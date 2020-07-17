11 Ağustos sabaha karşı dünyaya geldiğim halde tipik bir kışçıyım ben.
Hava kararınca, gökler bulutlarla dolunca, üşüten bir rüzgâr esince...
Bir yaşam sevinci kaplıyor her yanımı.
*
Deniz sevmiyorum. Güneş sevmiyorum. Kum sevmiyorum.
Maskeli deniz, maskeli güneş, maskeli kumsal ise...
Hafazanallah! Hafazanallah!
*
Yani demem o ki...
Bodrum’a, Çeşme’ye falan kaçmıyorum.
*
Sadece pandemi sürecinde bir süre evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü gibi benim de birikmiş bazı alengirli işlerim vardı.
Birkaç gün o işlerimi halledip döneceğim.
*
Kalın sağlıcakla.
Bana birkaç gün müsaade
11 Ağustos sabaha karşı dünyaya geldiğim halde tipik bir kışçıyım ben.
Hava kararınca, gökler bulutlarla dolunca, üşüten bir rüzgâr esince...
Bir yaşam sevinci kaplıyor her yanımı.
*
Deniz sevmiyorum. Güneş sevmiyorum. Kum sevmiyorum.
Maskeli deniz, maskeli güneş, maskeli kumsal ise...
Hafazanallah! Hafazanallah!
*
Yani demem o ki...
Bodrum’a, Çeşme’ye falan kaçmıyorum.
*
Sadece pandemi sürecinde bir süre evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü gibi benim de birikmiş bazı alengirli işlerim vardı.
Birkaç gün o işlerimi halledip döneceğim.
*
Kalın sağlıcakla.