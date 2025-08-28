Bana 28 Şubat’ın zalimliğini hatırlatan doktor

Haberin Devamı

- Sen çıplaksın.

- Sen teşhircisin.

Falan diyerek muayene etmiyor hastasını.

*

Muayeneye gelen kadın hastaya helal olsun.

Doktora çıkışıyor:

- Siz ne hakla bana “çıplak” diyebilirsiniz?

- Siz ne hakla bana “teşhirci” diyebilirsiniz?

*

“Kim bilir nasıl giyinmiş ki doktor dayanamayıp böyle tepki vermiş” diye düşünenler olabilir.

Doktorun “çıplak” ve “teşhirci” dediği kadının kıyafeti de ortaya çıktı:

Kot pantolon ve göbeği hafif açıkta bırakan bir tişört.

*

Normalde “dur bakalım, acaba ne giymiş” demek aklımın ucundan bile geçmez.

Ancak son zamanlarda toplumun bir kesiminde “abartılı olduğu düşünülen açıklığa” karşı oluşan öfke var.

O öfkenin etkisiyle “doktorumun yanındayım” diye sosyal medyada kampanya başlatanlara sesleniyorum:

Bu doktor, sizin desteğinizi bile hak etmiyor.

*

Haberin Devamı

Doktorun yaptığı hak ihlallerini sayıp dökelim:

- Kadına “çıplak” deme hakkını kendinde görüyor, BİR.

- Kadına “teşhirci” diye hakaret etmeye cüret ediyor, İKİ.

- Kendisini çıplaklığı ya da teşhirciliği belirleme otoritesi zannediyor, ÜÇ.

- Bir hekimin, “kıyafetini beğenmedim, seni muayene etmiyorum” diyebileceğini düşünüyor, DÖRT.

Kısacası...

Hakaretten ayrımcılığa... Bir dizi utanç verici suç.





*

28 Şubat sürecinde başörtülü kadınlara hastanelerde bir sürü ayrımcılıklar, bir sürü aşağılamalar, bir sürü gaddarlıklar, bir sürü terbiyesizlikler yapıldı.

Ben o dönem bu tür alçaklıkları ekranlarda teşhir etmeye çaba sarf ettim.

O alçaklıkların benzerlerinin bugün başka kadınlara yönelmesine asla izin verilemez.

*

Hem Sağlık Bakanlığı hem de Konya Valiliği, “ilgili doktor hakkında soruşturma başlatılmıştır” diye açıklama yaptı.

Buradan hem Sağlık Bakanlığı yetkililerine hem de Konya Valiliği’ne sesleniyorum:

*

Yaptığınız soruşturmalarda...

Gözyaşları içinde “ben çıplak mıyım, ben teşhirci miyim, bir doktor bana nasıl böyle der” diye feryat eden o kadının hakkını hukukunu koruyun.

Unutmayın:

Haberin Devamı

“Başörtülü olduğu için hor görülen kadın” ile “giyimi kuşamı nedeniyle hor görülen kadın” arasında hiçbir fark yoktur.

“Ben başörtülü bir kadını muayene etmem” diyen doktora hangi muameleyi yapacaksanız, bu doktora da aynı muameleyi yapın.

*

Unutmayalım, unutturmayalım:

Başkalarının kılık kıyafetleriyle uğraşmak, 28 Şubat kodamanlarının ve destekçilerinin ayıbıdır.

İlkeli olmak, 28 Şubat kodamanlarının ve destekçilerinin ayıplarından fersah fersah uzak durmayı gerektirir.

AYŞE BARIM’IN MEKTUBU: DEVLETİME VE ADALETE İNANCIMI KAYBETMEDEN YAŞAMAK İSTİYORUM

AYŞE Barım’ın mektubunu okudum.

Şöyle diyor:

*

- Hastalıklarım Silivri Devlet Hastanesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen resmi raporlarla sabittir.

Haberin Devamı

- Tutukluluğum süresince gittikçe ağırlaşan altı ayrı kalp hastalığım, beynimde 2 stentli anevrizmanın yanı sıra bu süreçte müdahale edilememiş yeni bir anevrizma sebebiyle ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyorum.

- Son üç ayda kalp rahatsızlığımın ilerlediğinin belirtisi olarak altı kez baygınlık geçirdim. Tek isteğim yaşam hakkımın korunmasıdır. Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimdedir?

- Devletime ve adalete inancımı kaybetmeden yaşamak istiyorum.

*

Geçen gün Abdulkadir Selvi de değindi Ayşe Barım’ın durumuna.

Bu mektuba kulak verilmeli. Bu mektup karşılıksız kalmamalı.

Devlete ve adalete olan inancın korunması şart.

Haberin Devamı

İSRAİL’İ KUDURTAN İKİ DELİ YÜREK: BILLIE VE MARK

GEÇENLERDE Hürriyet’in arka kapağında gördüm: İsrail Ordusu, Gazze’ye fırlatacağı bombaların üzerine iki ünlünün ismini yazıp alay etmiş.

Ünlülerden biri sinema oyuncusu Mark Ruffalo, diğeri ise genç şarkıcı Billie Eilish.

*

Mark Ruffalo ve Billie Eilish...

İkisi de başından beri...

Netanyahu çetesine karşı çıkıyor. Soykırımı lanetliyor. Gazze’nin yanında duruyor. Dünyayı ayağa kalkmaya çağırıyor.

*

Demek ki öyle bir kudurtuyorlar ki İsrail’i...

İsrail ordusu doğrudan kendilerini hedef alıyor.

*

İsrail’i kudurtma potansiyeli hayli yüksek bu iki isim, bundan böyle hep en gözdemizdir.

İFŞALAR KARŞISINDAKİ FARKLI İNSAN TİPLERİ

Haberin Devamı

- ÖDÜNSÜZLER: Duyduğu anda tavır koyup “Kestim bu adamla ilişkiyi” diyen ödünsüzler.

*

- YEDİRMEYİZCİLER: Duyduğu anda “Asla yaptığına inanmam, yalandır, iftiradır” diyen yedirmeyizciler.

*

- TEMKİN YANLILARI: “Doğru da olabilir, yalan da olabilir. Acele etmeyelim” diyen aşırı temkin yanlıları.

*

- DALGACILAR: Durumu hiç ciddiye almayıp kafasını bulan dalgacılar.

*

- SEÇİCİLER: Tayanç’ın tacizine inanıp Mesut’un tacizine inanmayan seçiciler.

*

- KARŞI SALDIRICILAR: İfşalayanları karalamaya çabalayan karşı saldırıcılar.

*

- BU KADARI DA FAZLACILAR: Bazı ifşalardaki mübalağalı duyarlılıkları mesele edip “bu kadarı da fazla ama” diye tepki gösterenler.

*

- KONDURAMAYANLAR: “Yıllardır izlerim, tanırım. Asla yapmaz” diyen konduramama ekipleri.

*

- ALAKASIZLAR: Olup bitenlerden hiç haberi olmayıp “ne ifşası, kim kimi ifşa etmiş” diye sorup duranlar.

KALEM, KELAM VE KILIÇ

“Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz” dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

*

Yani Suriye’nin yan çizenlerine diyor ki:

*

“Bugün kalemin ve kelamın günüdür. Kalem ve kelam biterse kılıç kınından çıkar. Kılıç kınından çıkarsa neler olacağını siz daha iyi bilirsiniz”.

*

Bu sözün muhatapları...

Kalem ve kelam zamanının kıymetini bilirler umarım.