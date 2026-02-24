Baklava kutusundaki rüşvet Orhan Pamuk’tan esinlenme mi

Haberin Devamı

Bir baklava kutusu ve deste deste Euro’lar.

*

Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’ni yeniden okurken...

Kitabın 144’üncü sayfasında şöyle bir bölümle karşılaştım:

*

“(...)kendisinden ölçüsüz bir rüşvet isteyen Gümrük Bakanına, üzerinde bir Antep manzarası olan koskocaman bir BAKLAVA KUTUSU içinde deste deste dolar ikram eden (...) babamın ithalatçı arkadaşı...”

*

- Masumiyet Müzesi’nin basım tarihi: Eylül 2008.





- Manavgat’taki olayın tarihi: Ağustos 2025.

*

Kafamdaki deli soru şu:

Manavgat’ta baklava kutusuyla rüşvet alıp verenler, Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’nden mi esinlendiler acaba?

Gerçekten de hayat, sanatı taklit etmiş olabilir mi?

94 RUHUNA DÖNÜŞ RAMAZANI

Bir gözlemim var: AK Parti, bu ramazanda bütün güçleriyle sahaya yönelmiş gibi. Doğru mu bu gözlemim?

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar’ı aradım. “Ne oluyor? 94 ruhunu mu canlandırıyorsunuz” dedim.

Faruk Acar’dan dinlediklerime göre işte AK Parti’nin ramazan atağı:

*

- ERDOĞAN: Cumhurbaşkanı, bu ramazanda Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya devam edecekmiş. İftar ve sahur programlarında gençlerle, öğrencilerle, çiftçilerle, emekçilerle ve ailelerle bir araya gelecekmiş.

*

- DEPREM BÖLGESİ: Ramazanda deprem bölgesine özel önem veriyor AK Parti. “Yeni Evim / İlk İftarım” programlarında ev iftarları ve ev sahurlarına misafir olacaklarmış.

*

- IŞIKLANDIRMA: Işıklandırma atılımı yapmışlar: AK Parti Genel Merkezi, il ve ilçe başkanlıkları, şehirlerin meydanları, sosyal yaşam alanları ramazana özgü olarak ışıklandırılıyormuş.

*

- BAKANLAR: Bakanlar, kendi sorumluluk alanlarında vatandaşla birebir temas edecek programlarını Ramazan boyu sürdürecekmiş.

*

- TEŞKİLATLAR: AK Parti il ve ilçe başkanlıkları ev ziyaretleri, vefa iftarları ve sahur programlarına ağırlık veriyorlarmış. Kameralardan uzak yapılıyormuş bu faaliyet.

*

- KADIN KOLLARI: AK Parti Kadın Kolları, hem ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor hem de mukabele, teravih ve ev ziyaretleriyle kadınlarla birebir temas kuruyormuş.

*

- İFTARA 5 KALA: Gençlik Kolları, “iftara beş kala” ve “sahura beş kala” programlarıyla trafikte ve sokakta vatandaşların yanında oluyormuş. Gençlerin bu çalışmalarına bakanlar, milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları da katılıyormuş.

*

- ŞEHİT YAKINLARI: Sosyal Politikalar Başkanlığı, şehit yakınları ve gazi ailelerine yönelik ev ziyaretleri, iftar ve sahur programları düzenliyormuş. Dış İlişkiler Başkanlığı, yurtdışında yaşayan vatandaşları iftar ve sahur programlarında buluşturuyormuş.

*

- MOTTO: Tanıtım ve Medya Başkanlığı, tüm bu atılım için ortak bir motto belirlemiş: “Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir.”

*

- BENİM YORUMUM: AK Parti, masa başı partisi olarak değil saha partisi olarak başlamış ve büyümüş bir parti. Partinin bu ramazan için yaptığı atak, “saha partisi olma”ya kuvvetli bir dönüş kararlılığını yansıtıyor. Ayrıca 94 ruhu denilen ruh, işte böyle canlandırılır.

ŞUNLAR HİÇ BİTMEYECEK

- Trump’ın İran’a verdiği süre.

- Özgür Özel’in “adayımız kim olacak” açıklamaları.

- Siyasetçilerin iftar fotoğraflarına yapılan yorumlar.

- Orhan Pamuk tartışmaları.

- Tuğba Özay’ın sosyal içerikli sansasyonları.

- Afganistan ile Pakistan arasındaki kriz.

- Uzaylılar gerçekten var mı meselesi.

MEKSİKA’YI ANLAMAK İÇİN

Narcos: Mexico dizisi var ya...

O diziyi baştan sona izleyin.

Meksika’da olup bitenlerin en az yüzde 65’ini anlarsınız.

*

Geri kalan yüzde 35’i anlamaya çalışırken de...

Meksika’daki olaylar biter zaten.

LAİKLİK BİLDİRİLERİ KONUSUNDA BİR ŞEYİ ÇOK MERAK EDİYORUM

Laiklik bildirileri furyası devam ediyor:

- 168 kişilik bildiri ortada duruyor.

- Solcu eğitim sendikaları da laiklik bildirisi yayımladılar.

- Türk Tabipleri Birliği durur mu? O da girdi sıraya.

- DEM’li bir milletvekili de laiklik çıkışı yaptı Meclis’te.

*

Fakat CHP, kurumsal olarak sus pus olmuş durumda.

*

İki şeyi merak ediyorum:

*

- BİR: CHP, bu konuda neden sessiz? Neden olumlu ya da olumsuz bir görüş bildirmiyor?

*

- İKİ: Laiklik bildirileri yayımlayanlar, neden CHP’nin sessizliğini mesele etmiyorlar?

HADİSE’NİN HADİSESİ

UNICEF’in çocuk haklarını savunucusu olarak seçilmiş Hadise. Bu sıfatla bir video çekmiş. Videoda yardıma muhtaç ülkeleri sayıyor: Gazze, Sudan, Afrika... Ve sıkı durun, bir de Türkiye.

*

O Türkiye ki Sudan’a, Gazze’ye, Afrika’ya yardım yağdırıyor.

Bu nedenle tepki gösterildi kendisine.

*

Uzun, çok uzun bir açıklamayla durumu toparlamaya çalıştı Hadise. Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu falan söyledi yaptığı uzun açıklamasında.

*

Halbuki uzun açıklamaya gerek yoktu.

“Türkiye’yi Gazze, Sudan, Afrika klasmanında gösterdim, halt ettim, pardon, özür diledim” demesi yeterdi.