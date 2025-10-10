Barışın iki mimarı: Trump ve Erdoğan

Haberin Devamı

Katar’ın finans açısından bir önemi var, ayrıca arabuluculuk işlevi söz konusu.

Ancak Türkiye’nin bölgedeki etki gücü ikisinden çok daha fazla.

Formül şöyle işledi:

- Trump, Netanyahu’nun ikna edilmesinde birincil rol oynadı.









- Hamas’ın ikna edilmesinde de Erdoğan’ın rolü çok önemliydi.

Barış, böyle ortaya çıktı.

Şu iki şeyi artık hepimiz biliyoruz:

- BİR: Trump dışında hiç kimse Netanyahu’yu durduramazdı.

- İKİ: Erdoğan, başından beri Hamas’a destek vermeseydi Hamas üzerinde bu denli etkili olamazdı.

BARIŞIN SİGORTASI TÜRK ASKERİ OLACAK



HERKES şu soruya cevap arıyordu:

İsrail, ateşkese uymazsa ne olacak? Barışın sigortası ne olacak? İsrail’in Gazze’ye yeniden bomba yağdırmasına kim engel olacak?

Çok haklı bir soruydu bu.









Çünkü İsrail, anlaşmalara uymamasıyla meşhurdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklamasıyla bu konu açıklığa kavuştu.

Barışın sigortalarından biri de Türkiye olacak.

Erdoğan’ın “Gazze için görev gücünde yer alacağız” açıklaması, Türkiye’nin Gazze için oluşturulacak İstikrar Gücü’nde yer alacağının ilk işareti.

Bunun anlamı ise şu:

Türk askeri Gazze’de barışı korumak için görev alacak.



GAZZELİ ÇOCUKLAR GÜLÜYORSA



GAZZE’den gelen fotoğraflara bakıyorum:

- Çocuklar gülüyor.









- Yetişkinler kararı kutluyor.

- Gazze’de bayram havası var.

Durum böyle olduğu halde...

“Bu anlaşma kime yaradı, kime yaramadı” falan diye bilmiş analizler kasmanın hiç alemi yok.

Gazzeli çocuklar gülüyorsa... Gazzeli kutlama yapıyorsa... Gazzeli mutluysa...

Kimseye laf etmek düşmez.



İBRAHİM KALIN’IN ŞARM EL ŞEYH’TEKİ FONKSİYONU



- Filistin’e önemli bir müzakere desteği sağladı.

- Gazze için bir itimat kalkanı oldu.









- ABD tarafının daha adil bir tutum almasına katkı sundu.

- Detaylardaki pürüzlerin aşılmasında önemli rol oynadı.



İKİ AÇIDAN ESPRESSOLAB OLAYI



- ÖZGÜR ÖZEL AÇISINDAN: Miting meydanında uzun uzun Espressolab’ı anlatmış Özgür Özel. “Şöyle oldu, böyle oldu” falan diye. Oysa çoktan kapanmış, bitmiş, yorulmuş, bayatlamış bir mevzu bu. Yaşanmış bitmiş saygılı ya da saygısız. Ne diye ölü hortlatmaya çalışılıyor ki? Nefes tüketmeye değecek bir konu mu bu? Memleketin meselesi bu mudur yani?

- ESPRESSOLAB AÇISINDAN: Mesele kapanmış. Artık kimse seni tartışmıyor. Boykotu hatırlayan bile yok. Ne diye CHP’ye gidip “abi etmeyin eylemeyin” falan diyorsun ki? İletişimi bir faciaya dönüştürmek bu değilse nedir? E şimdi de iktidar yanlıları seni boykot ederse ne yapacaksın? Onların gönlünü nasıl eyleyeceksin?

GEÇTİ ARTIK BUNLARIN ZAMANI



- NOBEL: Trump hariç bunu takan eden kalmadı dünyada. Eskiden deli gibi merak ederdik Nobel’in kime gittiğini. Artık dönüp baktığımız yok. Trump’ın bu köhne ödül müessesini bu derece önemsemesini akılla izah edemiyorum.

- OSCAR: Epeydir bitmişti ama an son “Her Şey Her Yerde Aynı Anda” isimli bir saçmalığa ödül vererek hepten tükettiler kendilerini. Eskiden Oscar alan filmleri izlerdim, artık Oscar alan filmlerden kaçıyorum.

- EUROVISION: Sertab Erener’in zaferiyle zirveye çıkmıştı. Sonra düştü de düştü. İsrail’e “soykırımcı olduğun için seni istemiyoruz” diyemeyen bir organizasyon haline gelerek sıfırın altında artık.