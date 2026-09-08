 Balbay’dan ‘butlan’a hayat öpücüğü

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Tabii ki bunu bir bağlam içinde demiş ama sonuçta demiş.

*

Balbay’ın bu açıklaması...

Aylardır ”butlancılar” diye aşağılanan kesime muazzam bir can suyu oldu.

- Üzerlerindeki ölü toprağını attılar.

- “Yüklenme sırası bizde” diye atağa kalktılar.

- Kendilerine “ahlaki üstünlük” açısından bir çıkış noktası buldular.

- CHP ve Atatürk üzerinden diskur çekme fırsatı yakaladılar.

*

Balbay, “yanlış anlaşıldım” falan dese de...

Sonuçta butlancılara müthiş bir hayat öpücüğü vermiş oldu.

*

Bir santim komplocu olsam...

“Acaba Mustafa Balbay gizli Kılıçdaroğlucu mu” derim.

O derece yani.

İNANAMIYORUM ŞAMPİYON OLDUK

Filenin Sultanları’nı kutluyorum.

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Yine büyük bir başarıya imza attılar.

*

Benim takıldığım bir nokta var:

*

Sanat camiasından ünlü isimlerin arasında maçın sonunda kutlamalara katılan bir haberci arkadaşımız...

Üst üste tam kırk üç kez...

“İnanamıyorum şampiyon olduk, inanamıyorum şampiyon olduk, inanamıyorum şampiyon olduk” diyordu.

*

İyi de sevgili habercimiz, bunda inanamayacak ne var?

Zaferden zafere koşan kızlarımız neredeyse altı ayda bir şampiyon oluyor yahu.

RUHİ ÇENET’E ISINAMADIM BİR TÜRLÜ

Hasidik Yahudilerle ilgili çektiği videoyla gündeme gelen Ruhi Çenet’e bir türlü ısınamadım.

*

- Sanki hep bir gizli ajandası varmış gibi geliyor bana.

- Sanki hep bir ters manyel yapıyormuş gibi bir hali var.

- Sanki yeterince şeffaf değilmiş gibi bir edası var.

- Sanki planlı / hesaplı hareket ediyormuş gibi bir durumu var.

BÖCEK’İN MEKTUPLARINI OKUMUYORUM

Cezaevinden mektuplar yazıyor Muhittin Böcek.

Kendisini destansı bir dille temize çekiyor bu mektuplarda.

*

Önceki mektuplarını okuyordum.

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Ama artık bu mektuplara gözümün ucuyla bile bakmıyorum.

*

Bunun tek bir nedeni var:

Son birkaç gündür Böcek’le ilgili ortaya çıkan mide bulandırıcı iddialar ve tanıklıklar.

Şu kadarını söyleyeyim: Bu iddiaların göbeğinde reşit olmayan kızlar bulunuyor.

*

Sarhoşun mektubu okunmaz derler ya.

Muhittin Böcek’in de mektubu okunmaz.

DAVUTOĞLU’NUN AÇIKLAMASINI BEĞENDİM

Hakkında açılan soruşturma nedeniyle ifade verdi Ahmet Davutoğlu.

Ardından da medyaya açıklamalar yaptı.

Söylediklerini baştan sona dinledim.

*

- Sorumluluk sahibi bir üslupla konuştu.

- Yargıya duyduğu saygının altını çizdi.

- Ülkesinin zarar görmemesine itina gösterdiğini belirtti.

- Beş yıl önceki konuşmasını hangi koşullarda yaptığını anlattı.

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- Asla kışkırtıcı bir dile savrulmadı.

*

Ahmet Davutoğlu’nu çok eleştirmiş biri olarak söylüyorum:

Yaptığı açıklamayı çok beğendim.

VEFAT DİLİ VE EDEBİYATI

Genç yaşta hayatını kaybeden değerli sanatçı Serhat Kılıç’ın ardından yazılan taziye paylaşımlarına bakıyorum:

Hepsinde bir edebiyat yapma, bir lügat paralama, bir orijinal olma gayreti.

*

Mesela Şevket Çoruh şöyle yazmış:

“Serhat sol şeritten kaynak yaptın.”

*

Mesela Demet Evgar şöyle yazmış:

“Sonsuz alemde huzur yağsın üzerine.”

*

Kıvılcım Arslan şöyle yazmış:

“Melekler ruhunu alırken ‘Ayy canını yakmadım umarım’ desin.”

*

“Işıklar içinde uyusun” diye yazan da var, “Yattığın yer incitmesin” diye yazan da.

*

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Anlıyorum, özgün bir veda cümlesi kurmak istiyorlar ve geleneksel takılmak istemiyorlar. Zorlamaları, lügat paralamaları bu yüzden. Tabii biraz da “nur” kelimesinden, “rahmet” kelimesinden kaçınmak istiyorlar.

*

Herkesin tercihi kendine. Hepsine saygım var. Benim tercihim ise en klasik olanı:

Allah rahmet eylesin.



