun onarma basiretini gösterir.

HERKESİN BİLDİĞİ GERÇEKLER: MADDE MADDE İMAMOĞLU’NUN HATALARI

- Belediye Başkanı seçilince... “Abi sen İstanbul’u almış adamsın. Belediye de nedir ya. Sen artık geleceğin Cumhurbaşkanısın” gazıyla karşılaştı.

*

- “Acilci” karakteri nedeniyle bu gaza geldi. Hem de gaza getirenlerin hayallerinin bile ötesine geçti. Kendisini “geleceğin Cumhurbaşkanı” olarak görmeye başladı.

*

- İstanbul’u bıraktı, “geleceğin Cumhurbaşkanı” olabilmek için mücadeleye başladı. Bunun için bir finans oluşturması gerekiyordu. Yakın çevresini finansın oluşturulmasını sağlayacak tiplerle doldurdu.

*

- Aşırı cüretkâr işlere girişti. Rüşvet, ihale, villa falan... Bu iddialara zemin hazırlayacak işleri, korkusuzca yaptı. Bir mekanizma kurdu bunun için.

*

- Peki bu cüret nereden geliyordu? Şöyle bir ön kabulü vardı İmamoğlu’nun: “Beni tutuklayamazlar, beni görevden alamazlar. Buna cesaret edemezler. Ekonomi çöker, halk ayaklanır.”

*

- “Operasyon geliyor” iddiaları ortaya çıkınca... Kendisinin acilen “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı” ilan edilmesini sağlamaya çalıştı. “Beni tutuklayamazlar ama Cumhurbaşkanı adayı olursam bunu hiç yapamazlar” diye düşünüyordu.

*

- Hiç hesaba katmadığı olay şuydu: Ortaya çıkan itirafçılar. İtirafçılar olgusu, anlatısını zedeledi. Operasyona haklılık çehresi kazandırdı.

*

- İşinsanlarının “müşteki” sıfatıyla soruşturmada yer alması da kendisi açısından iyi olmadı. İddianamenin kuvvetlenmesine yol açtı.

*

- Bütün bu macerada tek başarılı olduğu taraf şu: CHP’nin kendisine bağlılığında bir sarsılma ortaya çıkmadı. Kendi kaderiyle CHP’nin kaderini birleştirdi.

KILIÇDAROĞLU İKTİDARIN PROJESİYSE

- İKTİDAR AÇISINDAN: Düşün abi: İktidar bir proje oluşturuyor ve 14 yıl boyunca ana muhalefetin liderini belirliyor. Yeryüzünde hiçbir iktidar, bu denli muazzam bir beceri sahibi olamaz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekten bu iktidarın projesiyse... Bu iktidarı yenemezsiniz. Nasıl yeneceksiniz ki?

*

- CHP AÇISINDAN: Düşünün abi: İktidarın projesi olan bir adamı, 14 yıl sırtınızda taşıyorsunuz. Yıllar boyunca adamın proje olduğunu anlamıyorsunuz. 14 yıl boyunca adamdan hiç kuşkulanmıyorsunuz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekten bu iktidarın projesiyse... CHP’nin hali gerçekten harap olmaz mı?

CHP ‘CELLAT’ DEDİĞİNDE

CHP tarihinden...

- İnkâr politikaları gündeme getirilir.

- Ret politikaları gündeme getirilir.

- Cellatlık politikaları gündeme getirilir.

- Kürtçenin yasaklanması gündeme getirilir.

CHP, “cellat” demeden önce kırk kere düşünmesi gerektiğini sanırım anlamıştır.

EYVAH ATA DEMİRER

30 kilo vermiş Ata Demirer.

Bunun için şöyle bir yaşam tarzına geçmiş:

*

- KALKIŞ: Sabah 5.30

- SPOR: Kalktıktan hemen sonra spor.

- KAHVALTI: Yumurta, zeytin, zeytin yağı, domates, bir dilim ekmek, azıcık peynir ve bal.

- ÖĞLE: Yemek yok.

- AKŞAM: Balık ya da et.

- KÜREK: Haftanın üç günü Boğaz’da kürek çekme.

- YATMA: Saat 22.30’da doğru yatağa.

*

Komik dediğin adam...

Zaaf sahibi olacak, çılgınlıklar yapacak, harala güreleye açık olacak, disipline gelmeyecek, dağıtmaya meraklı olacak, yemeğe düşkün olacak, azıcık çılgınlık yapacak, iyi bir güveç için 345 kilometre yol yapacak, yaramazlık yapmadan duramayacak falan...

*

İnşallah Ata Demirer, Alman subaylarına özgü bu yeni hayat tarzıyla komik olmayı başarmaya devam edebilir.

EN NEFRETLİK VİDEO TÜRLERİ

- Felsefe ve filozoflar üzerinden en düzeysiz mahalle kahvesi kavgaları içeren videolar.

- Ayna karşısında makyaj yaparken “kadınlar ne ister” konulu boş konuşmalar içeren videolar.

- Eşlerine hayvani tarzda şakalar ve maskaralık yapan adamların videoları.

- Kedisini, köpeğini soytarıya çevirenlerin çektikleri videolar.

- Yemek sunumlarından pespaye şovlar çıkaran tiplerin videoları.